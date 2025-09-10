குழந்தைகளை விபரீத முடிவுகளுக்கு தள்ளும் செல்போன்கள்? எச்சரிக்கும் மனநல மருத்துவர்கள்!
'நான் சொல்வதைக் கேளு’ ’வாயை மூடு' போன்று உத்தரவிடும் தொனியில் குழந்தைகளிடம் பேசுவதை தவிர்த்தால் தான் அவர்களின் சிந்தனைகளை புரிந்து நடந்து கொள்ள முடியும் என மனநலத் துறை மருத்துவர் அறிவுறுத்துகிறார்.
Published : September 10, 2025 at 3:26 PM IST
மதுரை: குழந்தைகள் பாலுக்காக அழுத கால மாறி செல்போனுக்காக அழும் நிலை வந்து விட்டது. இதை தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் சாபம் என கூறுவதா? அல்லது குழந்தை வளர்ப்பில் பெற்றோர்கள் காட்டும் அலட்சியம் என பார்ப்பதா? என தெரியவில்லை. ஆரம்பத்தில் குழந்தைகள் அழாமல் உணவு சாப்பிடுவதற்காக நாம் தரும் மொபைல் போன்கள், கால போக்கில் அவர்களை பாதாள குழியில் தள்ளி உயிர்களை காவு வாங்கும் நிலையை உருவாகிறது என்கிறார் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை மனநலத்துறை தலைவர் டாக்டர் கீதாஞ்சலி.
ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் 10-ம் தேதி உலக தற்கொலை தடுப்பு தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை சார்பில் உலக தற்கொலை தடுப்பு தின விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடத்த உள்ளது. அதனை முன்னிட்டு மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை மனநலத் துறை தலைவர் டாக்டர் கீதாஞ்சலி, டாக்டர் ஜான் சேவியர் சுகதேவ் ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய டாக்டர் கீதாஞ்சலி, “பள்ளி மாணவர்களிடம் தற்கொலை தொடர்பான விஷயங்களை நேரடியாக பேசக் கூடாது. அவர்களுக்கான பிரச்சனைகளை யாரிடம் பேச வேண்டும் என்ற வழிமுறைகளை முதலில் அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். மாணவர்களை பொருத்தவரை அவர்களுக்கு ஒன்று வீட்டிலோ அல்லது பள்ளியிலோ பிரச்சனை இருக்கும். ஆகையால் மாணவர்களை கண்காணிக்கும் முக்கிய இடத்தில் இருப்பவர்கள் பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்கள்.
மொபைல் போனுக்கு அடிமை
மாணவர்கள் பள்ளியில் அதிக நேரம் செலவிடுகிறார்கள். வீட்டுக்கு வந்த பிறகு படிக்கும் நேரத்தை தவிர அதிக நேரம் செல்போனில் செலவிடுகின்றனர். அந்த வகையில் இந்த ‘மொபைல் அடிக்சன்' மாணவர்களை மிக பிரச்சனைக்குள் தள்ளுகிறது. மொபைல் போனில் ஆன்லைன் விளையாட்டுகள், சமூக ஊடகங்களில் தொடர்ச்சியாக இரண்டு மணி நேரம் வரை விளையாடுவதால் உடல்நலம் மட்டும் அல்ல மனநலமும் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவதாக உலகளாவிய ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. அந்த ஆய்வு படி மொபைல் போனை பயன்படுத்து குழந்தைகளுக்கு மன அழுத்தம் அதிகரிப்பதும், கற்றல் திறன் குறையும் நிலை ஏற்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
பெற்றோர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
அதனால், பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் சாந்தமாக அணுகும் மனப்பான்மையை கொண்டிருக்க வேண்டும். முதலில் பிள்ளைகளிடம் உத்தரவிடும் தொனியில் பேசுவதை தவிர்க்க வேண்டும். 'நான் சொல்வதைக் கேளு, வாயை மூடு' போன்று பேசுவதால் அவர்களது சிந்திக்கும் திறனும், பகுத்தறியும் ஆற்றலும் குறையலாம். மேலும் அவர்களால் சுயமாக சிந்திக்க முடியாத சூழல் ஏற்படலாம். அதனால், ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் போது அதற்கு அவர்களால் தனியாக சிந்தித்து தீர்வு கண்டறிவது கடினமாக உள்ளது. பிள்ளைகளிடம் பெற்றோர்கள் மனம் விட்டு பேச வேண்டும். எதையும் ஆராய்ந்து அறிந்து கொண்டு முடிவுகளை எடுக்க பழகி கொடுக்க வேண்டும். பேச்சுத் திறமையை வளர்க்க வேண்டும்.
செல்போனுக்கு மாற்று இது தான்
சமீபத்தில் கொரியாவில் 12 வயது வரை உள்ள சிறார்கள் மொபைல் போன் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டது. இது போன்று பிள்ளைகளை செல்போனில் இருந்து விலக்கி வைத்து கட்டுப்பாட்டுடன் நல்வழிபடுத்துவது பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கையில் உள்ளது.
|இதையும் படிங்க: 'திருடுவதில் மகிழ்ச்சி' ஊராட்சி மன்ற தலைவி ஆகியும் விடாத பழக்கம்? திமுக முன்னாள் நிர்வாகி கைது பின்னணி
பிள்ளைகளை செல்போனில் இருந்து மீட்டெடுக்க அவர்களிடம் புத்தக வாசிப்பை பழக்கப்படுத்த வேண்டும். புத்தக வாசிப்பு மூலம் பிள்ளைகளின் எண்ண ஓட்டத்தில் மாற்றம் ஏற்படும். அவர்கள் தங்களுக்கான கற்பனை சிறகுகளை பெறுவார்கள். பள்ளிகளில் உள்ள நூலகங்களில் இருந்து மாணவர்கள் வீட்டிற்கு புத்தங்களை எடுத்து சென்று படிக்கும் வசதிகளை ஆசிரியர்கள் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும்" என்றார்.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வல்ல
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக, +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலம் help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.