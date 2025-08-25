திருச்சி: மேட்டூரில் தொடங்கி காவிரி ஆறு கடலில் கலக்கும் வரை 4 இடங்களில் தடுப்பணைகள் கட்டுவதற்கு அதிமுக ஆட்சியில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. ஆனால், திமுக அரசு பதவி ஏற்றவுடன் அதனை ரத்து செய்துவிட்டதாக எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ‘மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்ற பெயரில் மாநிலம் முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக 3 நாட்கள் பயணமாக திருச்சியில் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். இன்று மாலை மணப்பாறை, திருச்சி மேற்கு, ஸ்ரீரங்கம் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளார்.
இந்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி விவசாயிகள் சங்க பிரதிநிதிகள் மற்றும் சிறு, குறு தொழில் முனைவோர்கள் நல சங்கத்தினருடன் இன்று கலந்துரையாடினார். இதில், விவசாயிகள், விளைவிக்கும் சிறுதானியங்களை அரசே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்தனர்.
இதில்,விவசாயிகள் மத்தியில் உரையாற்றிய அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, “விவசாய பணி கடினமான பணி, அதை நான் நன்கு உணர்ந்துள்ளேன். உணவும், நீரும் மனிதனின் அடிப்படை தேவை. விவசாயிகளின் அடிப்படை கோரிக்கையாக நீர் உள்ளது.
அதிமுக அரசின் ‘நீர் மேலாண்மை அமைப்பு’ மூலம் பருவ காலங்களில் கடலில் வீணாக கலக்கும் நீரை அளவீடு செய்தோம். இந்த நீரை சேமிக்கும் வகையில் எங்கெங்கு தடுப்பணைகள் கட்ட வேண்டும் என்பதை கணக்கெடுத்தோம். ஏரி, குளங்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டு தூர்வாரப்பட்டன. ஆனால், இந்த திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு முன்பாக ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது.
மேட்டூரில் தொடங்கி காவிரி ஆறு கடலில் கலக்கும் 4 இடங்களில் தடுப்பணைகள் கட்டுவதற்கு அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. ஆனால், திமுக அரசு பதவி ஏற்றவுடன் அதனை ரத்து செய்து விட்டது. விவசாயிகள் விளைவிக்கும் நெல், கரும்புக்கு மத்திய அரசு விலையை நிர்ணயம் செய்யும். மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் இல்லை. ஆனாலும், தமிழக அரசு விவசாயிகளுக்கு மானிய தொகைகளை வழங்கும்.
விவசாயிகள் விளைவிக்கும் பொருட்களுக்கு, கட்டுப்படியான விலை நிர்ணயம் செய்யக் கோரி கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த கோரிக்கை மத்திய அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும். விவசாயிகளை பாதுகாக்கும் அரசாக அதிமுக அரசு இருந்து வருகிறது. சிறு, குறு தொழில்கள் நிறைந்த மாநிலமாக இந்தியாவிலேயே முதலிடத்தில் தமிழகம் உள்ளது. எனவே அதனை பாதுகாப்பது எனது கடமை” என்று அவர் பேசினார்.
நிகழ்வில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் தங்கமணி, கோகுல இந்திரா, செம்மலை, பரஞ்சோதி, சிவபதி, வளர்மதி, முன்னாள் எம்.பி.கள் ப.குமார், ரத்தினவேல் மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.