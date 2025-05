ETV Bharat / state

11 வகை சீர்வரிசையுடன் வளர்ப்பு நாய்க்கு வளைகாப்பு; செங்கல்பட்டில் நெகிழ்ச்சி! - BABY SHOWER FUNCTION IN DOG

வளர்ப்பு நாய்க்கு வளைகாப்பு விழா ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 26, 2025 at 1:50 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 2:14 PM IST 2 Min Read

செங்கல்பட்டு : செங்கல்பட்டில் தனக்கு பெண் குழந்தை இல்லாததால், தனது பெண்ணாக நினைத்து வளர்த்த வளர்ப்பு நாய்க்கு அதன் உரிமையாளர், 11 சீர் வரிசைக்கொண்டு பிரியாணி விருந்துடன் வளைகாப்பு செய்துள்ள சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. செங்கல்பட்டு மாவட்டம், கல்பாக்கம் அடுத்த கூவத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் பரணி (62) - குமாரி (58) தம்பதி. இவர்களுக்கு காமேஷ், சிபிராஜன் என்ற 2 மகன்கள் உள்ளனர். ஆனால் பெண் குழந்தைகள் இல்லாததால், அந்த ஏக்கத்தை போக்க, கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்னாக ஒரு நாயை வாங்கி அதற்கு 'ரியா' என்று பெயரிட்டு பாசமுடன் வளர்த்து வந்தனர். வளர்ப்பு நாய்க்கு வளைகாப்பு விழா கொண்டாடிய வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu) "எங்கள் நாய்க்கு வயது மூப்படைந்து மஞ்சள் நீராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து, கடந்த மார்ச் 28 ஆம் தேதி, வேலூரில் உள்ள டக்கர் என்ற நாயுடன் திருமணம் நடைபெற்றது. இதனையடுத்து, எங்களின் வளர்ப்பு நாய் கர்ப்பமாகமாக இருப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்” என நாய் உரிமையாளர் பரணி மகிழ்ச்சி பொங்க கூறினார். uரிமையாளர் பரணி - குமாரி தம்பதியுடன் வளர்ப்பு நாய் ரியா (ETV Bharat Tamil Nadu)

