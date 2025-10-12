திமுக கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்பட தொடங்கிவிட்டது: எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம்!
அதிமுக கூட்டணியை பார்த்து பொறுக்க முடியாமல் எதிர்க்கட்சியினர் விமர்சனம் செய்து வருவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 12, 2025 at 4:22 PM IST
சேலம்: திமுக கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்பட தொடங்கிவிட்டதாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணை உபரிநீரைக் கொண்டு 100 ஏரிகள் நிரப்பும் திட்டத்தில், நடப்பாண்டில் 59 ஏரிகள் நிரப்பப்பட்டன. இந்நிலையில், வனவாசி வைரவன் ஏரி, நங்கவள்ளி வாத்திப்பட்டி ஏரி ஆகியவற்றை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று (அக்.12) நேரில் பார்வையிட்டார்.
தொடர்ந்து, அப்பகுதி விவசாயிகளுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்துரையாடினார். அப்போது அவருக்கு நன்றி தெரிவித்த விவசாயிகள், 100 ஏரிகள் இன்னும் முழுமையாக நிரம்பவில்லை எனவும், ஆங்காங்கே நீர் வழித்தடங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் புகாரளித்தனர்.
அதற்கு பதிலளித்த இபிஎஸ், 100 ஏரிகளை மேட்டூர் உபரி நீரை கொண்டு நிரப்பும் திட்டம் அதிமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்டது என்பதால், திமுக அரசு இந்த திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்தவில்லை என்றும், மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் உபரிநீர்த் திட்டம் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படும் என்றும் விவசாயிகளிடம் உறுதியளித்தார்.
அதிமுக கூட்டங்களில் தவெக கொடியை பார்க்க முடிகிறதே என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, “தவெகவை சேர்ந்த சிலர் ஆர்வத்துடன் வந்து அதிமுக கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கின்றனர். ஆனால், எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த சிலர் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு விமர்சனம் செய்கின்றனர். அவர்களால் பொறுக்க முடியவில்லை. அதிமுக எப்போது பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்ததோ, அன்றிலிருந்து இன்று வரை எங்களை பற்றிதான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.
தவெக உடன் அதிமுக கூட்டணி?
தேர்தல் நேரத்தில்தான் கூட்டணி குறித்து தெரிவிப்போம். ஏனென்றால், கடந்த 4 தேர்தல்களில் தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பு வெளிவந்த ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு, அதிமுக கூட்டணியை இறுதி செய்து தேர்தலை சந்தித்துள்ளது. மேலும், எங்களுடைய கூட்டணி வைக்க விரும்புபவர்கள், சுதந்திரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். தேர்தல் நேரத்தில் தான் கூட்டணி குறித்த இறுதி முடிவு தெரிய வரும்” என்றார்.
அதிமுக - தவெக கூட்டணி குறித்து டிடிவி தினகரன் விமர்சனத்திற்கு பதிலளித்த அவர், “அதிமுக இரண்டு கோடி தொண்டர்களை கொண்ட இயக்கம். அதற்கு தகுந்த மாதிரி கேள்விகளைக் கேட்கலாம். டிடிவி எதிர்பார்த்தது போல நடக்கவில்லை என்பதால் அப்படிப் பேசுகிறார். யார் யாரோ பேசுவதற்கெல்லாம் என்னால் பதில் கூற முடியாது.
அதேபோல, அதிமுக கூட்டணி குறித்து பேசுவதற்கு திமுக கூட்டணி கட்சியினருக்கு தகுதி இல்லை. ஏனென்றால், இப்போதே திமுக கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்படத் தொடங்கிவிட்டது. காங்கிரஸ் கட்சியினர் தேர்தலில் கூடுதல் இடம் வேண்டும், ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்று குரல் எழுப்பியுள்ளதாக பத்திரிகைகளில் செய்திகள் வந்துள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.