Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

எம்.ஜி.ஆரை விமர்சிப்பவர்கள் காணாமல் போய் விடுவார்கள்! திருமாவளவனுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலடி! - EDDAPADI ABOUT THIRUMAVALAVAN

அதிமுக சாதி மதத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இயக்கம். எங்களது இயக்கத்தில் எல்லா சாதியினரும், மதத்தினரும் இணைந்து செயல்படுகிறார்கள். இதனால் சிலருக்கு எரிச்சல் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 3:34 PM IST

1 Min Read

சேலம்: எம்.ஜி.ஆரை விமர்சிப்பவர்கள் அரசியலில் இருந்து காணாமல் போய் விடுவார்கள் என விசிக தலைவர் திருமாவளவனுக்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலடிக்கு கொடுத்துள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் பகுதியில் ’பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து அதிமுகவில் இணையும் நிகழ்ச்சி’ நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியானது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது.

அதிமுகவில் சேர்ந்தவர்கள்

நிகழ்ச்சியில் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியைச் சேர்ந்த மாநில ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர் கோவிந்தராஜ், மாவட்ட வழக்கறிஞர் அணி செயலாளர் அரவிந்த் ஆகியோர் தலைமையில் அக் கட்சியின் மாவட்ட வர்த்தக அணி செயலாளர் சசிநிதின், மாவட்ட அமைப்பாளர் சௌந்தரராஜன், காடையாம்பட்டி ஒன்றிய தலைவர் பாலு, தாரமங்கலம் ஒன்றிய பொறுப்பாளர் கந்தசாமி உள்ளிட்டோர் அதிமுகவில் இணைந்தனர்.

அதேபோல், திமுக, விசிக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட மாற்றுக் கட்சிகளிலிருந்து விலகியவர்கள் என ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தனர். அவர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக துண்டு அணிவித்து வரவேற்று வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து அதிமுகவில் இணைந்தவர்கள்
பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து அதிமுகவில் இணைந்தவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

திருமாவளவன் காணாமல் போய்விடுவார்

இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் திராவிடத்திற்குள் பார்ப்பனியம் ஊடுருவ வழிவகை செய்தவர் எம்.ஜி.ஆர் என கூறியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த அவர், “எம்.ஜி.ஆர்-ஐ தமிழக மக்கள் தெய்வமாக நினைக்கிறார்கள். அவரை விமர்சிப்பவர்கள் அரசியலில் காணாமல் போய் விடுவார்கள். அதிமுக சாதி மதத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இயக்கம். எங்களது இயக்கத்தில் எல்லா சாதியினரும், மதத்தினரும் இணைந்து செயல்படுகிறார்கள். இதனால் சிலருக்கு எரிச்சல். அந்த வெறுப்பின் வெளிப்பாடு தான் அதிமுகவை விமர்சிக்கிறார்கள். தமிழகத்தில் ஒரு சாதியை வைத்து அரசியல் செய்ய முடியாது.

இதையும் படிங்க: திமுக ஆட்சியில் எண்ணற்ற ஆணவக் கொலைகள்... சட்டம் - ஒழுங்கு எங்கே? பூவை ஜெகன் மூர்த்தி ஆவேசம்!

திமுக கூட்டணி நிலைக்காது

திமுக கூட்டணியில் கருத்து வேறுபாடு உள்ளது. அதை தான் நான் பல முறை கூறியிருக்கிறேன். இன்னும் தேர்தல் வருவதற்கு எட்டு மாத காலம் உள்ளது. அதுவரை இந்த கூட்டணி நிலைக்குமா? என்பது கேள்வி தான். வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையில் மிகப்பெரிய கூட்டணி அமையும். கூட்டணி அமைந்ததும் செய்தியாளர்களை அழைத்து நானே பேட்டி அளிப்பேன்” எனக் கூறினார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சேலம்: எம்.ஜி.ஆரை விமர்சிப்பவர்கள் அரசியலில் இருந்து காணாமல் போய் விடுவார்கள் என விசிக தலைவர் திருமாவளவனுக்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலடிக்கு கொடுத்துள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் பகுதியில் ’பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து அதிமுகவில் இணையும் நிகழ்ச்சி’ நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியானது அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது.

அதிமுகவில் சேர்ந்தவர்கள்

நிகழ்ச்சியில் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியைச் சேர்ந்த மாநில ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர் கோவிந்தராஜ், மாவட்ட வழக்கறிஞர் அணி செயலாளர் அரவிந்த் ஆகியோர் தலைமையில் அக் கட்சியின் மாவட்ட வர்த்தக அணி செயலாளர் சசிநிதின், மாவட்ட அமைப்பாளர் சௌந்தரராஜன், காடையாம்பட்டி ஒன்றிய தலைவர் பாலு, தாரமங்கலம் ஒன்றிய பொறுப்பாளர் கந்தசாமி உள்ளிட்டோர் அதிமுகவில் இணைந்தனர்.

அதேபோல், திமுக, விசிக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட மாற்றுக் கட்சிகளிலிருந்து விலகியவர்கள் என ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தனர். அவர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக துண்டு அணிவித்து வரவேற்று வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து அதிமுகவில் இணைந்தவர்கள்
பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து அதிமுகவில் இணைந்தவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

திருமாவளவன் காணாமல் போய்விடுவார்

இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் திராவிடத்திற்குள் பார்ப்பனியம் ஊடுருவ வழிவகை செய்தவர் எம்.ஜி.ஆர் என கூறியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த அவர், “எம்.ஜி.ஆர்-ஐ தமிழக மக்கள் தெய்வமாக நினைக்கிறார்கள். அவரை விமர்சிப்பவர்கள் அரசியலில் காணாமல் போய் விடுவார்கள். அதிமுக சாதி மதத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இயக்கம். எங்களது இயக்கத்தில் எல்லா சாதியினரும், மதத்தினரும் இணைந்து செயல்படுகிறார்கள். இதனால் சிலருக்கு எரிச்சல். அந்த வெறுப்பின் வெளிப்பாடு தான் அதிமுகவை விமர்சிக்கிறார்கள். தமிழகத்தில் ஒரு சாதியை வைத்து அரசியல் செய்ய முடியாது.

இதையும் படிங்க: திமுக ஆட்சியில் எண்ணற்ற ஆணவக் கொலைகள்... சட்டம் - ஒழுங்கு எங்கே? பூவை ஜெகன் மூர்த்தி ஆவேசம்!

திமுக கூட்டணி நிலைக்காது

திமுக கூட்டணியில் கருத்து வேறுபாடு உள்ளது. அதை தான் நான் பல முறை கூறியிருக்கிறேன். இன்னும் தேர்தல் வருவதற்கு எட்டு மாத காலம் உள்ளது. அதுவரை இந்த கூட்டணி நிலைக்குமா? என்பது கேள்வி தான். வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையில் மிகப்பெரிய கூட்டணி அமையும். கூட்டணி அமைந்ததும் செய்தியாளர்களை அழைத்து நானே பேட்டி அளிப்பேன்” எனக் கூறினார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

எடப்பாடி பழனிசாமிEDDAPADI PALANISAMYSALEMTHIRUMAVALAVANEDDAPADI ABOUT THIRUMAVALAVAN

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.