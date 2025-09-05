ETV Bharat / state

பல கட்சிகள் கூட்டணியில் இருந்தால் ஆட்சியை பிடித்து விடலாமா? எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசம் - EDAPPADI PALANISWAMI

தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருளை தடுப்பதாக கூறிய முன்னாள் டிஜிபி, தற்போது ஓய்வு பெற்றே சென்றுவிட்டார் என எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 5, 2025 at 7:57 AM IST

தேனி: பல்வேறு கட்சிகள் திமுகவுடன் கூட்டணி வைப்பதால், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று விடலாம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கனவு கண்டு வருவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகம் முழுவதும் ’ மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்ற பெயரில் பிரச்சார பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக, நேற்று (செப்.4) தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அவருக்கு கட்சி நிர்வாகிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

அப்போது பேசிய அவர், “திமுக ஆட்சிக்கு வந்து 51 மாதங்களில் விவசாயிகளுக்கு எந்தவித திட்டத்தையும் கொண்டு வரவில்லை. ஆனால், ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் விவசாயிகளின் பிரச்சனைகளுக்கு எப்போதும் குரல் கொடுக்கும் கட்சி அதிமுக. இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கேரளாவில் ஆட்சியில் உள்ளனர். அவர்களிடம் முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டதை உயர்த்த, திமுக அரசு எந்தவித பேச்சுவாரத்தையும் நடத்தியது கிடையாது.

பல கட்சிகள் திமுகவுடன் கூட்டணி வைப்பதால், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று விடலாம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கனவு கண்டு வருகிறார். ஆனால், அவரது கனவு பலிக்காது. 2026-ல் அதிமுக தான் ஆட்சி அமைக்கும். ஆட்சி அமைந்த பின்னர், முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை உயர்த்த நடவடிக்கை எடுப்போம். அதேபோல், அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக திமுக ரத்து செய்த அம்மா கிளினிக் திட்டத்தையும் மீண்டும் செயல்படுத்துவோம்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழகத்தில் சட்ட ஒழுங்கு சீர்கேட்டுள்ளது. சிறுமிகள் முதல் முதியவர்கள் வரை யாருக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. மக்களை காப்பாற்றும் காவல்துறையினருக்கே பாதுகாப்பு இல்லாத நிலைதான் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. காவல்துறையால் போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை தடுக்க முடியவில்லை. முன்னாள் டிஜிபியாக இருந்தவர், போதைப்பொருளை தடுப்பதற்கு 2.0, 3.0, 4.0 எனக் கூறி கூறி கடைசியில் ஓய்வு பெற்றே சென்றுவிட்டார்” என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.

மேலும், அதிமுக ஆட்சியில் ஏராளமான அரசு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டது என்றும், ஆனால், திமுக ஆட்சியில் 207 அரசு பள்ளிகள் மூடப்பட்டது எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்தார்.

