அமலாக்கத்துறை சோதனையை கண்டித்து அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீட்டின் முன்பு தீக்குளிக்க முயன்ற தொண்டர்! - I PERIYASAMY HOUSE

அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் வீட்டு வாசலின் முன்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அமைச்சரின் வாகனத்தை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்ய முயன்றபோது திமுகவினர் கோஷம் எழுப்பியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தீக்குளிக்க முயன்ற தொண்டர் மீட்கப்படுகிறார்
தீக்குளிக்க முயன்ற தொண்டர் மீட்கப்படுகிறார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 8:49 PM IST

திண்டுக்கல்: தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் வீடு மற்றும் அவரது மகன், மகள் வீடு உள்பட 5 இடங்களில் இன்று (ஆகஸ்ட் 16) காலை முதல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். இந்த சோதனை குறித்து தகவல் அறிந்த திமுக தொண்டர்கள் நூற்றுக்கணக்கானோர் அவரது இல்லம் அமைந்துள்ள துரைராஜ் நகர் பகுதியில் குவிந்தனர்.

மேலும் ஐ. பெரியசாமிக்கு சொந்தமான சென்னை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் இந்த சோதனை நடைபெற்றது. மேலும், சீலப்பாடியில் உள்ள ஐ.பெரியசாமியின் மகனும், பழனி எம்.எல்.ஏ.வுமான செந்தில்குமார் வீட்டிலும், சிவாஜி நகரில் உள்ள அவரது மகள் இந்திராணி வீட்டிலும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். மேலும், சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள எம்.எல்.ஏ விடுதியில் உள்ள அவரது அறையிலும் சோதனை நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இதற்கிடையில் அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் வீட்டு வாசலின் முன்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த அமைச்சரின் வாகனத்தை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்ய முயன்றபோது திமுகவினர் கோஷம் எழுப்பியதால் சோதனை செய்யாமல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் மீண்டும் அமைச்சரின் வீட்டிற்குள் சென்றுவிட்டனர்.

இதன் பின்னர் கூடுதல் போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டு காரை சோதனை செய்ய அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தயாரான போது, சின்னாளப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த சரவணன் என்பவர் திடீரென கூட்டத்திற்குள் புகுந்து பெட்ரோலை தலையில் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார்.

இதனை சற்றும் எதிர்பார்க்காத திமுக தொண்டர்கள் அவரிடம் இருந்து பெட்ரோல் கேனை பறித்து, தலையில் தண்ணீரை ஊற்றினர். இதன் காரணமாக இந்த பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது

இது பற்றி தகவல் அறிந்த அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமி வீட்டின் முன்பாக கூடி இருந்த தொண்டர்களை பார்த்து, ''அமைதியாக இருங்கள். சோதனை செய்யும் அதிகாரிகளுக்கு தொந்தரவு செய்யாதீர்கள்" என்று கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் வீட்டிற்குள் சென்றுவிட்டார்.

இதைத்தொடர்ந்து கட்சி நிர்வாகிகள் கூடியிருந்த தொண்டர்களிடம், ''உங்களுடைய வீட்டுக்குச் செல்லுங்கள்" என்று கூறி வருகின்றனர். ஆனால் அவர்கள் அதைக் கேட்க மறுத்து வீட்டு வாசல் முன்பு திரண்டுள்ளனர்.

