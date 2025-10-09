ETV Bharat / state

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் யாரை காக்க முதலமைச்சர் சிபிஐ விசாரணையை எதிர்க்கிறார்? - இபிஎஸ் கேள்வி!

எடப்பாடி பழனிசாமியின் பரப்புரையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் தங்கள் கட்சி கொடியை ஏந்தியவாறு ஆரவாரம் செய்தனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி
எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 9, 2025 at 10:04 PM IST

நாமக்கல்: பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் முன்னாள் மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் திமுக அரசு யாரை காப்பாற்ற சிபிஐ விசாரணைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நீதிமன்றம் நாடுகிறது? என எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நாமக்கல் தொகுதிக்குட்பட்ட ஏ.எஸ்.பேட்டையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்கள் மத்தியில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது அதிமுக தொண்டர்கள் கட்சி கொடிகளை ஏந்தியவாறு எடப்பாடி பழனிசாமியை வரவேற்ற நிலையில், தவெக தொண்டர்களும் ஆங்காங்கே கட்சி கொடிகளை ஏந்தியபடி ஆரவாரம் செய்தனர். குறிப்பாக, கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக திமுக அரசை கண்டித்து இபிஎஸ் பேசியபோது கொடிகளை தூக்கிப்பிடித்து ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

இந்த பரப்புரையில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, '' திமுக ஆட்சியில் குடிநீரில் மலம் கலக்கப்படுவது வேதனையாக உள்ளது. குறிப்பாக வேங்கைவயல் சம்பவம், சோழவந்தான் சம்பவத்தை மக்கள் மறந்திருக்க முடியாது. அந்த சம்பவங்களில் குற்றவாளிகள் யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை. நெல்லை மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் ஜெயக்குமார் எரித்து கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் இதுவரை குற்றவாளிகள் யார் என கண்டறியப்படவில்லை, மேலும் சென்னையில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை செய்யப்பட்டார். அதன் முதல் குற்றவாளி (ரவுடி நாகேந்திரன்) தற்போது உயிரிழந்துள்ளார்.

இந்த வழக்கில் சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என அந்த குடும்பத்தினர் நீதிமன்றத்தை நாடினர். அதற்கான அனுமதியும் நீதிமன்றம் வழங்கி உள்ளது. ஆனால் தமிழக அரசு அதனை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்கிறது. யாரை பாதுகாப்பதற்காக இவ்வாறான நடவடிக்கைகளில் முதல்வர் ஈடுபடுகிறார்? என கேள்வி எழுப்பிய அவர் மக்களை பாதுகாக்காத அரசாங்கமாக திமுக உள்ளது.'' என விமர்சித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' கரூர் சம்பவத்திற்கு முன் அங்கொன்றும், இங்கொன்றுமாக காவலர்கள் நிற்பர். தற்போது போலீஸார் அதிகளவில் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. இதற்கு முன் எதிர்க்கட்சிகள் நடத்தும் கூட்டத்திற்கு முழுமையான பாதுகாப்பை வழங்கி இருந்தால் கரூரில் 41 பேர் பலியாகி இருக்க மாட்டார்கள்.

இதையும் படிங்க: ரவுடி நாகேந்திரன் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழப்பு!

கிட்னி திருட்டுக்கு ஆளாகும் நிலைக்கு விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். திமுக எம்எல்ஏ ஒருவரின் மருத்துவமனையில் இவ்வாறான சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் சட்டரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு 21 குழந்தைகள் உயிரிழந்துள்ளன. அந்த மருந்தை தயாரித்த நிறுவனம் சென்னையில் உள்ளது. தமிழக சுகாதாரத் துறைக்கு இது தொடர்பாக எதுவும் தெரியவில்லை. சுகாதாரத்துறை அலட்சியத்தாலே இவ்வாறான சம்பவங்கள் நிகழ்கின்றன. மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமையும். தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

அதிமுகவின் 10 ஆண்டு கால ஆட்சியில் நாமக்கல் தொகுதியில் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. ரூ. 350 கோடியில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை கட்டடம் கட்டப்பட்டு தற்போது ஏராளமான மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் உள்ளது. ரூ. 84 கோடியில் அரசு சட்டக் கல்லூரி கட்டப்பட்டது. மக்கள் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்த அதிமுகவை ஆதரிக்க வேண்டும்.'' என்றார்.

