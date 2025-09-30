ETV Bharat / state

'கேன் குடிநீர்' பாதுகாப்பானதா? பகீர் கிளப்பும் மருத்துவர்கள்!

குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மேல் கேன்களை மாற்றாமல் மீண்டும் பயன்படுத்தும்போது நானோ அளவுகள் உடைய பிளாஸ்டிக் குடிநீரில் கலக்கும். இந்த பிளாஸ்டிக் துகள்கள் கலந்த குடிநீரை குடிப்பதனால் நானோ பிளாஸ்டிக் உடலுக்குள் செல்லும்.

விற்பனைக்காக கொண்டு செல்லப்படும் குடிநீர் கேன்கள்
விற்பனைக்காக கொண்டு செல்லப்படும் குடிநீர் கேன்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 3:50 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

- BY எஸ்.உசேன்

"நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு" என்ற திருவள்ளுவரின் வாக்கைப் போல் மனிதனுக்கு உணவு, உடை, இருப்பிடம் என்பது மிக முக்கியமான அடிப்படை அத்தியாவசியமாக இருந்தாலும் அதற்கு சற்றும் குறைவில்லாதது நீர் என்பதே உலக பொதுமறையாம் 'திருக்குறள்' நமக்கு உணர்த்தும் பாடம்.

கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வரை மக்கள் தங்களுடைய குடிநீர் தேவைக்காக கிணற்று நீர், குழாய்கள் மூலம் விநியோகம் செய்யப்பட்ட நீர், போர்வெல் குடிநீர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி வந்தனர். 2000-வது ஆண்டின் துவக்கத்தில் RO குடிநீரானது மெதுவாக மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. அந்த காலக்கட்டத்தில் தான் மக்களுக்கு மாநகராட்சி மூலமாக குடிநீர் ஒவ்வொரு தெருக்களிலும் உள்ள டேங்குகளில் நிரப்பி செல்வார்கள். இதை பொதுமக்கள் பயன்படுத்துவார்கள்.

கொடி கட்டி பறக்கும் ''20 லிட்டர் கேன் தண்ணீர்'' விற்பனை

இந்த காலகட்டத்தில் பெரிய குடிநீர் டேங்க் வாகனத்தில் RO தண்ணீரை நிரப்பி வந்து மக்களுக்கு கூவி கூவி அழைத்து 1 குடம் RO தண்ணீர் 2 ரூபாய் என விற்கப்பட்டது. இந்த அந்த RO தண்ணீரை மக்கள் அனைவரும் '2 ரூபாய் தண்ணீர்' என்றே அழைத்தனர். இந்த RO குடிநீர் மீது பெரிதும் விரும்பவில்லை என்றாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாநகராட்சி வழங்கும் நீரை விடவும் ருசியாக இருந்த காரணத்தினால் அதிகளவில் மக்கள் வாங்கத் துவங்கினர். அப்படி வாங்க துவங்கிய RO தண்ணீர் தான் தற்போது யாரும் நினைத்து பார்க்க முடியாத இடத்தில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறி, ''20 லிட்டர் கேன் தண்ணீர்'' விற்பனை என்ற பெயரில் கொடி கட்டி பறந்து கொண்டு இருக்கிறது.

இந்த 20 லிட்டர் கேன் தண்ணீர் 15 ரூபாயில் துவங்கி 40 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகின்றது. எங்கு சென்றாலும் குடிநீர் என்றாலே ''கேன் வாட்டர்'' என மாறி மக்களின் வாழ்க்கையின் ஒன்றாக கலந்து விட்ட கேன் குடிநீரின் தூய்மை மட்டுமல்லாமல் தண்ணீரை அடைத்து பயன்படுத்தும் 20 லிட்டர் கேனின் தூய்மையும் மிக முக்கியம் என்று ஆகி விட்டது. கேன் தூய்மை என்பது கேனை நன்றாக கழுவினால் போதுமா? என்றால் அது தான் இல்லை.

கேன் குடிநீர்
கேன் குடிநீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழகத்தில் கேன் குடிநீர் பயன்பாடு எங்கு அதிகம் தெரியுமா?

