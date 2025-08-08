Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

“வீடில்லாத பட்டாசு தொழிலாளர்களுக்கு கான்கிரீட் வீடு” - எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதி! - EDAPPADI PALANISWAMI CAMPAIGN

சரவெடி தடையால் வேலை பற்றாக்குறை உள்ளதாகவும், வேறு தொழில்கள் தெரியாது என்பதால் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறோம் எனவும் பட்டாசு தொழிலாளர்கள் தங்களது பிரச்சனைகளை எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் தெரிவித்தனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி
பட்டாசு தொழிலாளர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 9:00 PM IST

1 Min Read

சிவகாசி: அதிமுக ஆட்சி அமைத்த உடன் வீடு இல்லாத பட்டாசு தொழிலாளர்களுக்கு, கான்கிரீட் வீடு கட்டித்தரப்படும் எனவும், பட்டாசு தொழிலாளர்களின் குறைகளை களைவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதியளித்தார்.

‘மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்ற பெயரில், பிரச்சார பயணத்தை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மேற்கொண்டு வருகிறார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டு மக்களை நேரில் சந்தித்து, சூறாவளி பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். அந்த வகையில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பிரச்சாரம் செய்தார்.

அதாவது, ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், சிவகாசி சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் நேற்று (ஆக.7) பிரச்சாரம் செய்த அவர், இன்று (ஆக.8) சிவகாசியில் உள்ள அச்சக உரிமையாளர்கள், தீப்பெட்டி ஆலை உரிமையாளர்கள், பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர்கள் ஆகியோரிடம் கலந்துரையாடினார்.

அப்போது பேசிய அவர், பட்டாசு தொழிலாளர்கள் தீக்காயத்தால் பாதிக்கப்பட்டால், அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க அதிமுக ஆட்சியில் தான் ரூ.10 கோடி மதிப்பில் தீக்காய சிகிச்சை பிரிவு சிவகாசியில் தொடங்கப்பட்டது. விருதுநகரில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஒன்றையும் கொண்டு வந்தோம், எனத் தெரிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து நாரணாபுரம் பகுதியில் உள்ள பட்டாசு ஆலைக்கு சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஆகியோர் தொழிலாளர்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தனர்.

இதையும் படிங்க: ''பிரேமலதா விஜயகாந்தை சந்தித்தது ஏன்?" - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி பரபரப்பு தகவல்!

அப்போது, சரவெடி தடையால் வேலை பற்றாக்குறை உள்ளதாகவும், வேறு தொழில்கள் தெரியாது என்பதால் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறோம் எனவும் தொழிலாளர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர். மேலும், அதிகாரிகள் எப்போது ஆய்வுக்கு வருவார்களோ என்ற அச்சத்துடன் பணியாற்றி வருகிறோம். நாங்கள் என்ன தான் பாதுகாப்பாக பணியாற்றினாலும், பயத்தின் காரணமாகவே விபத்து நடக்கிறது, எனவும் தெரிவித்தனர்.

அதனைக் கேட்டு ஆறுதல் கூறிய எடப்பாடி பழனிசாமி, நாங்கள் (அதிமுக) ஆட்சிக்கு வந்ததும் உங்களுடைய குறைகளைக் களைவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், என்றார்.

அப்போது தொழிலாளர்களிடம் உங்களுக்கு சொந்த வீடு உள்ளதா? என கேள்வி எழுப்பிய எடப்பாடி பழனிசாமி, “அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் வீடு இல்லாத பட்டாசு தொழிலாளர்களுக்கு, இடம் வாங்கி கான்கிரீட் வீடு கட்டித் தரப்படும். பட்டாசு தொழில் பிரச்சினை இல்லாமலும், பாதுகாப்பாகவும் நடக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்” என உறுதி அளித்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சிவகாசி: அதிமுக ஆட்சி அமைத்த உடன் வீடு இல்லாத பட்டாசு தொழிலாளர்களுக்கு, கான்கிரீட் வீடு கட்டித்தரப்படும் எனவும், பட்டாசு தொழிலாளர்களின் குறைகளை களைவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதியளித்தார்.

‘மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்ற பெயரில், பிரச்சார பயணத்தை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மேற்கொண்டு வருகிறார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டு மக்களை நேரில் சந்தித்து, சூறாவளி பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். அந்த வகையில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பிரச்சாரம் செய்தார்.

அதாவது, ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், சிவகாசி சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் நேற்று (ஆக.7) பிரச்சாரம் செய்த அவர், இன்று (ஆக.8) சிவகாசியில் உள்ள அச்சக உரிமையாளர்கள், தீப்பெட்டி ஆலை உரிமையாளர்கள், பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர்கள் ஆகியோரிடம் கலந்துரையாடினார்.

அப்போது பேசிய அவர், பட்டாசு தொழிலாளர்கள் தீக்காயத்தால் பாதிக்கப்பட்டால், அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க அதிமுக ஆட்சியில் தான் ரூ.10 கோடி மதிப்பில் தீக்காய சிகிச்சை பிரிவு சிவகாசியில் தொடங்கப்பட்டது. விருதுநகரில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஒன்றையும் கொண்டு வந்தோம், எனத் தெரிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து நாரணாபுரம் பகுதியில் உள்ள பட்டாசு ஆலைக்கு சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஆகியோர் தொழிலாளர்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தனர்.

இதையும் படிங்க: ''பிரேமலதா விஜயகாந்தை சந்தித்தது ஏன்?" - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி பரபரப்பு தகவல்!

அப்போது, சரவெடி தடையால் வேலை பற்றாக்குறை உள்ளதாகவும், வேறு தொழில்கள் தெரியாது என்பதால் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறோம் எனவும் தொழிலாளர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர். மேலும், அதிகாரிகள் எப்போது ஆய்வுக்கு வருவார்களோ என்ற அச்சத்துடன் பணியாற்றி வருகிறோம். நாங்கள் என்ன தான் பாதுகாப்பாக பணியாற்றினாலும், பயத்தின் காரணமாகவே விபத்து நடக்கிறது, எனவும் தெரிவித்தனர்.

அதனைக் கேட்டு ஆறுதல் கூறிய எடப்பாடி பழனிசாமி, நாங்கள் (அதிமுக) ஆட்சிக்கு வந்ததும் உங்களுடைய குறைகளைக் களைவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், என்றார்.

அப்போது தொழிலாளர்களிடம் உங்களுக்கு சொந்த வீடு உள்ளதா? என கேள்வி எழுப்பிய எடப்பாடி பழனிசாமி, “அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் வீடு இல்லாத பட்டாசு தொழிலாளர்களுக்கு, இடம் வாங்கி கான்கிரீட் வீடு கட்டித் தரப்படும். பட்டாசு தொழில் பிரச்சினை இல்லாமலும், பாதுகாப்பாகவும் நடக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்” என உறுதி அளித்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம்EPS ON FIRECRACKER WORKERSபட்டாசு தொழிலாளர்கள்EPS ELECTION CAMPAIGNEDAPPADI PALANISWAMI CAMPAIGN

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.