முன்பகை காரணமாக வீட்டில் வைக்கப்பட்ட பில்லி சூனியம்; குடும்ப நண்பர் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்
இச்சம்பவம் நடந்து ஒருவார காலமாகியும், போதிய ஆதாரங்கள் இருந்தும், போலீசார் எந்தவித நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
Published : October 5, 2025 at 1:34 PM IST
திண்டுக்கல்: வேடசந்தூரில் முன்பகை காரணமாக மந்திரிக்கப்பட்ட விபூதி, குட்டிசாத்தான் பொம்மை மற்றும் பில்லி சூனியம் ஏவல் செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் ஆத்துமேடு இந்திரா நகரை சேர்ந்தவர் ராஜா (46). இவர் மெக்கானிக் கடை வைத்து நடத்தி வருகிறார். இவரது மனைவி ஆர்த்தி (40).இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டு மீண்டும் வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது வீட்டின் முன்பக்க ஜன்னல் வழியாக விபூதி அதிக அளவில் கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளாக்.இதனால் சந்தேகம் அடைந்த ஆர்த்தி அவரது கணவர் ராஜாவிடம் தகவல் தெரிவித்து வீட்டில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை பாருங்கள் என்று கூறியுள்ளார்.
உடனடியாக ராஜா சிசிடிவி காட்சிகளை பார்த்தபோது வீட்டின் ஜன்னல் வழியாக பெண் ஒருவர் விபூதி வீசி செல்வதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார். விபூதி வீசிய பெண் அதே பகுதியை சேர்ந்த ராஜாமணி (வயது 52) என்பதும் தெரியவந்தது. இவர் ராஜாவின் வீட்டிற்கு அடிக்கடி வந்து செல்வதும், ராஜா குடும்பத்தில் சகஜமாக பழகக்கூடிய பெண் என்பதும் தெரிந்து அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, வீட்டில் விபூதி கொட்டப்பட்ட இடங்களை சுத்தம் செய்தபோது வீட்டுக்குள் குட்டிச்சாத்தான் பொம்மை இருப்பதை கண்டு ராஜாவின் குடும்பமே அதிர்ச்சியில் உறைந்தது. உடனே இதுகுறித்து ராஜாமணியை அழைத்து ராஜா கேட்டறிந்தார்.
அப்போது அவர், 'அதே பகுதியை சேர்ந்த பூக்கடை வைத்திருக்கும் மணி என்பவர், எனக்கும் ராஜாவிற்கும் முன் பகை உள்ளது. அதனால் அவரை பழிவாங்க நீ உதவ வேண்டும்' என்று அவர் தன்னிடம் கூறியதாக ராஜாமணி தெரிவித்துள்ளார்.
ராஜா வீட்டில் திருநீறு, பில்லி, சூனியம் வைக்க வேண்டும்; இல்லையென்றால் கொலை செய்து விடுவேன் என்று பூக்கடை மணி ராஜாமணியை மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து உரிய ஆதாரங்களுடன் ராஜா குடும்பத்தினர் கடந்த வாரம் வேடசந்தூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர். ஆனால் அந்த புகாரின் மீது போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என ராஜா குடும்பத்தார் குற்றம்சாட்டினர்.
மேலும் ராஜாவின் மனைவி ஆர்த்தி, இதுதொடர்பாக திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் நேற்று புகார் அளித்துள்ளார். அதில், 'சம்பவம் நடந்து ஒரு வார காலமாகியும், போதிய ஆதாரங்கள் இருந்தும், போலீசார் எந்தவித நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை' என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
முன்பகை காரணமாக, ஒருவரின் வீட்டில் மந்திரிக்கப்பட்ட விபூதி வீசப்பட்டதுடன், பில்லி, சூனியம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் அந்தப் பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதுகுறித்து வேடசந்தூர் போலீசாரிடம் கேட்டபோது, " பில்லி சூனியம் சம்பந்தமாக எழுந்த புகாரில் முன்பகை இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இருதரப்பினரிடமும் விசாரணை நடத்திய பிறகு வழக்குப் பதியப்படும்" என போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.