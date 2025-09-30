ETV Bharat / state

சுற்றுலா வந்த ஒடிசா மாநிலத்தவரை கடித்து குதறிய நாய் - கொடைக்கானலில் அதிர்ச்சி!

கொடைக்கானலில் மட்டும் கடந்த 5 நாட்களில் சுமார் 8-க்கும் மேற்பட்டவர்களை தெருநாய்கள் கடித்துள்ள சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெருசாலையில் சுற்றித்திரியும் நாய்
தெருசாலையில் சுற்றித்திரியும் நாய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 1:56 PM IST

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்த ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நபரை 10 மேற்பட்ட தெருநாய்கள் கடித்து குதறியுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபகாலமாக, தமிழ்நாட்டில் தெரு நாய்க்கடி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளன. குறிப்பாக, குழந்தைகள், பள்ளி சிறுவர்கள் தெரு நாய்க்கடியால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். வெறிநாய் கடியால் ஏற்படும் 'ரேபிஸ்' நோய் தாக்கி, பலர் உயிரிழக்கும் சம்பவங்களும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன.

இவ்வாறு, தெரு நாய்களால் ஏற்படும் ரேபிஸ் உள்ளிட்ட நோய் பாதிப்புகளை தடுக்க, நோய்வாய்ப்பட்ட தெருநாய்களை கருணைக் கொலை செய்ய தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. மேலும், அதிகரித்து வரும் தெருநாய் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த, நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி (anti rabies) போடவும் அரசு முடிவு செய்து, அதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது.

இருப்பினும், தெரு நாய்க்கடி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில், திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் மட்டும் கடந்த 5 நாட்களில் சுமார் 8-க்கும் மேற்பட்டவர்களை தெருநாய்கள் கடித்துள்ளது. இதில், 6-க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு படுகாயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: பயமுறுத்தும் ரேபிஸ் - சென்னையில் இதுவரை 12,000-க்கும் மேற்பட்ட நாய்களுக்கு 'மைக்ரோ சிப்' பொருத்தம்!

இந்நிலையில், கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்த ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நபரை 10 மேற்பட்ட நாய்கள் கடித்து குதறியுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது அவர் உடலில் பல்வேறு காயங்களுடன் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறார்.

ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் கங்காதர் (69). இவர் தனது குடும்பத்தினருடன் கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்தார். இந்த நிலையில், இன்று அதிகாலை செட்டியார் பூங்கா அருகே நடை பயிற்சி மேற்கொண்ட அவரை, அப்பகுதியில் இருந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் திடீரென துரத்தி துரத்தி கடித்தன. இதில், அவருக்கு கை, கால்கள் என உடல் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

இதனையடுத்து, அப்பகுதி மக்கள் அவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் இடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முன்னதாக, தமிழகம் முழுவதும் நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், சென்னையில் இதுவரை 12,255 நாய்களுக்கு க்யூஆர் குறியீடு காலர்கள் மற்றும் முழுமையான தகவல்கள் அடங்கிய மைக்ரோ சிப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

