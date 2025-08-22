காஞ்சிபுரம்: டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபாட்டிலுக்கு ரூ.10 கூடுதலாக வசூலித்து நான்கு ஆண்டுகளில் திமுக ரூ.22,000 கோடியை கொள்ளை அடித்துள்ளதாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
’மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்ற பேரில் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்த சுற்றுப் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக நேற்று ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர், அரக்கோணம், காந்தி சாலை ஆகிய இடங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
இதைத்தொடர்ந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் பேருந்து நிலையம் அருகே பேசிய அவர், “திமுக அரசின் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் ஆண்டுக்கு ரூ.42,000 கோடிக்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், தொழில்துறை அமைச்சர் அறிக்கைபடி பார்த்தால் 77 சதவீதம் ஒப்பந்தங்கள் மட்டுமே போடப்பட்டதாக தெரிகிறது. இதனால், பெரும் சந்தேகம் எழுகிறது. உண்மையை விளக்க வெள்ளை அறிக்கை கேட்டால், அதையும் திமுக அரசு தர மறுக்கிறது. வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் திமுகவினரின் சொந்த தொழில்களுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. திமுகவின் ஊழல்களை மக்கள் மத்தியில் வெளிச்சம்போட்டுக் காட்ட வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் புழக்கம் குறித்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் சட்ட விரோத மதுபானம், கஞ்சா புழக்கம் அதிகரித்துவிட்டது. டாஸ்மாக் கடைகளில் ஒவ்வொரு மதுபாட்டிலுக்கும் ரூ.10 கூடுதலாக வசூலித்து நான்கு ஆண்டுகளில் ரூ.22,000 கோடியை திமுக அரசு கொள்ளையடித்துள்ளது. மறுபுறம் இந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மட்டும் தமிழ்நாடு அரசு ரூ.4.32 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியுள்ளது. கஞ்சா புழக்கத்தால் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இதனால், தமிழகத்தில் குற்றச்சம்பவங்களும் அதிகளவில் அரங்கேறி வருகிறது. தமிழகத்தை திமுக பிடியிலிருந்து மீட்க வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து முந்தைய அதிமுக அரசின் சாதனைகளை பட்டியலிட்டு பேசினார். அதில், பொதுப்பணித்துறை சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 14,000 ஏரிகளில் 6,000 ஏரிகள் தூர்வாரப்பட்டதாகவும், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 67 புதிய கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் தமிழகத்தில் திறக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், ஒரே ஆண்டில் 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் கொண்டு வந்து வரலாற்றுச் சாதனை படைக்கப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.