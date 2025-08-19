சென்னை: அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு தொடர்புடைய பல்வேறு இடங்களில் நடத்தப்பட்ட அமலாக்கத்துறை சோதனையில், முக்கிய ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வருவாய் மற்றும் சிறைத்துறை அமைச்சராக இருந்த போது, வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ. 2 கோடி அளவில் சொத்து சேர்த்ததாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அந்த வழக்கின் அடிப்படையில் சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை தடை சட்டம் (PMLA) சட்டத்தின் கீழ், அதிகாரிகள் தற்போது இந்த சோதனையை நடத்தியுள்ளனர்.
சென்னை, மதுரை, திண்டுக்கல் என அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு சொந்தமான 7 இடங்கள் மற்றும் அவரது மகன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் குமார் தொடர்புடைய இடங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் முக்கிய ஆவணங்கள், சொத்து ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் ஆவணங்கள், முதலீட்டு ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், அவர்களின் வங்கி கணக்குகள், நிறுவனங்களின் வங்கி கணக்குகளை ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள சொத்து ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் ஆவணங்கள், முதலீடு ஆவணங்களை ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி, அதில் சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்றிருந்தால், அமைச்சர் பெரியசாமி மற்றும் அவரது மகன் செந்தில் குமாருக்கு சம்மன் அனுப்பி நேரில் அழைத்து விசாரணை நடத்தப்படும்” என அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, தமிழக ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீடு, அலுவலகங்கள் மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமான நபர்களின் இடங்களில் கடந்த 16 ஆம் தேதி காலை அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். சென்னை, மதுரை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள அவரது வீடு, மகன் செந்தில் குமார் மற்றும் மகள் வீடு என அவருக்கு தொடர்புடைய அனைத்து இடங்களிலும் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டது.
குறிப்பாக, சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்த ஐ.பெரியசாமி வருமானத்திற்கும் அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக எழுப்பப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. சுமார் 10 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக அமலாக்கத்துறை சோதனை நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.