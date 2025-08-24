திருச்சி: வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி பெரும்பான்மை இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் என அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்
வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்" என்ற தலைப்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக நேற்று (ஆகஸ்ட் 23) திருச்சி திருவெறும்பூர் தொகுதியில் பிரச்சார பயணத்தை மேற்கொண்டார்.
அப்போது பேசிய அவர், “கவர்ச்சிகரமாக பேசி நிறைவேற்ற முடியாத அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு ஓட்டு வாங்கியவர்கள் திமுகவினர். அதிமுக, சட்டசபையில் அழுத்தம் கொடுத்ததால் தான் திமுக மகளிர் உரிமை தொகையை கொடுத்தது. ஓட்டுக்களை வாங்கும் வரை திமுகவினர் கவர்ச்சிகரமாக பேசுவார்கள். ஆனால், ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டால் அதனை மறந்து விடுவார்கள். தேர்தலுக்காக விதியை தளர்த்தி உரிமை தொகை வழங்குவதாக அறிவிக்கின்றனர். திமுக செல்வாக்கு இழந்து விட்டதால் வரும் தேர்தலில் நிச்சயம் தோல்வி அடையும்” என்றார்.
வாரிசு அரசியலுக்கும் முற்றுப்புள்ளி:
திமுக குடும்பத்திடம் அடிமை சாசனம் எழுதிய கொடுத்தவர்கள் தமிழக அமைச்சர்கள். தமிழகம் கருணாநிதி குடும்பத்திற்காக பட்டா போடப்பட்டுள்ளதா? அவரது குடும்பத்தினர் மட்டும் தான் கட்சி பதவிகளில் உள்ளனர். 2026 தேர்தல் குடும்ப ஆட்சிக்கும், வாரிசு அரசியலுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் தேர்தலாக இருக்க வேண்டும். இந்தியாவிலேயே 5 லட்சத்து 18 ஆயிரம் கோடி அளவுக்கு அதிக கடன் வாங்கிய மாநிலம் தமிழ்நாடு என்ற பெருமையை வாங்கிக் கொடுத்தவர் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.
எம்ஜிஆருக்கு இணை ஸ்டாலினா?
“எம்ஜிஆருக்கு பெண்களிடம் இருந்த செல்வாக்கை போல், திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு இருப்பதாக அமைச்சர் நேரு தெரிவித்துள்ளார். எம்ஜிஆருக்கு என்று தனி அடையாளம் உள்ளது. அவருக்கு இணையாக யாரும் இல்லை. அவருக்கு இணையாக வைத்து யாரையும் பேச முடியாது.
திறமையற்ற முதலமைச்சர் தற்போது தமிழகத்தை ஆட்சி செய்வதால், பல்வேறு துறைகளின் வளர்ச்சியில் தமிழ்நாடு பின்தங்கி உள்ளது. அரசின் நிர்வாக சீர்கேட்டால் மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். திமுக அரசால் நிறுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் அதிமுக ஆட்சி வந்ததும் மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்தப்படும். அதிமுகவின் 31 ஆண்டு கால ஆட்சியில், தமிழகம் அமைதி பூங்காவாக திகழ்ந்தது. எனவே, வருகிற 2026 தேர்தலில், அதிமுக கூட்டணி பெரும்பான்மை இடங்களில் வெற்றி பெற்று, அதிமுக தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும்” என்றார்.
முன்னதாக தமிழகம் வந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, தமிழ்நாட்டில் பாஜக-அதிமுக கூட்டணி அரசு அமையும் என கூறிய நிலையில், அதிமுக தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.