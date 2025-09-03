ETV Bharat / state

1 கோடி, 2 கோடி அல்ல... ரூ.56 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல்! - DRUGS SEIZE IN CHENNAI AIRPORT

ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப்பொருட்களை, சென்னையில் வாங்கவிருந்த கும்பல் யார் என அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சாக்லேட் வடிவில் கடத்தி வரப்பட்ட கொக்கயின்
சாக்லேட் வடிவில் கடத்தி வரப்பட்ட கொக்கைன் (Etv Bharat Tamil Nadu)
Published : September 3, 2025 at 10:37 AM IST

சென்னை: எத்தியோப்பியாவில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ. 56 கோடி மதிப்புடைய 5.618 கிலோ கொக்கைன் போதைப்பொருளை விமான நிலைய அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இதில் நைஜீரிய இளைஞர் உள்பட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்திற்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள எத்தியோப்பியா நாட்டு தலைநகர் அடிஸ் அபாபாவில் இருந்து எத்தியோப்பியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் வந்தது. இந்த விமானத்தில் பெருமளவு போதைப் பொருட்கள் கடத்தி வரப்படுவதாக ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகளும், மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளும் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 2 பேர், ஆப்பிரிக்க நாட்டிற்குச் சென்று விட்டு சென்னைக்கு திரும்பி வந்தனர். அவர்கள் டெல்லி அல்லது மும்பைக்கு செல்லாமல் நேரடியாக சென்னைக்கு வந்ததால் சுங்கத் துறை அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் எழுந்தது.

இதையடுத்து, 2 பயணிகளையும் நிறுத்தி அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவர்கள் இருவரும் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பேசினர். இதையடுத்து, இருவரையும் விமான நிலைய சுங்கத் துறை அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்று தீவிரமாக விசாரித்ததோடு, அவர்களுடைய உடைமைகளையும் பரிசோதித்தனர். அப்போது அவர்களுடைய பைகளில் 'பெரேரா ரோச்சர்' சாக்லேட் டப்பாக்கள் அதிகளவில் இருந்தன.

சாக்லேட் டப்பாக்களில் போதைப்பொருட்கள்
சாக்லேட் டப்பாக்களில் போதைப்பொருட்கள் (Etv Bharat Tamil Nadu)

அவற்றை சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் திறந்து பார்த்த போது, சாக்லேட்டுகளுக்கு பதிலாக கேப்சூல்கள் இருந்தன. பின்னர், அந்த கேப்சூல்களை ஆய்வுக் கூடத்துக்கு அனுப்பி பரிசோதனை செய்ததில், அது கொக்கைன் போதைப்பொருள் என்பது தெரிய வந்தது. இவ்வாறு, அவர்கள் 5 கிலோ 618 கிராம் கொக்கைனை கடத்தி வந்துள்ளனர்.

இருவரிடமும் தொடர் விசாரணை நடத்தியதில், அவர்கள் சர்வதேச போதைப் பொருள் கடத்தும் கும்பலுக்கு குருவியாக செயல்பட்டு வருவதும், ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலிருந்து போதைப் பொருட்கள் அடங்கிய சாக்லேட்டுகளை இந்தியாவுக்கு கடத்தி வந்ததும் தெரிய வந்தது. மேலும், இது போன்று இவர்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து கொண்டு வரும் போதைப் பொருட்களை சென்னை விமான நிலையத்தில் இறங்கியதும், சர்வதேச போதை கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் வாங்கிக் கொண்டு பணத்தை கொடுத்து அனுப்புவதும் கண்டறியப்பட்டது.

இதையடுத்து அவர்கள் 2 பேரையும் கைது செய்து, அவர்களிடம் இருந்து ரூ.56 கோடி மதிப்புடைய கொக்கைன் போதை பொருட்களையும் பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், அவர்களிடம் மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்புத் துறை அதிகாரிகள் நடத்திய விசாரணையில் மும்பை மற்றும் டெல்லிக்கு போதை பொருள் கடத்தி வருவதாக தெரிய வந்தது. இதனையடுத்து, மும்பை மற்றும் டெல்லி விமான நிலையங்களில் கண்காணிப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது. அப்போது மும்பைக்கு போதை கடத்தி வந்த ஒருவரும், டெல்லியில் நைஜீரிய இளைஞரும் பிடிப்பட்டனர். இதனையடுத்து கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 4 ஆக உயர்ந்தது.

இவர்களிடம் போதைப்பொருள் கொடுத்து அனுப்பிய சர்வதேச போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் யார்? இன்னும் எத்தனை பேர் இந்த செயலுக்கு குருவியாக செயல்படுகிறார்கள்? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

