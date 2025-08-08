விருதுநகர்: அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி ‘மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்கிற பெயரில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்தவகையில் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கடந்த 2 நாட்களாக ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், சிவகாசி சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் சுற்றுப்பயணம் செய்த எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று (ஆகஸ்ட் 8) சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் பொதுமக்களிடையே சிறப்புரையாற்றினார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆற்றிய உரை:
இந்த ஆட்சியில் மக்களுக்கான திட்டங்கள் எதுவுமே இல்லை. வாக்காளர் திருத்தப் பட்டியல் குறித்து பழனிசாமி வாய் திறக்காதது ஏன்? என துரைமுருகன் கேள்வி கேட்டுள்ளார். வாக்காளர் சேர்த்தல், நீக்கல் பட்டியல் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது. பிஜேபி- அதிமுக கூட்டணியை கண்டு திமுகவிற்கு பயம் வந்துவிட்டது.
துரைமுருகன் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். திமுக தான் போலி வாக்காளர்களை சேர்ப்பதற்கு துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. தவறான கருத்துக்களை தெரிவித்தால் அவரைக் கண்டிக்க தவற மாட்டோம். ஒரு தொகுதியில் 27779 போலி வாக்கர்களை நாங்கள் நீக்கி உள்ளோம். இவர்கள் மாநிலம் முழுவதும் போலி வாக்காளர்களை சேர்க்க துடிக்கின்றனர்.
சென்னை மாநகராட்சி முழுவதும் போலி வாக்காளர்களால் திமுக வெற்றி பெற்றது. திமுக மக்கள் செல்வாக்கையும் இழந்துவிட்டது. கட்சியினர் செல்வாக்கையும் இழந்து விட்டது. வரும் தேர்தலில் திமுக கூட்டணி தோல்வியை சந்திக்கும். ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ள திமுக தான் போலி வாக்காளர்களை சேர்ப்பதற்கு மும்முரமாக உள்ளனர்.
அதிமுகவை விமர்சிப்பதற்கு திமுகவிற்கு யோக்கியதை கிடையாது. திமுக ஆட்சியில் ஊழல் இல்லாத துறையே இல்லை. பணம் கொடுக்காமல் இந்த அரசில் எந்த பணியும் செய்ய முடியவில்லை. யாரும் டாஸ்மாக் கடைக்கு செல்ல வேண்டாம். அது தவறு. கஞ்சா விற்றவர்கள் 2300 பேர் என கண்டுபிடிக்கப்பட்டபோது கைது செய்யப்பட்டது 120 பேர். மீதமுள்ள அனைவருமே திமுகவினர். ஒரு முதலமைச்சர், ஒரு கட்சியின் தலைவர், தூங்கி எழும்போழுது கட்சிக்காரர்களால் என்ன நடக்குமோ? என சொல்வது வேதனையாக உள்ளது.
கட்சிக்காரர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாதவர் எப்படி சட்டம் ஒழுங்கை கட்டுப்படுத்த முடியும்? இந்த ஆட்சியில் போக்குவரத்து துறை, ஆசிரியர்கள், நெசவாளர்கள், செவிலியர்கள் என அனைவரும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். இந்தியாவிலேயே கடன் வாங்குவதில் சூப்பர் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின். கடன் வாங்குவதற்காக திமுக அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டை அடமானம் வைக்கப் போகிறது.
இவ்வளவு கடன் வாங்கினால் எவ்வாறு திருப்பி செலுத்த முடியும்? கடன் வாங்குவதற்காகவே நிபுணர்கள் குழு அமைக்கப்பட்டது என தற்போது தான் தெரிய வருகிறது. பட்டாசு தொழிலாளர்கள் இடையே நான் உரையாற்றியபோது அதிமுக ஆட்சியில் நல்ல வருவாய் கிடைத்ததாகவும், திமுக ஆட்சியில் வருவாய் மற்றும் வேலை கிடைப்பதில்லை என்றும், வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
நாட்டில் என்ன நடக்கிறது? என்றே தெரியாமல் முதலமைச்சர் உள்ளார். தொடர்ந்து விலைவாசி உயர்வை தடுக்க இந்த அரசாங்கம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. கமிஷன், கலெக்சன், கரப்ஷன். இது மட்டுமே திமுக குடும்பத்திற்கு தெரியும். அதிமுக அரசு அமைந்த பின்னர் ஏழை மக்கள், தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித் தரப்படும்.
அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ஏழை என்ற சொல் இல்லாத நிலையை உருவாக்குவோம். 90 சதவீதம் திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக பச்சை பொய் சொல்கின்றனர். அனைத்து திட்டங்களும் அதிமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டவை. முதலமைச்சர் பெயர் மட்டும் வைத்து போட்டோ ஷூட் நடத்துகிறார். ஏழைகளுக்காக தொடங்கப்பட்ட கட்சி அதிமுக என்பதை தொடர்ந்து நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். திமுக ஆட்சியில் இலவச வேட்டி, சேலைகள் பெரும்பாலான இடங்களில் கிடைப்பதில்லை. அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் உரிய நேரத்தில் வேட்டி, சேலைகள் வழங்கப்படும். இவ்வாறு எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.
