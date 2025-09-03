விழுப்புரம்: திண்டிவனம் நகராட்சியில் பட்டியலின நகராட்சி ஊழியரை காலில் விழ வைத்த சம்பவம் தொடர்பாக, திமுக பெண் கவுன்சிலர், நகர்மன்ற தலைவரின் கணவர் உள்பட 5 பேர் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் பட்டியல் சமூகத்தை சேர்ந்த ஊழியர் ஒருவர், கடந்த மாதம் 28 ஆம் தேதி அலுவலக பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது, 20-வது வார்டு திமுக கவுன்சிலர் ரம்யா தனது வார்டில் நடைபெற்ற பணிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு தொடர்பாக கேட்டுள்ளார். அதற்கு அந்த ஊழியர் விரைவில் பணம் கிடைக்கும் என பதிலளித்துள்ளார்.
அப்போது கவுன்சிலர் ரம்யா, பட்டியல் சமூக ஊழியரை தகாத வார்த்தைகளில் திட்டியுள்ளார். மேலும், நகர மன்ற தலைவர் நிர்மலாவின் கணவர் ரவிச்சந்திரனிடம், அந்த ஊழியர் தன்னை தகாத வார்த்தைகளில் திட்டியதாக கூறியுள்ளார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த ரவிச்சந்திரன் நகராட்சி ஆணையர் இல்லாத நேரத்தில், அவரது அறைக்கு அந்த ஊழியரை அழைத்து ரம்யாவிடம் மன்னிப்பு கேட்க கூறியுள்ளார். அவர் உடனே, 'மன்னித்து விடுங்கள்' என கூறியுள்ளார். இதை ஏற்க மறுத்த ரம்யா 'காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்' என கூறியுள்ளார்.
இதனை பட்டியலின ஊழியர் ஏற்க மறுத்துள்ளார். அதற்கு காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கவில்லை என்றால், புகாரளித்து வேலையை விட்டு நீக்கி விடுவேன் என மிரட்டியுள்ளார். இதையடுத்து நகர மன்ற தலைவர் நிர்மலாவின் கணவர் ரவிச்சந்திரன் வற்புறுத்தலின் பேரில் ரம்யாவின் காலில் விழுந்து, அந்த ஊழியர் மன்னிப்புக் கேட்டுள்ளார். அதன் பிறகே, கவுன்சிலர் ரம்யா நிம்மதியும், சமாதானமும் அடைந்துள்ளார்.
இது தொடர்பான வீடியோ இன்று வெளியான நிலையில் திமுக, அதிமுக, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிகளைச் சேர்ந்த கவுன்சிலர்கள் நகராட்சி ஊழியரை காலில் விழ வைத்த கவுன்சிலர் ரம்யா மற்றும் காலில் விழ வற்புறுத்திய நகர்மன்ற தலைவர் நிர்மலாவின் கணவர் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று போர்க்கொடி தூக்கினர்.
மேலும் நகராட்சி ஆணையர் இல்லாத நேரத்தில் அவருடைய அறையை சட்ட விரோதமாக பயன்படுத்தி உள்ளனர் என்றும், நகராட்சி ஆணையர் அலுவலக அறையில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் நகராட்சி மேலாளர் நெடுமாறன் மற்றும் திண்டிவனம் காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர் பிரகாஷ் ஆகியோரிடம் புகார் அளித்தனர்.
இதனையடுத்து, நகராட்சி அலுவலகத்தில் பட்டியலின ஊழியரை காலில் விழ வைத்த விவகாரம் தொடர்பாக நகரமன்ற உறுப்பினர் ரம்யா, நகராட்சி தலைவரின் கணவர் ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட 5 பேர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச்சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், அவர்களை கைது செய்தனர்.