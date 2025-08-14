ETV Bharat / state

சென்னை விமான நிலையத்தில் சுற்றி வளைக்கப்பட்ட ‘ட்ரக் மாஃபியா' தலைவன் - 13 ஆண்டுகளுக்கு பின் சிக்கியது எப்படி? - DRUG ABDUCTED GANG LEADER ARRESTED

13 ஆண்டுகளுக்கு முன் தம்பதியரிடம் போதைப்பொருட்களை கொடுத்து கடத்தல் முயற்சியில் ஈடுபட்ட கும்பலின் தலைவனை இன்று மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு சென்னை மண்டல அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 8:29 PM IST

2 Min Read

சென்னை: 13 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலின் தலைவர் முகமது முனவர் சென்னை விமான நிலையத்தில் போலீசாரிடம் இன்று சிக்கினார்.

சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 9 ஆம் தேதி மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு சென்னை மண்டல அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை நடத்தினர். அப்போது கோயம்பேட்டில் இருந்து மதுரை செல்ல இருந்த ரவிக்குமார் -மாலினி தம்பதியின் உடைமையில் இருந்து சுமார் 3.306 கிலோ ஹெராயின் போதைப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர். அதன் சர்வதேச மதிப்பு பல கோடி ரூபாய் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து, தம்பதி இருவரையும் மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்து, விசாரணை நடத்தினர். அந்த விசாரணையில், இலங்கையைச் சேர்ந்த முகமது முனவர் என்பவர் தம்பதியரிடம் பார்சலை கொடுத்து மதுரையில் இருக்கும் இலங்கையைச் சேர்ந்த நபர்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு தெரிவித்ததும். அதற்கு அவர்களுக்கு ரூ.10,000 பணம் கொடுக்கப்பட்டதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து தம்பதி இருவரையும் கைது செய்த மத்திய போதைப்பொருள் பிரிவு அதிகாரிகள் அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். தொடர்ந்து கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு இருவருக்கும் சிறை தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் தம்பதியரிடம் போதைப் பொருட்களை கொடுத்து அனுப்பிய போதைப்பொருள் விற்பனை கும்பலின் தலைவனான முகமது முனவரை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட முகமது முனவர்
கைது செய்யப்பட்ட முகமது முனவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இருப்பினும் அவர் தலைமறைவாக இருந்ததால் அவர் மீது அனைத்து சர்வதேச விமான நிலையங்களிலும் (எல்.ஓ.சி (தேடப்படும் நபராக) பதிவு செய்தனர். ஆனாலும், முகமது முனவர் கடந்த 13 ஆண்டுகளாக போலீசாரிடம் சிக்காமல் இருந்து வந்தார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இலங்கையில் இருந்து ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தவர்களுள் முகமது முனவர் சென்னை வந்திருந்தது தெரியவந்தது.

சந்தேகத்தின் பெயரில் அவரது ஆவணங்களை அதிகாரிகள் சரிபார்த்தபோது அவர் 13 ஆண்டுகாலமாக தலைமறைவாக இருந்து வந்த முகமது முனவர் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து அவரை, சென்னை விமான நிலைய குடியுரிமை அதிகாரிகள் சுற்றி வளைத்து பிடித்து குடியுரிமை அதிகாரிகள் அலுவலகத்தில் அடைத்து வைத்தனர். மேலும் இதுகுறித்து சென்னை மண்டல மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

பின் விமான நிலையம் வந்த குடியுரிமை அதிகாரிகள், க்யூ பிரிவு போலீசார், மத்திய உணவு பிரிவு போலீசார் முகமது முனவரிடம் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். அந்த விசாரணையை தொடர்ந்து, அவர் கைது செய்யப்பட்டு, சென்னை மண்டல மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். அங்கு முகமது முனவர் 13 ஆண்டு தலைமறைவாக எங்கு இருந்தார்? எதற்காக மீண்டும் இந்தியா வந்துள்ளார்? உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இதையும் படிங்க: ஆளுநரின் சுதந்திர தின தேநீர் விருந்து: முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் புறக்கணிப்பு!

இதேபோல், கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு சண்டிகரில் 36.15 கிலோ ஓபியம் என்ற போதைப்பொருளை கடத்திய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர் ஜாக்சிர்சிங் என்ற பாஸ்சாரன் காலா. இவர் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜாமினில் வெளியே வந்து மீண்டும் தலைமறைவாகினார். இந்நிலையில் 9 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் மொகாலியில் வைத்து சண்டிகர் மண்டல போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். ஆகையால் இந்த இரண்டு சம்பவங்களுக்கும் ஏதேனும் தொடர்புள்ளதா? இருவருக்கும் தொடர்புண்டா? என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: 13 ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலின் தலைவர் முகமது முனவர் சென்னை விமான நிலையத்தில் போலீசாரிடம் இன்று சிக்கினார்.

சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 9 ஆம் தேதி மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு சென்னை மண்டல அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை நடத்தினர். அப்போது கோயம்பேட்டில் இருந்து மதுரை செல்ல இருந்த ரவிக்குமார் -மாலினி தம்பதியின் உடைமையில் இருந்து சுமார் 3.306 கிலோ ஹெராயின் போதைப்பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர். அதன் சர்வதேச மதிப்பு பல கோடி ரூபாய் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து, தம்பதி இருவரையும் மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்து, விசாரணை நடத்தினர். அந்த விசாரணையில், இலங்கையைச் சேர்ந்த முகமது முனவர் என்பவர் தம்பதியரிடம் பார்சலை கொடுத்து மதுரையில் இருக்கும் இலங்கையைச் சேர்ந்த நபர்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு தெரிவித்ததும். அதற்கு அவர்களுக்கு ரூ.10,000 பணம் கொடுக்கப்பட்டதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து தம்பதி இருவரையும் கைது செய்த மத்திய போதைப்பொருள் பிரிவு அதிகாரிகள் அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். தொடர்ந்து கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு இருவருக்கும் சிறை தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் தம்பதியரிடம் போதைப் பொருட்களை கொடுத்து அனுப்பிய போதைப்பொருள் விற்பனை கும்பலின் தலைவனான முகமது முனவரை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட முகமது முனவர்
கைது செய்யப்பட்ட முகமது முனவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இருப்பினும் அவர் தலைமறைவாக இருந்ததால் அவர் மீது அனைத்து சர்வதேச விமான நிலையங்களிலும் (எல்.ஓ.சி (தேடப்படும் நபராக) பதிவு செய்தனர். ஆனாலும், முகமது முனவர் கடந்த 13 ஆண்டுகளாக போலீசாரிடம் சிக்காமல் இருந்து வந்தார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இலங்கையில் இருந்து ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானத்தில் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தவர்களுள் முகமது முனவர் சென்னை வந்திருந்தது தெரியவந்தது.

சந்தேகத்தின் பெயரில் அவரது ஆவணங்களை அதிகாரிகள் சரிபார்த்தபோது அவர் 13 ஆண்டுகாலமாக தலைமறைவாக இருந்து வந்த முகமது முனவர் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து அவரை, சென்னை விமான நிலைய குடியுரிமை அதிகாரிகள் சுற்றி வளைத்து பிடித்து குடியுரிமை அதிகாரிகள் அலுவலகத்தில் அடைத்து வைத்தனர். மேலும் இதுகுறித்து சென்னை மண்டல மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

பின் விமான நிலையம் வந்த குடியுரிமை அதிகாரிகள், க்யூ பிரிவு போலீசார், மத்திய உணவு பிரிவு போலீசார் முகமது முனவரிடம் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். அந்த விசாரணையை தொடர்ந்து, அவர் கைது செய்யப்பட்டு, சென்னை மண்டல மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். அங்கு முகமது முனவர் 13 ஆண்டு தலைமறைவாக எங்கு இருந்தார்? எதற்காக மீண்டும் இந்தியா வந்துள்ளார்? உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இதையும் படிங்க: ஆளுநரின் சுதந்திர தின தேநீர் விருந்து: முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் புறக்கணிப்பு!

இதேபோல், கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு சண்டிகரில் 36.15 கிலோ ஓபியம் என்ற போதைப்பொருளை கடத்திய வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர் ஜாக்சிர்சிங் என்ற பாஸ்சாரன் காலா. இவர் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜாமினில் வெளியே வந்து மீண்டும் தலைமறைவாகினார். இந்நிலையில் 9 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் மொகாலியில் வைத்து சண்டிகர் மண்டல போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். ஆகையால் இந்த இரண்டு சம்பவங்களுக்கும் ஏதேனும் தொடர்புள்ளதா? இருவருக்கும் தொடர்புண்டா? என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

சென்னை விமான நிலையம்போதைப்பொருள்DRUG GANG LEADER ARRESTDRUG SEIZEDRUG ABDUCTED GANG LEADER ARRESTED

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.