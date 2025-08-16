ETV Bharat / state

அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி தொடர்புடைய இடங்களில் நடைபெற்ற ED ரெய்டு நிறைவு! - ED RAID COMPLETE

அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் நடைபெற்ற அமலாக்கத்துறை சோதனையில் முக்கிய ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் சாதனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி
அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 8:33 PM IST

1 Min Read

சென்னை: அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் 10 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நடைபெற்று வந்த அமலாக்கத்துறை சோதனை நிறைவடைந்துள்ளது.

தமிழக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீடு மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமான நபர்களின் இடங்களிலும் இன்று (ஆக.16) காலை முதல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வந்தனர். சென்னை, மதுரை, திண்டுக்கல் என அமைச்சருக்கு தொடர்புடைய அனைத்து இடங்களிலும் இந்த சோதனை நடைபெற்றது.

சென்னையில் சோதனை நிறைவு

இந்த நிலையில், சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் வீடு, சட்டமன்ற உறுப்பினர் விடுதியில் சுமார் 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடந்து வந்த அமலாக்கத்துறை சோதனை நிறைவு அடைந்துள்ளது. மேலும், அமைச்சர் இல்லத்தில் என்னென்ன ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது என்பதை பிரிண்டர் மூலம் பதிவு செய்து, அதில் கையெழுத்தும் பெறப்பட்டுள்ளது.

சோதனையின் பின்னணி

2006ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்த ஐ.பெரியசாமி வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக புகார் எழுந்தது. அதனடிப்படையில், 2015ஆம் ஆண்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கை அமலாக்கத்துறையும் விசாரித்து வந்த நிலையில், இன்று அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை நடைபெற்றுள்ளது.

திமுக தொண்டர் தீக்குளிக்க முயற்சி

திண்டுக்கல்லில் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீட்டில் நடைபெற்ற சோதனையை எதிர்த்து திமுக தொண்டர் ஒருவர், உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி கொண்டார். அதனை கண்ட திமுக நிர்வாகிகள் அவர் மீது தண்ணீரை ஊற்றி காப்பாற்றினர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அமைச்சரின் அறைக்கு பூட்டு

இதற்கிடையே, சென்னையில் உள்ள அமைச்சர் வீட்டில் இரண்டு அறைகள் பூட்டியிருந்ததால், அறையின் பூட்டை உடைத்து அமலாக்கத்துறை சோதனையில் ஈடுபட்டதாகவும் கூறப்பட்டது. அதேபோல, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள ஐ.பெரியசாமியின் அறையை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்ய வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தலைமைச் செயலக அதிகாரிகள் அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் அலுவலக கதவை பூட்டிவிட்டுச் சென்றனர்.

முன்னதாக, 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைச்சராக இருந்த செந்தில் பாலாஜியின் அறையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்ய நுழைந்தபோது, தலைமைச் செயலகம் உள்ளே அனுமதியில்லாமல் அமலாக்கத்துறை நுழைந்து விட்டதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. அதுபோல், இன்றும் நடந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளை தடுக்க கூடுதல் காவல்துறையினர் தலைமைச்செயலக வாயிலில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் 10 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நடைபெற்று வந்த அமலாக்கத்துறை சோதனை நிறைவடைந்துள்ளது.

தமிழக ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீடு மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமான நபர்களின் இடங்களிலும் இன்று (ஆக.16) காலை முதல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வந்தனர். சென்னை, மதுரை, திண்டுக்கல் என அமைச்சருக்கு தொடர்புடைய அனைத்து இடங்களிலும் இந்த சோதனை நடைபெற்றது.

சென்னையில் சோதனை நிறைவு

இந்த நிலையில், சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் வீடு, சட்டமன்ற உறுப்பினர் விடுதியில் சுமார் 10 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடந்து வந்த அமலாக்கத்துறை சோதனை நிறைவு அடைந்துள்ளது. மேலும், அமைச்சர் இல்லத்தில் என்னென்ன ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது என்பதை பிரிண்டர் மூலம் பதிவு செய்து, அதில் கையெழுத்தும் பெறப்பட்டுள்ளது.

சோதனையின் பின்னணி

2006ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்த ஐ.பெரியசாமி வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக புகார் எழுந்தது. அதனடிப்படையில், 2015ஆம் ஆண்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கை அமலாக்கத்துறையும் விசாரித்து வந்த நிலையில், இன்று அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமிக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை நடைபெற்றுள்ளது.

திமுக தொண்டர் தீக்குளிக்க முயற்சி

திண்டுக்கல்லில் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீட்டில் நடைபெற்ற சோதனையை எதிர்த்து திமுக தொண்டர் ஒருவர், உடலில் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி கொண்டார். அதனை கண்ட திமுக நிர்வாகிகள் அவர் மீது தண்ணீரை ஊற்றி காப்பாற்றினர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அமைச்சரின் அறைக்கு பூட்டு

இதற்கிடையே, சென்னையில் உள்ள அமைச்சர் வீட்டில் இரண்டு அறைகள் பூட்டியிருந்ததால், அறையின் பூட்டை உடைத்து அமலாக்கத்துறை சோதனையில் ஈடுபட்டதாகவும் கூறப்பட்டது. அதேபோல, சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள ஐ.பெரியசாமியின் அறையை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்ய வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தலைமைச் செயலக அதிகாரிகள் அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் அலுவலக கதவை பூட்டிவிட்டுச் சென்றனர்.

முன்னதாக, 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைச்சராக இருந்த செந்தில் பாலாஜியின் அறையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்ய நுழைந்தபோது, தலைமைச் செயலகம் உள்ளே அனுமதியில்லாமல் அமலாக்கத்துறை நுழைந்து விட்டதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. அதுபோல், இன்றும் நடந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளை தடுக்க கூடுதல் காவல்துறையினர் தலைமைச்செயலக வாயிலில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டனர்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER I PERIYASAMYED ரெய்டு நிறைவுஅமலாக்கத்துறை சோதனைஅமைச்சர் ஐ பெரியசாமிED RAID COMPLETE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.