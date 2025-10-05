கொட்டி தீர்த்த கனமழை; சென்னையில் தரையிறங்காமல் பெங்களூருக்கு திரும்பிய விமானம்!
149 பயணிகளுடன் பெங்களூரு திருப்பி அனுப்பப்பட்ட இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் வானிலை சீரானதால் மீண்டும் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு திரும்பும் என விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை: மோசமான வானிலை காரணமாக, இலங்கையில் இருந்து சென்னை வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் தரையிறங்க முடியாமல் பெங்களூருக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று காலை (அக்.5) முதல் வெயில் அதிகமாக இருந்த நிலையில், மதியம் 3 மணிக்கு மேல் திடீரென லேசான காற்றுடன் பரவலாக கனமழை பெய்தது.
குறிப்பாக சென்னை புறநகர் பகுதியான ஆலந்தூர், மீனம்பாக்கம், விமான நிலையம் , பல்லாவரம், குரோம்பேட்டை, தாம்பரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது. இதனால் முக்கிய சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதனால் மதியத்துக்கு மேல் அலுவலகம் சென்றவர்களும், பொது மக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் அவதி அடைந்தனர்.
மேலும், திடீரென காற்றுடன் பெய்த கனமழை காரணமாக, சென்னை விமான நிலையத்திலும் விமான சேவை பாதிப்பு அடைந்தது. குறிப்பாக இலங்கையிலிருந்து 149 பயணிகளுடன் சென்னையில் தரையிறங்க வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், சென்னையில் காற்றுடன் மழை பெய்ததால் தரையிறங்க முடியாமல் பெங்களூருக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.
அதே போல, சென்னையில் தரையிறங்க வந்த டெல்லி, மும்பை, மதுரை, திருச்சி, பெங்களூரு ஆகிய நகரங்களில் இருந்து வந்த விமானங்களும் சென்னையில் தரையிறக்க முடியாமல் நீண்ட நேரம் வானில் வட்டம் அடித்து பறந்தன. அதன் பிறகு மழையும், காற்றும் ஓய்ந்த பின்பு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக விமானங்கள் சென்னை விமான நிலையத்தில் தரையிறக்கபட்டன.
மேலும் சென்னையில் இருந்து மஸ்கட், டெல்லி, மும்பை, ஹைதராபாத், தூத்துக்குடி, ஸ்ரீரடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்ல இருந்த விமானங்களும் தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றன.
மேலும், சென்னையில் தரையிறங்க முடியாமல் 149 பயணிகளுடன் பெங்களூரு திருப்பி அனுப்பப்பட்ட இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் வானிலை சீரானதால் மீண்டும் சென்னை விமான நிலையத்திற்கு திரும்பும் எனவும் விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பலத்த காற்று மற்றும் கனமழை காரணமாக இலங்கையில் இருந்து சென்னை தரையிறங்க வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் பெங்களூரு திருப்பி அனுப்பப்பட்ட சம்பவம் பயணிகளிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.