ETV Bharat / state

மைத்ரேயன், அன்வர் ராஜா எந்தக் கட்சியிலும் நிலையாக இருக்கமாட்டார்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் - EDAPPADI PALANISWAMI

மைத்ரேயன், அன்வர் ராஜா போன்றவர்கள் எந்த கட்சியிலும் நிலையாக இருக்க மாட்டார்கள் என எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி
எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read

திருப்பத்தூர்: இது சுதந்திர நாடு, யார் வேண்டுமானாலும் எந்த கட்சியில் வேண்டுமானாலும் சேரலாம். உட்கட்சி விவகாரத்தை பகிரங்கமாக மேடையில் கூற முடியாது என எடப்பாடி பழனிசாமி கடிந்து கொண்டார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில், “மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்” சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அனைத்து சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொழில்முனைவோர்களிடம் இன்று கலந்துரையாடினார்.

இது சுதந்திர நாடு

அதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, முன்னாள் அமைச்சர் அன்வர் ராஜா மற்றும் அதிமுக முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மைத்ரேயன் அதிமுகவில் இருந்து விலகியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதற்கு, "உட்கட்சி விவகாரத்தைப் பகிரங்கமாக மேடையில் கூற முடியாது. ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் சில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. அதன்படி நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம். அதுமட்டுமின்றி, இது சுதந்திர நாடு, ஜனநாயக நாடு யார் வேண்டுமானாலும் எந்தக் கட்சியில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். இந்த கட்சி அந்த கட்சிக்கு போகக்கூடாது என யாரும் தடுக்க முடியாது.

எல்லோரும் கட்சி மாறி மாறி தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால், மைத்ரேயன், அன்வர் ராஜா போன்றவர்கள் எந்த கட்சியிலும் நிலையாக இருக்கமாட்டார்கள்," என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலளித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், "எந்த நேரத்தில் எதைப் பேச வேண்டுமோ அதை நாங்கள் பேசுவோம். தேர்தலுக்கு இன்னும் 8 மாதங்கள் உள்ளன. இந்த 8 மாதத்தில் பல கட்சிகள் எங்கள் தலைமையை ஏற்று, கூட்டணியில் சேருவார்கள்," என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

அரசுப் பள்ளிகள் மூடல்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் 207 அரசுப் பள்ளிகளை மூடியது தான் திமுகவின் சாதனை. பள்ளிகளை மூடுவதற்கு முன்பாக, அதை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் பாராட்டியிருக்கலாம். ஆனால், ஏற்கெனவே இயங்கி வந்த அரசுப் பள்ளிகளை மூடுவது சரியில்லை.

இதையும் படிங்க: எடப்பாடி என்ன எம்ஜிஆரா, ஜெயலலிதாவா? - திமுகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் எம்.பி மைத்ரேயன் விமர்சனம்

தமிழ்நாட்டில் கல்வி கற்போரின் எண்ணிக்கையை உயர்த்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் அதிமுக ஆட்சியில் நிறைய அரசுப் பள்ளிகளை ஏற்படுத்தினோம். ஆனால், இந்த ஆட்சியில் சரியான கவனம் செலுத்தாத காரணத்தால், சுமார் 207 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இது வருத்தமும், வேதனையையும் அளிக்கிறது. இதற்கு அரசு தனிக் கவனம் செலுத்த வேண்டும்," என்று கோரிக்கை வைத்தார்.

