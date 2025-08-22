ETV Bharat / state

டாஸ்மாக் மூலம் ரூ.22,000 கோடி கொள்ளை: திமுக மீது இபிஎஸ் பகீர் குற்றச்சாட்டு! - EPS ABOUT DMK INVESTMENT

வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் திமுகவினரின் சொந்த தொழில்களுக்கு சென்று கொண்டிருப்பதாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 22, 2025 at 10:53 AM IST

Updated : August 22, 2025 at 11:46 AM IST

1 Min Read

காஞ்சிபுரம்: டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபாட்டிலுக்கு ரூ.10 கூடுதலாக வசூலித்து நான்கு ஆண்டுகளில் திமுக ரூ.22,000 கோடியை கொள்ளை அடித்துள்ளதாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

’மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்ற பேரில் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்த சுற்றுப் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக நேற்று ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர், அரக்கோணம், காந்தி சாலை ஆகிய இடங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

இதைத்தொடர்ந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் பேருந்து நிலையம் அருகே பேசிய அவர், “திமுக அரசின் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் ஆண்டுக்கு ரூ.42,000 கோடிக்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், தொழில்துறை அமைச்சர் அறிக்கைபடி பார்த்தால் 77 சதவீதம் ஒப்பந்தங்கள் மட்டுமே போடப்பட்டதாக தெரிகிறது. இதனால், பெரும் சந்தேகம் எழுகிறது. உண்மையை விளக்க வெள்ளை அறிக்கை கேட்டால், அதையும் திமுக அரசு தர மறுக்கிறது. வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் திமுகவினரின் சொந்த தொழில்களுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. திமுகவின் ஊழல்களை மக்கள் மத்தியில் வெளிச்சம்போட்டுக் காட்ட வேண்டும்” என்றார்.

தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் புழக்கம் குறித்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் சட்ட விரோத மதுபானம், கஞ்சா புழக்கம் அதிகரித்துவிட்டது. டாஸ்மாக் கடைகளில் ஒவ்வொரு மதுபாட்டிலுக்கும் ரூ.10 கூடுதலாக வசூலித்து நான்கு ஆண்டுகளில் ரூ.22,000 கோடியை திமுக அரசு கொள்ளையடித்துள்ளது. மறுபுறம் இந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மட்டும் தமிழ்நாடு அரசு ரூ.4.32 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியுள்ளது. கஞ்சா புழக்கத்தால் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இதனால், தமிழகத்தில் குற்றச்சம்பவங்களும் அதிகளவில் அரங்கேறி வருகிறது. தமிழகத்தை திமுக பிடியிலிருந்து மீட்க வேண்டும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: தவெக மாநாட்டுக்கு சென்ற இளைஞர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு! - போலீசார் விசாரணை

தொடர்ந்து முந்தைய அதிமுக அரசின் சாதனைகளை பட்டியலிட்டு பேசினார். அதில், பொதுப்பணித்துறை சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 14,000 ஏரிகளில் 6,000 ஏரிகள் தூர்வாரப்பட்டதாகவும், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 67 புதிய கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் தமிழகத்தில் திறக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், ஒரே ஆண்டில் 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் கொண்டு வந்து வரலாற்றுச் சாதனை படைக்கப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.

காஞ்சிபுரம்: டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபாட்டிலுக்கு ரூ.10 கூடுதலாக வசூலித்து நான்கு ஆண்டுகளில் திமுக ரூ.22,000 கோடியை கொள்ளை அடித்துள்ளதாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

’மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்ற பேரில் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்த சுற்றுப் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக நேற்று ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர், அரக்கோணம், காந்தி சாலை ஆகிய இடங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

இதைத்தொடர்ந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் பேருந்து நிலையம் அருகே பேசிய அவர், “திமுக அரசின் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் ஆண்டுக்கு ரூ.42,000 கோடிக்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், தொழில்துறை அமைச்சர் அறிக்கைபடி பார்த்தால் 77 சதவீதம் ஒப்பந்தங்கள் மட்டுமே போடப்பட்டதாக தெரிகிறது. இதனால், பெரும் சந்தேகம் எழுகிறது. உண்மையை விளக்க வெள்ளை அறிக்கை கேட்டால், அதையும் திமுக அரசு தர மறுக்கிறது. வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் திமுகவினரின் சொந்த தொழில்களுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. திமுகவின் ஊழல்களை மக்கள் மத்தியில் வெளிச்சம்போட்டுக் காட்ட வேண்டும்” என்றார்.

தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் புழக்கம் குறித்து பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் சட்ட விரோத மதுபானம், கஞ்சா புழக்கம் அதிகரித்துவிட்டது. டாஸ்மாக் கடைகளில் ஒவ்வொரு மதுபாட்டிலுக்கும் ரூ.10 கூடுதலாக வசூலித்து நான்கு ஆண்டுகளில் ரூ.22,000 கோடியை திமுக அரசு கொள்ளையடித்துள்ளது. மறுபுறம் இந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மட்டும் தமிழ்நாடு அரசு ரூ.4.32 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியுள்ளது. கஞ்சா புழக்கத்தால் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இதனால், தமிழகத்தில் குற்றச்சம்பவங்களும் அதிகளவில் அரங்கேறி வருகிறது. தமிழகத்தை திமுக பிடியிலிருந்து மீட்க வேண்டும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: தவெக மாநாட்டுக்கு சென்ற இளைஞர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு! - போலீசார் விசாரணை

தொடர்ந்து முந்தைய அதிமுக அரசின் சாதனைகளை பட்டியலிட்டு பேசினார். அதில், பொதுப்பணித்துறை சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 14,000 ஏரிகளில் 6,000 ஏரிகள் தூர்வாரப்பட்டதாகவும், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 67 புதிய கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் தமிழகத்தில் திறக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், ஒரே ஆண்டில் 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் கொண்டு வந்து வரலாற்றுச் சாதனை படைக்கப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.

Last Updated : August 22, 2025 at 11:46 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்எடப்பாடி பழனிசாமிEDAPPADI PALANISAMYEPS ABOUT DMKEPS ABOUT DMK INVESTMENT

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.