போதிய பாதுகாப்பு வழங்காததே உயிழப்புக்கு காரணம்: எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு!
ஏற்கனவே அறிவித்த நேரத்தில் கூட்டத்தை நடத்தாமல் பலமணி நேரம் தாமதமாக பரப்புரை இடத்திற்கு வருவதை விஜய் தவிர்க்க வேண்டும் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 28, 2025 at 10:03 AM IST
கரூர்: தவெக பரப்புரைக்கு போலீசார் முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்காததே உயிரிழப்புக்கு காரணம் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டியுள்ளார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் மக்களை சந்தித்து வரும் தவெக தலைவர் விஜய், நேற்றைய தினம் நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். நாமக்கல் பிரச்சாரம் முடிந்து, இரவு 7 மணியளவில் கரூரில் வேலுசாமிபுரம் பகுதியில் விஜய் உரையாற்றினார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 10 குழந்தைகள் உட்பட 39 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கரூருக்கு நேரில் சென்று உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார். மேலும், உயிரிழந்தவரகளின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார். இந்த நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
மின்தடையால் கூட்ட நெரிசல்:
இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “ தவெக இந்த பிரச்சார கூட்டத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும். இந்த கூட்டத்தில் மின்தடை ஏற்பட்டு, அதனால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. தவெக ஏற்கனவே நடத்தியுள்ள 4 பிரச்சார கூட்டத்தை ஆய்வு செய்து, காவல்துறை உரிய பாதுகாப்பு வழங்கியிருக்க வேண்டும்.
ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்படும் திமுக அரசு:
அதிமுக நடத்திய கூட்டத்திற்கும் காவல்துறை முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்கவில்லை. 4 மாவட்டங்களில் முறையான பாதுகாப்பு வழங்கினர். அதன் பின்னர் காவல்துறை கூட்ட நெரிசலை ஒழுங்குபடுத்தும் பணியில் ஈடுபடவில்லை. ஆனால், ஆளும் கட்சியினருக்கு முறையான பாதுகாப்பு கொடுக்கின்றனர். இந்த அரசு ஒருதலைப்பட்சமாக செயல்படுகிறது. ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சி என்று பாராமல் காவல்துறை நடுநிலையுடன் செயல்பட வேண்டும்.
ஆம்புலன்ஸ் வருகையால் சந்தேகம்:
திமுக ஆட்சியில் கூட்டம் நடத்துவதே சிரமம். நீதிமன்றத்திற்கு சென்று அனுமதி பெற்று கூட்டம் நடத்தும் சூழல் உள்ளது. அவ்வாறு நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெற்றாலும் இந்த அரசு முழுமையான பாதுகாப்பு கொடுப்பதில்லை. காவல்துறை முழுமையான பாதுகாப்பு கொடுத்திருந்தால், இந்த தள்ளுமுள்ளு மற்றும் உயிரிழப்புகளை தவிர்த்திருக்கலாம். அதேசமயம், அரசியல் கட்சித் தலைவரும் நிலைமையை கூர்ந்து கவனித்து, ஆலோசித்து செயல்பட்டிருக்க வேண்டும். அறிவித்த நேரத்தில் கூட்டம் நடத்தாமல், கூட்டத்திற்கு பலமணி நேரம் கழித்து தாமதமாக வருவதை தவிர்க்க வேண்டும்.
இந்தியாவிலேயே ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்திய பொதுக்கூட்டத்தில் இத்தனை உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டதில்லை. இது மிகுந்த வேதனை அளிக்கிறது. அனுபவமுள்ள கட்சிகளின் கூட்டங்களைப் பார்த்து புதிய கட்சிகள் கடைபிடிக்க வேண்டும். ஆளும் கட்சிகளுக்கு ஒரு நீதி, எதிர்க்கட்சிக்ளுக்கு ஒரு நீதி என செயல்படக்கூடாது. பிரச்சாரத்திற்கு இடையில் ஆம்புலன்ஸ் வருவது மிகப்பெரிய சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது. இச்சம்பவம் குறித்து முழுமையாக விசாரிக்க வேண்டும். ஏன் தவறு நடந்தது என்பதை கண்டுப்பிடிப்பதுதான் தற்போது முக்கியம். எதிகாலத்தில் இப்படி ஒரு நிகழ்வு ஏற்படக்கூடாது” என்றார்.