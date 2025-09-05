ETV Bharat / state

''திமுக ஆட்சியில் சிறுமிக்கும்.. பாட்டிக்கும் கூட பாதுகாப்பில்லை'' - எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு!

இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் விலைவாசி பற்றி கவலைப்படவில்லை. குடும்பத்தை பற்றியே கவலைப்படுகின்றனர். கருணாநிதி, ஸ்டாலின், உதயநிதி, இன்று இன்பநிதி வரைக்கும் வந்துவிட்டனர். இவர்கள் தான் நாட்டை ஆள வேண்டுமா? இது ஜனநாயக நாடு.

கட்சியினரிடையே உரையாற்றிய எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 5, 2025 at 10:19 PM IST

தேனி: திமுக ஆட்சியில் சிறுமிக்கும்.. பாட்டிக்கும் கூட பாதுகாப்பில்லை என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையின் எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி ’'மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்’' என்ற பெயரில் பிரச்சார சுற்று பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று (செப்.5) தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டியில் இரண்டாவது நாளாக பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

கம்பம் பகுதியில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியதாவது:

ஆடுதுறை பேரூராட்சியில் பேரூராட்சி தலைவர் மீது வெடிகுண்டு வீசியிருக்கிறார்கள். அவர் அருகில் இருந்த இருவர் படுகாயம் அடைந்து இருக்கிறார்கள். அவர் நூலிழையில் உயிர் தப்பினார். திமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு அடியோடு சீர்கெட்டுவிட்டது. மக்களுக்கு பாதுகாப்பில்லை.

சிறுமிக்கும், பாட்டிக்கும் பாதுகாப்பில்லை. நேற்றைய தினம் இரவு 11.45 மணிக்கு குடிநீர் பைப்பை 3 பேர் உடைக்கிறார்கள். அதை பார்த்து ஒரு பெண் 100 எண்ணுக்கு போன் செய்கிறார். போலீசார் வருகிறார்கள். குற்றவாளிகள் போலீசாரை தாக்குகிறார்கள். போலீசையே தாக்குகிறார்கள் என்றால் மக்களை பாதுகாப்பது யார்? போலீசை கண்டு குற்றவாளிகளுக்கு பயமே இல்லை.

திரளாக கூடி இருந்த அதிமுக தொண்டர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சீர்மரபினர் நலச்சங்கம் பல கோரிக்கைகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள். பல ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த கள்ளர் சீரமரபினர் பள்ளிகளை கல்வித் துறையுடன் இணைக்கும் முயற்சியினை எதிர்த்து எங்கள் கட்சியின் முன்னணி தலைவர்கள் எல்லாம் அவர்களுடன் இணைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, அதை ரத்து செய்திருக்கிறோம்.

அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் இவர்களுடைய மற்ற கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றித் தரப்படும். இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் விலைவாசி பற்றி கவலைப்படவில்லை. குடும்பத்தை பற்றியே கவலைப்படுகின்றனர். கருணாநிதி, ஸ்டாலின், உதயநிதி, இன்று இன்பநிதி வரைக்கும் வந்து விட்டனர். இவர்கள் தான் நாட்டை ஆள வேண்டுமா? இது ஜனநாயக நாடு.

திமுக கட்சிக்காரர்கள் யாராலும் உயர் பொறுப்புக்கு வர முடியாது. திமுக கட்சியல்ல. கம்பெனியாகிவிட்டது. அதிமுக ஜனநாயக மிக்க கட்சி. உழைத்தால் விசுவாசமாக இருந்தால் தொண்டர் கூட பொதுச்செயலாளர், முதல்வராக முடியும். அதிமுக சுதந்திரமாக செயல்படும் கட்சி. அதனால் தான் அதிமுகவை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. எவ்வளவோ பிரச்னைகளை ஸ்டாலின் கொடுத்தார்.

ஆனால் அனைத்தையும் தவிடு பொடியாக்கினோம். திமுகவில் இதை பற்றி பேச முடியுமா? திமுக ஆட்சியில் நிறுத்தப்பட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் அதிமுக வெற்றி பெற்றதும் தமிழ்நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெற போகிறோம் என, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அது கானல் நீராகத் தான் முடியும்." என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.

