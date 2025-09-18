நான் கைகுட்டையால் முகத்தை துடைத்தேன்; மறைக்கவில்லை - எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டம்
திமுக அரசை அகற்றவே தமிழ்நாடு முழவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கோண்டு வருகிறேன் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 18, 2025 at 1:59 PM IST
சேலம்: நான் டெல்லி சென்ற போது கைகுட்டையால் முகத்தை துடைத்தேனே தவிர, மறைக்கவில்லை என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலடி கொடுத்துள்ளார். மேலும், முதலமைச்சர் எதை பேச வேண்டும் என தெரியாமல் சிறுபிள்ளைத்தனமாக பேசுகிறார் என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
மாற்றுக்கட்சிகளை சேர்ந்தோர் அதிமுகவில் இணையும் நிகழ்ச்சி, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் இன்று (செப்.18) நடைபெற்றது. இதில், மாற்றுக்கட்சிகளை சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கானோர் அதிமுகவில் இணைந்தனர்.
நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர், எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், “நான் ஏன் டெல்லி சென்றேன்? ஏன் அமித் ஷாவை சந்தித்தேன்? என்பது குறித்து ஊடகங்களில் பல்வேறு செய்திகள் வருகின்றன. மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவை நான் சந்தித்தது வெளிப்படையானது. நான் டெல்லிக்கு செல்கிறேன் என்று பகிரங்கமாக செய்தி அளித்துவிட்டுதான் அவரை சந்திக்க சென்றேன். அரசாங்க காரில்தான் சென்றேன்; இதில் எந்த ஒளிவு - மறைவும் இல்லை.
பரபரப்பான செய்திகளை கொடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் ஓரு சில ஊடகங்கள் பொய்யான செய்திகளை பரப்புகின்றனர். மேலும், நான் கைகுட்டையால் முகத்தை துடைப்பதை வீடியோ எடுத்து, முகத்தை மூடி செல்கிறார் என அரசியல் செய்கின்றனர். இது வெட்கக்கேடான விஷயம். ஊடகங்கள் இவ்வளவு தரம் தாழ்ந்து போவது எப்படி சரியாகும்? இனி ரெஸ்ட் ரூம் (கழிவறை) சென்றால் கூட ஊடகங்களிடம் சொல்லிவிட்டு தான் செல்ல வேண்டும் என்ற சூழல் வந்திருக்கிறது.
நான் முகத்தை துடைப்பதை கூட அரசியல் செய்வது வெட்கமாகவும், வேதனைக்குரிய ஒன்றாகவும் இருக்கிறது.— AIADMK IT WING - SayYesToWomenSafety&AIADMK (@AIADMKITWINGOFL) September 18, 2025
ஊடகங்கள் இதை தரம் தாழ்ந்து வெளியிடுவது எப்படி சரியாகும்?
பொதுச்செயலாளர் Restroom போனால் கூட ஊடகங்களிடம் " இந்த restroom-க்கு செல்கிறார்" என்று சொல்ல வேண்டும் என்ற அளவிற்கு சூழல்… pic.twitter.com/kCuA8yD6fV
முதலமைச்சருக்கு அழகல்ல
“முகத்தை கைக்குட்டை வைத்து துடைத்ததை ஒரு வீடியோவாக எடுத்து, அதை வைத்து மலிவான அரசியல் செய்யும் அளவுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார். ஒரு முதலமைச்சர் எதை பேச வேண்டும் என்பது கூட அவருக்கு தெரியவில்லை. அதனால்தான், அவரை பொம்மை முதலமைச்சர் என்கிறோம். சிறுபிள்ளைத்தனமாக அவர் பேசியிருக்கிறார். இது முதலமைச்சருக்கு அழகல்ல. திமுக அரசை அகற்றவே தமிழ்நாடு முழவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கோண்டு வருகிறேன். நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் ஸ்டாலின் பேசுவது பொய். அவர் தொடர்ந்து மக்களை ஏமாற்றி வருகிறார்.
அதிமுக பிரச்னையில் பாஜக தலையிடாது
அதிமுக உட்கட்சி விவகாரத்தில் பாஜக தலையிடாது என்று அமித்ஷா கூறியிருந்தார். அதே நிலை தான் தற்போதும் உள்ளது. இந்த சந்திப்பிலும் அதிமுக உட்கட்சி விவகாரங்கள் குறித்து அவர் எதுவும் கேட்கவில்லை. நானும் எதுவும் பேசவில்லை. ஆனால், இந்த சந்திப்பில் எனது எழுச்சி பயணம் குறித்து அவர் கேட்டறிந்தார். மக்கள் எந்த அளவுக்கு ஆதரவு தருகிறார்கள் என்பது குறித்து ஆர்வமாக கேட்டார். இந்த சந்திப்பின் போது, முத்துராமலிங்க தேவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என்று அவரிடம் நான் கோரிக்கை வைத்தேன்" என்றார்.
தும்மினால் கூட விவாதம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஒரு விவசாயி முதலமைச்சரானால் எவ்வளவு இன்னல்கள் வரும் என்பதற்கு நானே உதாரணம். நான் தும்மினால், இருமினால் கூட விவாதம் நடத்தும் ஊடகங்கள், தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் கிட்னி திருட்டு, கல்லீரல் திருட்டு பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிக்காதது ஏன்?" என எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வியெழுப்பினார்.