சென்னை: சென்னையில் நேற்று இரவு திடீரென மேகவெடிப்பு ஏற்பட்டு 10 சென்டிமீட்டருக்கு மேல் மழை பெய்ததால் விமானங்கள் செய்வதறியாமல் நீண்டநேரம் வானில் வட்டமிட்டபடி இருந்தன.
சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று இரவு ஏற்பட்ட திடீர் மேகவெடிப்பால், இரவு 10 மணி முதல் 11 மணி வரை ஒரு மணிநேரத்தில் 10 செ.மீட்டருக்கு மேல் மழை பெய்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னையில் ஒரு சில இடங்களில் இன்று அதிகாலை வரை இடி மின்னலுடன் பலத்த மழை பெய்தது. இதனால் சென்னை விமான நிலையத்தில் வந்து தரையிறங்க வேண்டிய விமானங்கள் தரை இறங்க முடியாமல் நீண்ட நேரம் வானில் வட்டமிட்டு பறந்து கொண்டு இருந்தன. சென்னை விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டன.
ஹைதராபாத்தில் இருந்து 140 பயணிகளுடன் சென்னைக்கு வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், டெல்லியில் இருந்து 164 பயணிகளுடன் சென்னைக்கு வந்த ஏர் இந்தியா பயணிகள் விமானம், மங்களூரில் இருந்து 74 பயணிகளுடன் சென்னைக்கு வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், பிராங்பாட்டில் இருந்து 268 பயணிகளுடன் சென்னைக்கு வந்த லுப்தான்ஷா ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் ஆகிய 4 விமானங்கள், சென்னையில் தரையிறக்க முடியாமல், பெங்களூருக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டன.
பின்னர், மழை ஓய்ந்த பின்பு இன்று அதிகாலை 3 மணிக்கு மேல் 4 விமானங்களும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக பெங்களூரில் இருந்து சென்னைக்கு திரும்பி வந்தன.
அதேபோல், கோலாலம்பூர், ஹாங்காங், திருவனந்தபுரம், இந்தூர், டெல்லி உள்பட 8 விமானங்கள், சென்னையில் தரையிறங்க முடியாமல் நீண்டநேரம் வானில் வட்டம் அடித்து பறந்துவிட்டு, பின் நீண்டநேரத்துக்கு பின், சென்னை விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கின. மேலும், சென்னையில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய கோலாலம்பூர், பிராங்க்பாட், ஹாங்காங், இலங்கை, துபாய், குவைத், மஸ்கட், சிங்கப்பூர், டெல்லி, புனே உள்ளிட்ட 15 விமானங்கள் தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றன.
இந்நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் வருகை விமானங்கள் 12, புறப்பாடு விமானங்கள் 15 என மொத்தம் 27 விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டது. அதனால், பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
பெய்த மழையின் அளவு
மணலியில் 16 செ.மீ மழையும்; கொரட்டூரில் 13 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது. மேலும், மணலியில் மொத்த மழை அளவாக 26 செ.மீ, கொரட்டூரில் 18 செ.மீ பதிவாகியுள்ளது. இதனை மிகக் கனமழையாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வகைப்படுத்தியுள்ளது.