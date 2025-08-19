வேலூர்: தனது ஒவ்வொரு பொதுக்கூட்டத்திலும் வேண்டுமென்றே ஆம்புலன்ஸை விட்டு தமிழக அரசு கலாட்டா செய்வதாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசமாக குற்றம்சாட்டினார். இனிமேலும் இவ்வாறு நடந்தால் விளைவுகள் மோசமாக இருக்கும் எனவும் அவர் எச்சரித்தார்.
“மக்களை காப்போம் – தமிழகத்தை மீட்போம்” எழுச்சிப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, நேற்று இரவு வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு பகுதியில் எடப்பாடி பழனிசாமி உரையாற்றினார். அப்போது திடீரென அங்கு ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்தது. இதனால் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசமடைந்து பேச தொடங்கினார்.
அவர் கூறுகையில், "என்னுடைய ஒவ்வொரு பொதுக்கூட்டத்திலும் திட்டமிட்டே ஆம்புலன்ஸ் விடுகிறார்கள். மக்கள் நடுவே கலாட்டா செய்யும் இந்த கேவலமான அரசாங்கத்துக்கு 'தில்' இருக்க வேண்டும். அரசியல் ரீதியாக எதிர்க்கட்சிகளை எதிர்க்க வேண்டும். அதை விட்டுவிட்டு ஆம்புலன்ஸ்களை அனுப்பி தொந்தரவு செய்கிறார்கள்.இப்படி ஆயிரம் ஆம்புலன்ஸ் விட்டாலும், மக்கள் மனதை அவர்களால் மாற்ற முடியாது.
'ஓட்டுநர் நோயாளியாக மாறுவார்'
நேற்று வந்த ஆம்புலன்ஸில் கூட நோயாளி யாரும் இல்லை. இதுகுறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்படும். காவல்துறை கட்டாயம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அடுத்த கூட்டத்தில் நோயாளி இல்லாமல் ஆம்புலன்ஸ் ஏதேனும் வந்தால், அதை ஓட்டி வந்தவரே நோயாளியாக மாறி ஆம்புலன்ஸில் செல்வது போல ஆகிவிடும். தில்லு, தெம்பு, திராணி இருந்தால் அரசியல் ரீதியாக போட்டி போடுங்கள். மக்களை காயப்படுத்தும் சதிகளை கையாள வேண்டாம்.
மக்களை துன்புறுத்தும் ஆட்சிதான் திமுக ஆட்சி. திராவிட மாடல் ஆட்சியால் மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்கவில்லை. உணவுப்பொருட்கள், கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை பல மடங்கு உயர்ந்ததுதான் மிச்சம். மணல் விலை 200 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இதனால் மக்கள் வீடுகட்ட முடியாமல் திணறுகிறார்கள்.
சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலும் சீர்குலைந்துள்ளது. எங்கு பார்த்தாலும் போதைப்பொருள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சாக்லேட்டில் கூட போதைப்பொருள் கலந்துள்ளது. இதனால் மாணவர்கள் சீரழிகிறார்கள்.
ஆனால், அதிமுக ஆட்சியில் மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. விவசாயிகளுக்கு 3 படை மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது. தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு வங்கிக் கடன்கள் இரண்டு முறை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. பயிர் பாதிப்புகளுக்கு அதிக காப்பீடு நிதி வழங்கப்பட்டது. பல வேளாண் திட்டங்களால் உணவு உற்பத்தியில் தேசிய விருது பெற்ற ஒரே ஆட்சி அதிமுக ஆட்சிதான்
11 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளும், பல கலை மற்றும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளும் அதிமுக ஆட்சிகாலத்தில் உருவாக்கப்பட்டன. எனது தலைமையிலான ஆட்சியில் அனைத்து தரப்பினரின் கோரிக்கைகளும் உடனுக்குடன் தீர்த்து வைக்கப்பட்டன. பாலங்கள், சாலைகள் என உள்கட்டமைப்புகள் பல மடங்கு மேம்படுத்தப்பட்டது.
திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை. தூய்மை பணியாளர்களின் கோரிக்கைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன. அரசு ஊழியர்களுக்கான பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை. மக்களை ஏமாற்றி ஓட்டு வாங்கிய திமுக அரசு, எந்த திட்டத்தையும் நிறைவேற்றவில்லை.
ஆனால், அதிமுக அப்படி அல்ல. நாங்கள் சொல்வதை செய்வோம். செய்வதை தான் சொல்வோம். அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, ஏழைகள், விவசாயிகள் நலனுக்காக பல அற்புதமான திட்டங்களை அதிமுக அறிவிக்கப் போகிறது. மக்களுக்கு நன்மை கிடைக்க வேண்டுமென்றால், அதிமுக ஆட்சி தமிழகத்தில் இருக்க வேண்டும். இது மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும். அதிமுகவை ஆட்சியில் அமர்த்துங்கள். உங்கள் பிரச்சினைகள் அனைத்தையும் நாங்கள் தீர்த்து வைக்கிறோம். அடுத்த தேர்தல், தமிழகத்துக்கு உண்மையான விடியலாக இருக்க வேண்டும்" என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.