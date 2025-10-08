ETV Bharat / state

பிரபல நடிகர் துல்கர் சல்மானின் சென்னை வீட்டில் அமலாக்கத் துறை அதிரடி சோதனை!

பூட்டானில் ஏலத்தில் விடப்பட்ட சொகுசு கார்களை துல்கர் சல்மான் வாங்கியதாகவும், அது தொடர்பான வழக்கில் அமலாக்கத் துறை சோதனை நடத்தியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 8, 2025 at 11:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பிரபல மலையாள நடிகர் துல்கர் சல்மானுக்கு சொந்தமான சென்னை வீட்டில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் இன்று காலை முதல் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மலையாள திரையுலகின் உச்ச நடிகரான மம்முட்டியின் வீடு ஒன்று சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ளது. இந்த வீட்டிற்கு மம்முட்டி, அவரது மகன் துல்கர் சல்மான் அவ்வப்போது வந்து செல்வது வழக்கம். இந்நிலையில் தற்போது அவர்கள் யாரும் சென்னை வீட்டில் இல்லாத நிலையில், இன்று காலை அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் அங்கு சென்று, ஊழியர்கள் மூலம் திறந்து அதிரடியாக சோதனையில் இறங்கி உள்ளனர்.

இந்த சோதனை எந்த வழக்கின் அடிப்படையில் நடைபெறுகிறது என்பது குறித்து அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக தகவல் எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை. மேலும் ஏற்கெனவே கடந்த மாதம் கேரளாவில் உள்ள மம்முட்டியின் வீடு, அவரது மகன் துல்கர் சல்மான் வீடு ஆகிய இடங்களில் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.

இதனிடையே, பூட்டானில் ஏலத்தில் விடப்பட்ட சொகுசு கார்களை துல்கர் சல்மான் வாங்கியதாகவும், அதற்கு முறையான வரி செலுத்தாமல் குறைத்து மதிப்பீடு செய்யப்பட்டதாகவும், அதன் பிறகு அதனை இந்தியாவில் பதிவு செய்து விற்பனை செய்ததாகவும் புகார் எழுந்தது. இந்நிலையில் அது தொடர்பாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியதாக தகவல் வெளியானது.

இந்நிலையில் சென்னையில் உள்ள துல்கர் சல்மான் வீட்டில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஏதாவது சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பாக சோதனை நடைபெறுகிறதா? என்பது குறித்து முழுமையான தகவல் சோதனை முடிந்த பிறகு அமலாக்கத் துறை அதிகாரி தரப்பில் வெளியிடுவார்கள் என தெரிகிறது.

இதையும் படிங்க: கமல்ஹாசனுக்கு கொலை மிரட்டல்... துணை நடிகருக்கு முன் ஜாமீன்!

ஏற்கெனவே மம்முட்டி மீது எந்தவொரு சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பான வழக்குகளும் இல்லாததால் பூட்டானில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கார் தொடர்பாக தான் சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது எனவும் கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே, கேரளாவில் உள்ள நடிகர்கள் பிருத்விராஜ், துல்கர் சல்மான், அமித் சக்கலகல் மற்றும் சில நடிகர்களுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்க துறை இன்று சோதனை நடத்தியுள்ளது.

மேலும் கோயம்புத்தூர், கோட்டயம், மலப்புரம், கோழிக்கோடு, எர்ணாகுளம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள முக்கிய பிரமுகர்கள், வர்த்தகர்கள் என மொத்தமாக 17 பேருக்கு சொந்தமான இடங்களிலும் அமலாக்கத் துறையினர் இன்று அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

துல்கர் சல்மான்அமலாக்கத்துறை சோதனைDULQUER SALMAN LUXURY CARS CASEMAMMOOTTY ED RAIDDULQUER SALMAN ED RAID CHENNAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.