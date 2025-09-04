BY - சி. உசேன்
சென்னை: புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் நடைமுறைக்கு வரும் என கூற முடியாது. அதே சமயம், 50 முதல் 70 வரை நடைமுறைக்கு வந்தாலே மிகப் பெரிய வெற்றி தான் என்று முதலமைச்சரின் வெளிநாடு பயணம் குறித்து பல்வேறு விஷயங்களை பொருளாதார நிபுணர் சேகர் பகிர்ந்து கொண்டார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக பல்வேறு நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு மாநில தொழில் வளர்ச்சிக்கும், வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவும், பெருமளவிலான முதலீடுகளை ஈர்க்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார். தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை 2030-க்குள் 1 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவுக்கு உயர்த்துவதே நோக்கம் என்று முதலமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார்.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றவுடன் முதல் பயணமாக கடந்த 2022, மார்ச் மாதம் துபாய் சென்றார். அந்த 5 நாட்கள் பயணத்தில் அங்கு பல்வேறு நிறுவனங்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி மொத்தம் ரூ. 6,100 கோடி மதிப்பிலான ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டார். இதன் மூலம் சுமார் 14,700 புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த பயணம் தமிழ்நாட்டின் வெளிநாட்டு முதலீடுகளுக்கு அடித்தளமாக அமைந்தது.
இதையடுத்து கடந்த 2023, மே மாதத்தில் 9 நாட்கள் சிங்கப்பூர் மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளுக்கு முதலமைச்சர் பயணம் மேற்கொண்டார். சிங்கப்பூரில் உள்ள முன்னணி நிறுவன தலைவர்கள், ஜப்பானில் உள்ள பல்வேறு தொழில் நிறுவன பிரதிநிதிகளையும் சந்தித்தார். இந்த பயணத்தின் போது ரூ.1,342 கோடி மதிப்பிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. இதன் மூலம் சுமார் 2,000 வேலைவாய்ப்புகள் தமிழ்நாட்டில் உருவாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன் பின்னர் கடந்த 2024, ஜனவரியில் ஸ்பெயின் நாட்டிற்கு 8 நாட்கள் சுற்றுபயணம் மேற்கொண்டதில், ரூ. 3,440 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டன. பின்னர் அதே ஆண்டில் ஆகஸ்டு மாதம் 27ஆம் தேதி அமெரிக்காவுக்கு சென்ற முதலமைச்சர் அங்கு 17 நாள்கள் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டார். இதில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு மற்றும் கூகுள் உள்ளிட்ட முன்னனி நிறுவனங்களின் மூத்த நிர்வாகிகளை சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்ய அழைப்பு விடுத்தார். இந்த பயணத்தின் போது ரூ.7,616 கோடி மதிப்பிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.
அதன்படி கடந்த 4 ஆண்டுகளில் ரூ.18,398 கோடி மதிப்பில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. இதில் சுமார் 16,700-க்கும் மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
'15,000க்கும் மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள்'
தற்போது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். ஆகஸ்ட் 30 முதல் செப்டம்பர் 8 வரை நீடிக்கும் இந்த பயணத்தில் முதலீட்டாளர்களை அவர் சந்தித்து வருகிறார். ஜெர்மனியில் மொத்தம் 26 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன. இதன் மூலம் சுமார் 7,020 கோடி ரூபாய் முதலீடுகளும், 15,000-க்கும் மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதே போல, இங்கிலாந்தின் லண்டனில் நடைபெற்ற முதலீட்டாளர்கள் சந்திப்பில், மேலும் 6 புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. இதன் மூலம் சுமார் 820 கோடி ரூபாய் முதலீடுகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், 1,200-க்கும் மேற்பட்ட வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக உள்ளது.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் லண்டனில் முகாமிட்டுள்ள நிலையில், இதுவரை 32 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன. ரூ.7,800 கோடிக்கும் அதிகமான முதலீடுகள் மற்றும் 16 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள் எனும் பெரும் பலன் கிடைத்துள்ளது.
