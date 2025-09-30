தொண்டர்களை கட்டுப்படுத்த விஜய் இதை செய்ய வேண்டும் - துரை வைகோ அறிவுரை
அரசியல், ஆன்மீகம் என எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் போலீசாரின் அறிவுறுத்தலை கடைப்பிடிப்பதே நல்லது என துரை வைகோ தெரிவித்தார்.
Published : September 30, 2025 at 5:09 PM IST
தூத்துக்குடி: கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய்க்கு மதிமுக எம்.பி. துரை வைகோ சில அறிவுரைகளை வழங்கியுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் துரை வைகோ இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அவர் கூறுகையில், "கரூரில் மிக துயரமான சம்பவம் நடந்துள்ளது. 41 பேர் வரை உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் அனைவருடைய தவறும் உள்ளது. இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் நடந்துள்ளது. ஆனால், இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் இனிமேலும் நடைபெறக்கூடாது.
அரசியல், ஆன்மீகம், கேளிக்கை நிகழ்ச்சி என எதுவாக இருந்தாலும், காவல்துறையின் அறிவுரைகளை கேட்டு நடத்த வேண்டும். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு இருந்தால்தான் இதுபோன்ற நிகழ்வுகள் முற்றிலுமாக தடுக்கப்படும். இப்பிரச்சினை தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் தமிழக அரசு விசாரணைக் குழு அமைத்துள்ளது. சிலர் சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் என்று கேட்கின்றனர். நீதிமன்றமும் இதனை விசாரிக்க உள்ளது'' என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''நீதிமன்ற விசாரணை, சிபிஐ விசாரணை, மாநில அரசு அமைத்த விசாரணை ஆணையம் மூலமாகவும் சில உண்மைகள் தெரியவரலாம். விசாரணை முடிந்த பிறகு அதில் புலப்படும் காரணங்களை வைத்து யார் மீது தவறு என்று கூறலாம். அதற்கு முன்பாக அவர்களா? இவர்களா? என்று யாரையும் சொல்ல முடியாது. அரசியல் கட்சிகள் கூட்டம் நடத்த ஏற்கெனவே விதிமுறைகள் உள்ளன. அரசு புதிதாக விதிமுறை வகுத்தாலும் மகிழ்ச்சிதான். அரசு கொண்டுவரும் அனைத்து விதிமுறைகளுக்கும் எல்லோரும் கட்டுப்பட வேண்டும். மக்கள் இதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும்'' என்றார்.
மேலும், '' ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தை பொறுத்தவரை அருணா ஜெகதீசன் அறிக்கைக்கு பின்னர் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சில காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு உயர் பதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ உட்பட பலரும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர். ஆனால், கரூர் விவகாரத்தை தமிழகமே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த விஷயத்தில் அதுபோன்று நடக்கக்கூடாது என்பதுதான் அனைவரது விருப்பம். மேலும், இதில் உயர் நீதிமன்றம் தலையிட போகிறது. கரூர் விவகாரத்தைப் பொறுத்தவரை நியாயமான நடவடிக்கை கிடைக்கும் என்பதை நாம் எல்லோரும் நம்ப வேண்டும்'' என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''திமுகவில் தொண்டர் படை உள்ளது என்றால் அதற்கு விதை விதைத்தது வைகோ தான். அதே போல் மதிமுகவிலும் உள்ளது. விஜய் மிகப்பெரிய சினிமா நட்சத்திரம். இன்றைக்கு அவர் அரசியல் கட்சி தலைவர். அவருக்கு இயற்கையாகவே மக்கள் கூடுகின்றனர். ஒரு இடத்திற்கு அவர் சென்றால், சொல்லாமலே மக்கள் கூடுகின்றனர் . அப்படி கூடும்போது அதை முறைப்படுத்த அவர்கள் கட்சியினர் தயாராக இருக்க வேண்டும். போலீசாரால் அதை முழுமையாக செய்ய முடியாது.
காவல்துறை சொல்வதை தொண்டர்கள் கேட்கப் போவது கிடையாது. மற்ற கட்சிகளில் தொண்டர்களை கட்டுப்படுத்தி ஒருங்கிணைக்க அமைப்புகள் இருக்கின்றன. அதே போல, விஜய்யும் ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். அது அவருடைய இயக்கத்திற்கும், பொதுமக்களுக்கும், அரசாங்கத்திற்கும் நல்லது'' என்றார்.