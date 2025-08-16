சென்னை: அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் 10 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நடைபெற்று வந்த அமலாக்கத்துறை சோதனை நிறைவடைந்துள்ளது.
தமிழக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீடு மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமான நபர்களின் இடங்களிலும் இன்று (ஆக.16) காலை முதல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வந்தனர். சென்னை, மதுரை, திண்டுக்கல் என அமைச்சருக்கு தொடர்புடைய அனைத்து இடங்களிலும் இந்த சோதனை நடைபெற்றது.
சென்னையில் சோதனை நிறைவு
இந்த நிலையில், சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் வீடு, சட்டமன்ற உறுப்பினர் விடுதியில் சுமார் 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடந்து வந்த அமலாக்கத்துறை சோதனை நிறைவு அடைந்துள்ளது. மேலும், அமைச்சர் இல்லத்தில் என்னென்ன ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது என்பதை பிரிண்டர் மூலம் பதிவு செய்து, அதில் கையெழுத்தும் பெறப்பட்டுள்ளது.
சோதனையின் பின்னணி
2006ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்த ஐ.பெரியசாமி வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக புகார் எழுந்தது. அதனடிப்படையில், 2015ஆம் ஆண்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கை அமலாக்கத்துறையும் விசாரித்து வந்த நிலையில், இன்று அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை நடைபெற்றுள்ளது.
திமுக தொண்டர் தீக்குளிக்க முயற்சி
திண்டுக்கல்லில் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீட்டில் நடைபெற்ற சோதனையை எதிர்த்து திமுக தொண்டர் ஒருவர், உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி கொண்டார். அதனை கண்ட திமுக நிர்வாகிகள் அவர் மீது தண்ணீரை ஊற்றி காப்பாற்றினர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அமைச்சரின் அறைக்கு பூட்டு
இதற்கிடையே, சென்னையில் உள்ள அமைச்சர் வீட்டில் இரண்டு அறைகள் பூட்டியிருந்ததால், அறையின் பூட்டை உடைத்து அமலாக்கத்துறை சோதனையில் ஈடுபட்டதாகவும் கூறப்பட்டது. அதேபோல, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள ஐ.பெரியசாமியின் அறையை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்ய வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தலைமைச் செயலக அதிகாரிகள் அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் அலுவலக கதவை பூட்டிவிட்டுச் சென்றனர்.
முன்னதாக, 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைச்சராக இருந்த செந்தில் பாலாஜியின் அறையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்ய நுழைந்தபோது, தலைமைச் செயலகம் உள்ளே அனுமதியில்லாமல் அமலாக்கத்துறை நுழைந்து விட்டதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. அதுபோல், இன்றும் நடந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளை தடுக்க கூடுதல் காவல்துறையினர் தலைமைச்செயலக வாயிலில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டனர்.
