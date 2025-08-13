திருப்பத்தூர்: இது சுதந்திர நாடு, யார் வேண்டுமானாலும் எந்த கட்சியில் வேண்டுமானாலும் சேரலாம். உட்கட்சி விவகாரத்தை பகிரங்கமாக மேடையில் கூற முடியாது என எடப்பாடி பழனிசாமி கடிந்து கொண்டார்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில், “மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்” சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அனைத்து சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொழில்முனைவோர்களிடம் இன்று கலந்துரையாடினார்.
இது சுதந்திர நாடு
அதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, முன்னாள் அமைச்சர் அன்வர் ராஜா மற்றும் அதிமுக முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மைத்ரேயன் அதிமுகவில் இருந்து விலகியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு, "உட்கட்சி விவகாரத்தைப் பகிரங்கமாக மேடையில் கூற முடியாது. ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் சில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. அதன்படி நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம். அதுமட்டுமின்றி, இது சுதந்திர நாடு, ஜனநாயக நாடு யார் வேண்டுமானாலும் எந்தக் கட்சியில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். இந்த கட்சி அந்த கட்சிக்கு போகக்கூடாது என யாரும் தடுக்க முடியாது.
எல்லோரும் கட்சி மாறி மாறி தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால், மைத்ரேயன், அன்வர் ராஜா போன்றவர்கள் எந்த கட்சியிலும் நிலையாக இருக்கமாட்டார்கள்," என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலளித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "எந்த நேரத்தில் எதைப் பேச வேண்டுமோ அதை நாங்கள் பேசுவோம். தேர்தலுக்கு இன்னும் 8 மாதங்கள் உள்ளன. இந்த 8 மாதத்தில் பல கட்சிகள் எங்கள் தலைமையை ஏற்று, கூட்டணியில் சேருவார்கள்," என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
அரசுப் பள்ளிகள் மூடல்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் 207 அரசுப் பள்ளிகளை மூடியது தான் திமுகவின் சாதனை. பள்ளிகளை மூடுவதற்கு முன்பாக, அதை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் பாராட்டியிருக்கலாம். ஆனால், ஏற்கெனவே இயங்கி வந்த அரசுப் பள்ளிகளை மூடுவது சரியில்லை.
தமிழ்நாட்டில் கல்வி கற்போரின் எண்ணிக்கையை உயர்த்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் அதிமுக ஆட்சியில் நிறைய அரசுப் பள்ளிகளை ஏற்படுத்தினோம். ஆனால், இந்த ஆட்சியில் சரியான கவனம் செலுத்தாத காரணத்தால், சுமார் 207 பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ளன. இது வருத்தமும், வேதனையையும் அளிக்கிறது. இதற்கு அரசு தனிக் கவனம் செலுத்த வேண்டும்," என்று கோரிக்கை வைத்தார்.
மேலும், " 'தாயுமானவர் திட்டம்' நல்லதா, கெட்டதா? என்பதை எதிர்காலத்தில் பார்த்துதான் சொல்ல வேண்டும். எல்லா திட்டமும் தொடங்கும்போது நன்றாகத்தான் இருக்கும். ஒரு திட்டத்தை அறிவித்தால் வெற்றி என்று அர்த்தம் இல்லை. அது நடைமுறையில் வெற்றி பெற்றால்தான், வெற்றிகரமான திட்டம் என்று மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்" என்று இபிஎஸ் கூறினார்.
