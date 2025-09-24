ETV Bharat / state

''அன்புமணி.. தென்கொரியாவுல மாம்பழம் சின்னத்தில் நிற்கட்டும்'' - மருத்துவர் ராமதாஸ் மரண 'கலாய்'!

அன்புமணி ஏன் பொய் சொன்னோம்? என்று வருந்தும் அளவிற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறோம் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் எச்சரித்துள்ளார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராமதாஸ்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2025 at 6:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

விழுப்புரம்: ''அன்புமணி.. மொரீசியஸ், தென்கொரியா, ஜப்பானில் கூட போய் மாம்பழம் சின்னத்தில் நிற்கட்டும்'' என்று மருத்துவர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அவரது மகன் அன்புமணி ஆகிய இருவருக்கும் இடையே பெரும் மோதல் வெடித்து, தற்போது தனித்தனியே அணியாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு அன்புமணியை தலைவர் மற்றும் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்கி ராமதாஸ் உத்தரவிட்டார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை கைப்பற்றும் முனைப்பில் ஒருபுறம் மருத்துவர் ராமதாஸ் தரப்பும், மற்றொரு புறம் அன்புமணி தரப்பும் போட்டிப் போட்டு வருகின்றனர்.

இதற்கிடையே பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு மாம்பழம் சின்னத்தை ஒதுக்கி, தேர்தல் ஆணையம் எங்களுக்கு கடிதம் அனுப்பி உள்ளதால், நாங்களே உண்மையான பாமக என அன்புமணி தரப்பு உரிமை கோரியுள்ளது. இதை முற்றிலும் மறுத்துள்ள மருத்துவர் ராமதாஸ் தரப்பு, முகவரியை மாற்றி பொய்யாக கடிதத்தை பெற்றுள்ளதாக தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளது.

இந்த நிலையில் மருத்துவர் ராமதாஸ் உத்தரவுப்படி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜி.கே.மணி தலைநகர் டெல்லியில் முகாமிட்டு தேர்தல் ஆணையத்தில் தங்கள் தரப்பு ஆவணங்களை இன்று சமர்ப்பித்தார். அதன்படி, தங்கள் தரப்புக்கு தான் கட்சியின் சின்னம், கொடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்ற தீர்க்கமான நம்பிக்கையோடு ராமதாஸ் தரப்பு செயல்பட்டு வருகிறது.

மேலும் நேற்று தைலாபுரம் இல்லத்தில் நடைபெற்ற பாமக மாவட்ட, மாநில நிர்வாகிகளில் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வருகின்ற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் யாருடன் கூட்டணி வைப்பது? என்பது தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டதாக பாமக நிர்வாகிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதன் தொடர்ச்சியாக தைலாபுரம் தோட்டத்தில் உள்ள இல்லத்தில் வன்னியர் சங்க மாநில மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டம் ராமதாஸ் தலைமையில் இன்று (செப்டம்பர் 24) நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து மருத்துவர் ராமதாஸ் கூறுகையில், ''பீகார் மாநில சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட போவதாகக் கூறி பொய்யான ஆவணங்களை தாக்கல் செய்து அன்புமணி தரப்பு மாம்பழம் சின்னத்தை பெற்றுள்ளனர்.

வன்னியர் சங்கம் சார்பில் டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் மாவட்ட தலைநகரங்களில் வன்னியர்களுக்கு 10.5 சதவிகிதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கக் கோரி மிகப் பெரிய போராட்டம் நடைபெறும்.

இதையும் படிங்க: "மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் 3 முறை கர்ப்பத்தை கலைக்க சொன்னார்" - ஜாய் கிரிசில்டா உயர் நீதிமன்றத்தில் தகவல்!

பீகாரில் போட்டி என கூறிய அன்புமணி மொரீசியஸ், தென்கொரியா, ஜப்பானில் கூட போய் மாம்பழம் சின்னத்தில் நிற்கட்டும். அன்புமணியை என்றைக்கு கட்சியை விட்டு நீக்கினோமோ, அன்றைக்கே எல்லாம் முடிந்து விட்டது. பை, பையாக பொய் வைத்துக் கொண்டு பேசுவோர் வேஷம் கலைந்து விட்டது.

ஏன் பொய் சொன்னோம் என்று அவர் வருந்தும் அளவிற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறோம். கட்சித் தொடர்பான ஆவணங்ளை தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளோம்'' என்று மருத்துவர் ராமதாஸ் கூறினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

மருத்துவர் ராமதாஸ் MANGO SYMBOLANBUMANIஅன்புமணிS RAMADOSS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.