மேலும், " 'தாயுமானவர் திட்டம்' நல்லதா, கெட்டதா? என்பதை எதிர்காலத்தில் பார்த்துதான் சொல்ல வேண்டும். எல்லா திட்டமும் தொடங்கும்போது நன்றாகத்தான் இருக்கும். ஒரு திட்டத்தை அறிவித்தால் வெற்றி என்று அர்த்தம் இல்லை. அது நடைமுறையில் வெற்றி பெற்றால்தான், வெற்றிகரமான திட்டம் என்று மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்" என்று இபிஎஸ் கூறினார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

திருப்பத்தூர்: இது சுதந்திர நாடு, யார் வேண்டுமானாலும் எந்த கட்சியில் வேண்டுமானாலும் சேரலாம். உட்கட்சி விவகாரத்தை பகிரங்கமாக மேடையில் கூற முடியாது என எடப்பாடி பழனிசாமி கடிந்து கொண்டார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில், “மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்” சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அனைத்து சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொழில்முனைவோர்களிடம் இன்று கலந்துரையாடினார்.

இது சுதந்திர நாடு

அதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, முன்னாள் அமைச்சர் அன்வர் ராஜா மற்றும் அதிமுக முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மைத்ரேயன் அதிமுகவில் இருந்து விலகியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதற்கு, "உட்கட்சி விவகாரத்தைப் பகிரங்கமாக மேடையில் கூற முடியாது. ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் சில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. அதன்படி நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம். அதுமட்டுமின்றி, இது சுதந்திர நாடு, ஜனநாயக நாடு யார் வேண்டுமானாலும் எந்தக் கட்சியில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். இந்த கட்சி அந்த கட்சிக்கு போகக்கூடாது என யாரும் தடுக்க முடியாது.

எல்லோரும் கட்சி மாறி மாறி தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால், மைத்ரேயன், அன்வர் ராஜா போன்றவர்கள் எந்த கட்சியிலும் நிலையாக இருக்கமாட்டார்கள்," என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலளித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், "எந்த நேரத்தில் எதைப் பேச வேண்டுமோ அதை நாங்கள் பேசுவோம். தேர்தலுக்கு இன்னும் 8 மாதங்கள் உள்ளன. இந்த 8 மாதத்தில் பல கட்சிகள் எங்கள் தலைமையை ஏற்று, கூட்டணியில் சேருவார்கள்," என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

அரசுப் பள்ளிகள் மூடல்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் 207 அரசுப் பள்ளிகளை மூடியது தான் திமுகவின் சாதனை. பள்ளிகளை மூடுவதற்கு முன்பாக, அதை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் பாராட்டியிருக்கலாம். ஆனால், ஏற்கெனவே இயங்கி வந்த அரசுப் பள்ளிகளை மூடுவது சரியில்லை.

இதையும் படிங்க: எடப்பாடி என்ன எம்ஜிஆரா, ஜெயலலிதாவா? - திமுகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் எம்.பி மைத்ரேயன் விமர்சனம்

தமிழ்நாட்டில் கல்வி கற்போரின் எண்ணிக்கையை உயர்த்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் அதிமுக ஆட்சியில் நிறைய அரசுப் பள்ளிகளை ஏற்படுத்தினோம். ஆனால், இந்த ஆட்சியில் சரியான கவனம் செலுத்தாத காரணத்தால், சுமார் 207 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இது வருத்தமும், வேதனையையும் அளிக்கிறது. இதற்கு அரசு தனிக் கவனம் செலுத்த வேண்டும்," என்று கோரிக்கை வைத்தார்.

மேலும், " 'தாயுமானவர் திட்டம்' நல்லதா, கெட்டதா? என்பதை எதிர்காலத்தில் பார்த்துதான் சொல்ல வேண்டும். எல்லா திட்டமும் தொடங்கும்போது நன்றாகத்தான் இருக்கும். ஒரு திட்டத்தை அறிவித்தால் வெற்றி என்று அர்த்தம் இல்லை. அது நடைமுறையில் வெற்றி பெற்றால்தான், வெற்றிகரமான திட்டம் என்று மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்" என்று இபிஎஸ் கூறினார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

GOVT SCHOOL CLOSE ISSUEமைத்ரேயன்எடப்பாடி பழனிசாமிANWHAR RAAJHAA MAITREYAN JOIN DMKEDAPPADI PALANISWAMI

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.