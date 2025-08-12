தஞ்சாவூர்: தனியார் மருத்துவமனையில் இதுபோன்ற இதய ஒத்திசைவு சிகிச்சைக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் முதல் 12 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகும் என தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் பூவதி தெரிவித்துள்ளார்.
தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தஞ்சை, நாகை, திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்நிலையில் தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பாபநாசத்தை சேர்ந்த 43 வயதுடைய ஆண், இதயத்துடிப்பு குறைவான நிலையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அவருக்கு இதய ஒத்திசைவு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, தற்போது இதயத்துடிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இந்த அறுவை சிகிச்சை தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவதாக தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் பூவதி செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கேத்லேப் (இதய உட்செலுத்தி கதிரியக்க ஆய்வுக்கூடம்) 2019 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டு, இதுவரை 13,908 பேருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் மாரடைப்பிற்கு உடனடியாக (ஒரு மணி நேரத்திற்குள்) செய்யும் சிகிச்சை 2,171 பேருக்கும், 24 மணி நேரத்திற்குள் செய்யும் சிகிச்சை 3,463 பேருக்கும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதயத்துடிப்பு குறைவாக உள்ள நோயாளிகளுக்கு 75 நிரந்தர இதயத்துடிப்பு கருவியும், 248 தற்காலிக இதயத்துடிப்பு கருவியும் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் பிறவியிலேயே இதய குறைபாடு உள்ள குழந்தைகள் 4 பேருக்கும், பெரியவர்கள் 10 பேருக்கும் அறுவை சிகிச்சை இன்றி காயில் வைத்து இதய குறைபாட்டை சரி செய்யும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசத்தை சேர்ந்த 43 வயதான இதய பைபாஸ் சிகிச்சை செய்தவருக்கு இதயத்துடிப்பு குறைவாக இருந்ததையடுத்து, அவருக்கு இதய ஒத்திசைவு சிகிச்சை மூலம் நவீன கருவி பொருத்தப்பட்டு, தற்போது உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு தனியார் மருத்துவமனையில் 10 லட்சம் முதல் 12 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகும், ஆனால் தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் முதலமைச்சரின் காப்பீட்டு திட்டத்தில் இந்த சிகிச்சை இலவசமாக செய்யப்பட்டுள்ளது” என்று கூறினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் முதல்வர் (பொறுப்பு) பாலசுப்பிரமணியன், மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் ராமசாமி, நிலைய மருத்துவர் டாக்டர் செல்வம், இதயத் துறை தலைவர் ஜெய்சங்கர், மயக்கவியல் துறை தலைவர் சாந்தி பால்ராஜ் மற்றும் இதயத் துறை டாக்டர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் உடன் இருந்தனர்.
முன்னதாக கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் பணியாற்றி வந்த டாக்டர் பூவதி, தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வராக நேற்று பதவி ஏற்றுக்கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
