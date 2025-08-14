திருப்பத்தூர்: மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமைத்தவுடன் மலைவாழ் மக்களுக்கு மருத்துவம் படிப்பதற்கான சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏலகிரி மலைவாழ் மக்களிடம் பேசிய போது வாக்குறுதி அளித்தார்.
தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி ‘மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்ற பெயரில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். கடந்த இரண்டு நாட்களாக திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கும் அவர், நேற்று திருப்பத்தூர், ஜோலார்பேட்டை, வாணியம்பாடி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று அங்குள்ள மக்களிடம் உரையாற்றினார்.
அதன் பின்னர் இரண்டாவது நாளான இன்று (ஆகஸ்ட் 14) ஏலகிரி மலைப்பகுதி அத்தனாவூர் மலைவாழ் மக்களை சந்தித்தார். அப்போது மலைவாழ் மக்கள் ஆரத்தி எடுத்தும், பாரம்பரிய நடனமாடியும் எடப்பாடி பழனிசாமியை வரவேற்றனர். பின்னர் அங்குள்ள மக்களிடம் அவர்களுடைய குறைகளை கேட்டறிந்தார்.
குறிப்பாக, அப்பகுதியில் சாலை வசதி, குடிநீர் வசதி, மின் வசதி, மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் மருத்துவர்கள் சரியாக வருகிறார்களா என்பது போன்ற அடிப்படை வசதிகளைக் கேட்டறிந்தார்.
அதன் பின்னர் அந்த மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, “தற்போது அரசு பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு மருத்துவ படிப்பிற்கு 7.5 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்கீழ் ஏராளமானோர் மருத்துவ படிப்பு படித்து வருகின்றனர். அதிமுக அரசு மீண்டும் அமையும் போது அதேபோல மலைவாழ் மக்களுக்கும் மருத்துவம் படிப்பதற்கான சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
ஏலகிரி மலையின் சுற்றுலாத் தலத்தை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஏலகிரி மலையை சுற்றியுள்ள 14 கிராமங்களுக்கு சாலை வசதி முறையாக இல்லை. எனவே அதனை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இங்குள்ள அனைத்து மக்களும் பயனடையும் வகையில் ‘அம்மா மினி கிளினிக்’ அமைத்து தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
அதிமுக அரசு வந்தவுடன் இங்குள்ள அனைத்து ஏழை எளிய மக்களுக்கும் கான்கிரீட் வீடு தரமான முறையில் அமைத்து தரப்படும். தற்போது விலைவாசி கடுமையாக உயர்ந்திருப்பதால் மலைவாழ் மக்கள் கடுமையாக பாதிப்படைந்துள்ளனர். எனவே அதிமுக ஆட்சியில் விலைவாசியை குறைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்” என்றார்.
நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி, அதிமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் தம்பிதுரை உட்பட நிர்வாகிகள், பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
