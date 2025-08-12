சென்னை: மதிமுக முதன்மை செயலாளரும், திருச்சி தொகுதி எம்.பி.யுமான துரை வைகோ, இந்தியாவுக்கான ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் துணை தூதர் ரோமன் பாபுஷ்கினை புதுடெல்லியில் உள்ள ரஷ்ய தூதரகத்தில் இன்று சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது இந்தியர்கள் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த கிஷோர் சரவணன் உள்ளிட்ட நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள், ரஷ்ய ராணுவத்தில் வலுக்கட்டாயமாக சேர்க்கப்படுவது குறித்து கவலை தெரிவித்தார். பின்னர், அவர்களை விடுவித்து இந்தியாவுக்கு அனுப்பி வைக்க உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கோரிக்கைகள் அடங்கிய கடிதத்தை இந்தியாவுக்கான ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் துணை தூதரிடம் அளித்தார்.
இந்தியாவிற்கான ரஷ்ய தூதர் டெனிஸ் அலிபோவ் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணத்தில் உள்ளதால் அவசரம் கருதி அவருக்கு எழுதிய கடிதத்தை துணைத் தூதரிடம் துரை வைகோ எம்.பி வழங்கினார்.
அந்த கடிதத்தில் துரை வைகோ கூறியிருப்பதாவது:
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மருத்துவ மாணவர் கிஷோர் சரவணன் (இந்திய கடவுச்சீட்டு எண்: U7949442) ரஷ்ய ராணுவத்தில் வலுக்கட்டாயமாக சேர்க்கப்பட்டதாக தெரிய வந்துள்ளது. அவரது பெற்றோருடனான கடைசித் தொடர்பில் அவருக்கு மரியுபோலில் போர் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு, பிறகு, போர்முனைக்கு அனுப்பப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளார். இது கடந்த சில வாரங்களில் வெளியான பல அதிர்ச்சியளிக்கும் சம்பவங்களில் ஒன்று.
மேலும், இந்தியா முழுவதிலுமிருந்து ரஷ்யா சென்றுள்ளவர்களில் 14 இந்திய குடிமக்களை காணவில்லை என்று கூறி அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒரு குழுவாக என்னை சந்தித்தனர். இது ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்கள் உக்ரைன் -ரஷ்யா போரில் வலுக்கட்டாயமாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் என்கிற வலுவான சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது மிகுந்த கவலையை தருகிறது. தற்போது கிடைத்த தரவுகளின்படி 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் 31,444 இந்திய மாணவர்கள் ரஷ்யாவில் பயின்று வருகின்றனர்.
இவர்களில் சுமார் 2,000 பேர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள். இத்தகைய சம்பவங்கள் தொடர்ந்தால் ரஷ்யாவில் படிக்க விரும்பும் மாணவர்களும், அவர்களுடைய குடும்பங்களும் பயத்தையும் உளவியல் தாக்கத்தையும் சந்திக்க நேரிடும். இந்தியாவும், ரஷ்யாவும் பரஸ்பர நம்பிக்கை மற்றும் மரியாதையில் வேரூன்றிய நீண்டகால நட்புறவை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளன.
நேரு, இந்திரா காந்தி முதல் தற்போதைய பிரதமர் மோடி வரை நமது இருதரப்பு உறவு உறுதியாகத் தொடர்ந்து வருகிறது. நமது மக்களிடையே நட்பு, ஒத்துழைப்பு மற்றும் கலாச்சார புரிதல் வலுவாக உள்ளன. இந்த நட்பின் அடிப்படையிலேயே இந்த விவகாரத்தை எழுப்புகிறேன்.
இவ்வளவு நீண்டகால நட்புறவில் கல்வி அல்லது சட்டப்பூர்வ வேலைவாய்ப்புக்காக மட்டுமே ரஷ்யாவுக்கு வந்த இந்திய குடிமக்கள், குடியுரிமை மாற்ற ஆவணங்களில் கையெழுத்திட வற்புறுத்தப்பட்டு போர்முனைக்கு அனுப்பப்படுவதாக கூறப்படுகிற சம்பவங்கள் மிகுந்த வேதனையை தருகின்றன.
மேலும் சில முகவர்கள் வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதாகக் கூறி இந்தியர்களை ரஷ்யாவுக்கு அழைத்து வந்து அவர்களின் விருப்பத்துக்கு மாறாக ராணுவத்தில் சேர்ப்பதாகவும் ஆதாரப்பூர்வமான தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. பிற உலக நாடுகளுடனான வர்த்தக உறவுகளில் பல சவால்களை எதிர்கொண்ட போதிலும் இந்தியா, ரஷ்யாவுடனான நட்பைப் பேணி வலுப்படுத்தி வருகிறது.
இந்த நட்புக்கு ஈடாக ரஷ்யா தனது எல்லைக்குள் இருக்கும் இந்திய குடிமக்களின், குறிப்பாக மாணவர்களின் பாதுகாப்பு, கண்ணியம் மற்றும் உரிமைகளை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்திக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
இந்த மிக முக்கிய பிரச்சனைகளில் உடனடியாக தலையிட்டு பாதிக்கப்பட்ட இந்திய குடிமக்கள் அனைவரையும் பாதுகாப்பாக விடுவித்து, நாடு திரும்ப செய்யவும், எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று துரை வைகோ தமது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த கடிதத்தை பெற்று வாசித்த ரஷ்யாவின் துணை தூதர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக துரை வைகோவிடம் சில விளக்கங்களை கேட்டறிந்தார். அதன்பின் அவர் கூறும்போது, ''என்றைக்கும் ரஷ்ய அரசு இதுபோன்ற காரியங்களில் ஈடுபடுவதில்லை. இருநாட்டு நல்லுறவை ரஷ்யா பேணுகிறது. சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்களில் இருநாட்டு இடைத்தரகர்களே ஈடுபட வாய்ப்புள்ளது.
மேலும், கிஷோர் சரவணனை மீட்க வேண்டும் என்ற துரை வைகோவின் கோரிக்கையுடன் இந்திய வெளியுறவுத் துறையின் கோரிக்கையும் எங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக கிடைத்துள்ளது. கிஷோர் சரவணன் குறித்த தகவல்களை திரட்டியுள்ளோம். இந்த விவகாரத்தில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன." என்று ரஷ்ய துணை தூதர் ரோமன் பாபுஷ்கின் தெரிவித்தார்.