மக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் 20 லிட்டர் கேன் குறித்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் (RO water) விற்பனையாளர்கள் சங்க நிர்வாகி நம்முடைய 'ஈ டிவி பாரத் தமிழ்நாடு' ஊடகத்திடம் கூறுகையில், ''தமிழகம் முழுவதும் 1648 தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் உள்ளன. சென்னை, திருவள்ளுர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் மட்டும் 645 தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களும் இயங்குகின்றன. நாள் ஒன்றுக்கு 5 லட்சம் 20 லிட்டர் கேன் தண்ணீர் சென்னை முழுவதும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அந்த வகையில், தமிழகம் முழுவதும் 15 லட்சம் வரை 20 லிட்டர் கேன் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. சென்னையில் மட்டும் தான் தமிழகத்திலேயே அதிகமான அளவு கேன் குடிநீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கேன் தண்ணீர் குடிப்பவர்கள் இதை கண்டிப்பாகப் பார்க்கணும்

இந்த குடிநீர் கேனை எப்படி பயன்படுத்துவது? என்பதை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு முறை 20 லிட்டர் கேனை ஒருவர் வாங்கினால் அந்த கேனை 60 முறை தான் பயன்படுத்த வேண்டும். ஏனெனில், 60 முறைக்கு மேல் பயன்படுத்தினால் கேனின் டிரான்ஸ்பரன்சி சதவிகிதம் (transparency) 85% கீழே சென்று விடும். அதை பயன்படுத்தக் கூடாது. சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகமாக பழைய கேன்கள் தான் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. பொதுவாக 80% டிரான்ஸ்பரன்சிக்கு மேல் இருக்க வேண்டும். ஆனால் 60% டிரான்ஸ்பரன்சி கேன் கூட பார்க்க முடிவதில்லை.

கேன் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது
கேன் குடிநீர் விநியோகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாங்கள் குறைவான டிரான்ஸ்பரன்சி கொண்ட கேனை தண்ணீர் பிடிக்க அனுமதிப்பது இல்லை. ஆனால் அதே சமயம் நாங்கள் அனுமதிக்கவில்லை என்றால் அடுத்த தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு சென்று குடிநீர் பிடிப்பதால் எங்களுக்கு வியாபாரம் பாதிக்கப்படுகிறது. தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தையும், கேன்கள் தரத்தையும் உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் திடீர் ஆய்வு நடத்துகின்றனர். அந்த நேரத்தில் இதுபோன்ற பழை கேன்கள் தென்பட்டால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கின்றனர்.'' என்று கூறினார்.

2 மாதத்திற்கு ஒருமுறை கேன் வாங்க முடியுமா?

கேன் குடிநீர் வியாபாரி ஒருவர் கூறும் போது, ''ஒரு கேன் 130 ரூபாய்க்கு வாங்குகிறோம். அப்படியானால் 1000 கேன் 1 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ரூபாய் ஆகிறது. 60 முறை தான் ஒரு கேனை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால், ஒரு நாளைக்கு 1000 கேன் போடுவதாக எடுத்துக் கொண்டால் நாங்கள் 2 மாதத்திற்கு ஒரு முறை 1 லட்சத்து 30 ஆயிரம் ரூபாய் செலவிட வேண்டும். இந்த கேன்களை மறு சுழற்சி மையத்திற்கு கொண்டு சென்றால் ஒரு கேனுக்கு 15 ரூபாய் தான் வழங்குகிறார்கள். இதனால் 115 ரூபாய் நட்டம் ஆவதால் எங்களால் 2 மாதத்திற்கு ஒரு முறை புதிய கேனை வாங்க முடிவதில்லை'' என்று கூறினார்.

பொதுநல மருத்துவர் ராஜேஷ்
பொதுநல மருத்துவர் ராஜேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குடிநீர் கேன்களை மாற்றாமல் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தினால்?

இது குறித்து பொதுநல மருத்துவர் ராஜேஷ் ஈடிவி பாரத்திடம் கூறும் போது, ''நீண்ட நேரம் சூரிய வெளிச்சம் மற்றும் அதிக வெப்பநிலை கொண்ட இடத்திலும், குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மேல் கேன்களை மாற்றாமல் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தும் காரணங்களால் கேன்களில் இருந்து நானோ அளவுகள் உடைய பிளாஸ்டிக் குடிநீரில் கலக்கும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும் அந்த பிளாஸ்டிக் துகள்கள் கலந்த குடிநீரை குடிப்பதனால் உடலில் நானோ பிளாஸ்டிக் செல்லும் அபாயமும் உள்ளது.

அவை உடலில் உள்ள ரத்த செல்களிலும், கொலஸ்ட்ரால் பிளேக்களிலும் படிவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும் BPA எனப்படும் (Bisphenol A) ரசாயனம் பிளாஸ்டிக் கேன்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிக நேரம் சூரிய வெளிச்சத்திலும், நீண்ட வெப்பநிலை கொண்ட இடத்திலும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு கேன்களை மாற்றாமல் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துதல் போன்ற காரணங்களால் BPA ரசாயனம் பிளாஸ்டிக்கில் இருந்து சிறிதளவு நீரில் கலந்து விடும் வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த BPA தான் Xenoestrogen ஆக உடலில் செயல்படுகிறது.