தனிநபராக முதலமைச்சர் வெளிநாடு செல்வது கூடுதல் பலம்
இந்நிலையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வெளிநாடு பயணம் குறித்து பொருளாதார நிபுணர் சேகர் நமது ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாட்டிற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், ''பிரதமர் மற்றும் முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டு பயணங்கள் இன்றைய கால கட்டத்தில் மிகவும் அத்யாவசியமாக உள்ளது. குறிப்பாக தனிநபராக முதலமைச்சர் வெளிநாடு செல்வது தமிழ்நாட்டிற்கு கூடுதல் பலம்.
பிரதமர் உலக நாடுகளுக்கு சென்றாலும், அந்தந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த முதல்வர்கள் வெளி நாடுகளுக்கு செல்வது வரவேற்பை பெரும். அந்த மாநிலத்தில் உள்ள வசதி வாய்ப்புகள், தொழிலை விரிவாக்கம் செய்வது, அரசு கொடுக்கக் கூடிய சலுகைகள் ஆகியவற்றை பற்றி, அந்த முடிவு எடுக்கக் கூடிய முதல்வரே நேரடியாக விவரிக்கும் போது முதலீட்டாளர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும்.
தமிழ்நாடு 1 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை தொட வேண்டும் என்றால் அனைவருடைய கூட்டு முயற்சியும் இருந்தால் தான் சாத்தியமாகும். தமிழ்நாடு ஆட்டோமொபைல் துறையில் முன்னணியில் உள்ளது. இந்த துறையில் மேலும் முன்னேற்றம் அடைய அது சார்ந்த நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் போது சாத்தியமாகும். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் ஏற்றுமதிக்கும் நல்வாய்ப்பாக அமையும். வ
சாலை உட்கட்டமைப்பு அவசியம்
தமிழ்நாட்டில் கல்வி திறன் கொண்ட இளைஞர் சக்தி அதிகமாக உள்ளதால், வெளிநாட்டில் உள்ளவர்கள் நம்முடைய உற்பத்தி திறனை பயன்படுத்தும் போது, ஏற்றுமதி வாய்ப்புகள் உருவாகும். எனவே அரசு எடுக்கக் கூடிய புதிய முயற்சி நீண்ட கால வளர்ச்சிக்கு நிச்சயம் உதவும். மத்திய அரசுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டால் கட்டமைப்பு வளர்ச்சி அடையும். வெளிநாட்டில் இருந்து வருபவர்களுக்கு நல்ல கட்டமைப்பு கொண்ட இடமாக தமிழ்நாடு விளங்கும்.
குறிப்பாக, பொருட்களை ஒரு இடத்திலிருந்து வேறு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வகையில், தமிழ்நாட்டில் சாலை கட்டமைப்புகளை இன்னும் அதிகரிக்க வேண்டும். இது வருங்காலத்தில் வேலைவாய்ப்பை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், தொழில்துறையை வளர்ச்சி அடைய செய்யும். புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் நடைமுறைக்கு வரும் என கூற முடியாது. ஆனால், 50-ல் இருந்து 70% புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தகங்கள் நடைமுறைக்கு வந்தாலே சிறந்த செயலாக்கம் தான்.
'5 ஆண்டுகளில் 1 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதார வளர்ச்சி'
அதே சமயம், முதலீட்டாளர்களுக்கு கொடுக்கும் சலுகைகள் போதவில்லை என்பதற்காக அதிகம் தர முடியாது. இப்படி பல காரணங்கள் இருப்பதால் 50-ல் இருந்து 70% வரை புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து ஆனாலே வரவேற்கத்தக்கது தான்.
தமிழ்நாடு 1 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதார இலக்கை இன்னும் 5 ஆண்டுகளில் அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. நன்கு படித்த கணிதம், கம்ப்யூட்டர் திறன் கொண்ட இளைஞர்களின் சக்தி அதிகமாக உள்ளதால் வெளிநாட்டில் உள்ளவர்கள் இங்கு பயிற்சி அளித்து வேலை தர நினைக்கிறார்கள். வேலைவாய்ப்பை பொருத்தவரையில் முதல்வரின் சுற்றுப்பயணம் காரணமாக 3-ல் இருந்து 5% வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது'' என்றார்.