பெண்களின் உடலில் estrogen மிக முக்கியமான ஹார்மோன்கள் ஆகும். Xenoestrogen BPA, estrogen போலவே உடலில் வேலை செய்ய கூடியது. உடலுக்குள் அளவுக்கதிகம் சென்றால், ஹார்மோன் சமநிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அபாயம் உள்ளது. எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருந்து ஆரோக்கியமாக உள்ளவர்களுக்கு இது பாதிப்பு ஏற்படுத்தவில்லை என்றாலும், எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு இனப்பெருக்கம் பிரச்சனை, மார்பக புற்று நோயாளிகள், இதய நோயாளிகளுக்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது.

கேன் குடிநீர்
கேன் குடிநீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வயிற்றுப்போக்கு, டைபாய்டு, காலரா அபாயம்

எனவே நிலத்தடி நீரை வடிகட்டி வைத்து பயன்படுத்தலாம். எந்தவிதமான தண்ணீராக இருந்தாலும் கொதிக்க வைத்து குடிப்பது தான் சிறந்தது. இதில் 98% முதல் 99% வரை கிருமிகள் அழிந்து விடும். குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்குள் கேன்களை மாற்றிவிட வேண்டும். RO தண்ணீர் சுத்திகரிக்கப்படுவதால், நீரிலுள்ள சோடியம் கால்சியம், போட்டாசியம் போன்ற மினரல்ஸ் அளவானது குறைந்து விடுகிறது. எனவே நீரை மட்டுமே எதிர்பார்க்காமல் அனைத்து விதமான காய்கறிகளையும் உண்ண வேண்டும்.

கேன்களை நன்றாக கழுவி பயன்படுத்த வேண்டும். தூய்மை இல்லாத நீரை குடிப்பதால் (Bacteria, Fungus ) பாக்டீரியா, பூஞ்சை ஏற்பட்டு வயிற்றுப்போக்கு, டைபாய்டு, காலரா ஆகியவை ஏற்படும். கேன்களை நல்ல முறையில் பராமரிக்க வேண்டும். டிரான்ஸ்பரன்சி நன்றாக இருக்கிறதா? என பார்க்க வேண்டும். கேன் குடிநீராக இருந்தாலும் கொதிக்க வைத்து குடிக்க வேண்டும்'' என்றார்.

மக்களே மறந்தும் கூட தண்ணீர் கேன்களை இங்கெல்லாம் வைக்காதீங்க

உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ''சென்னையில் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் 32 தான் உள்ளன. சென்னையை அடுத்த செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரத்தில் தான் அதிகமான தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் உள்ளன. 20 லிட்டர் கேன் விநியோகத்தை முழுமையாக ஆய்வு செய்கிறோம். ஆய்வு செய்யும் போதெல்லாம் அந்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் சுகாதாரம், தண்ணீர் கேனின் டிரான்ஸ்பரன்சி ஆகியவற்றை பரிசோதிக்கிறோம். தண்ணீர் கேன் வெயிலில் வைக்கக் கூடாது மற்றும் லேபிள் இல்லாமலும், சேதாரமான நிலையிலும் கேன் (Damage) பயன்படுத்தக் கூடாது என்பதை அறிவித்துள்ளோம்.

தண்ணீர் கேன் தொடர்பான புகார்களுக்கு வாட்ஸ் ஆப் எண்

தரமற்ற உணவு, தண்ணீர் கேன் தொடர்பான புகார்களை 9444042322 என்ற வாட்ஸ் ஆப் எண்ணிற்கு அனுப்பலாம். தண்ணீர் கேன் உள்பட தரமற்ற உணவு குறித்து, மாதம் 100 புகார்கள் வரை வருகின்றன. இந்த புகார்களின் மீது, 72 மணி நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. பழைய கேன்களை அனைவரையும் மாற்றுமாறு அறிவுறுத்தி இருக்கின்றோம். மாற்றப்படாத பட்சத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். எதுவாக இருப்பினும் மக்கள் உயிர் வாழத் தேவையான நீர் சுத்தமாகவும், சுகாதாரமாகவும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் விருப்பமாக உள்ளது'' என்று அந்த உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரி விளக்கமாக கூறினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

CAN DRINKING WATERFOOD SAFETY DEPARTMENTகேன் குடிநீர்குடிநீர் கேனில் உள்ள ஆபத்துDANGERS OF CANNED WATER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.