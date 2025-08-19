சென்னை: திமுக மூத்த தலைவர் டி.ஆர்.பாலுவின் மனைவி ரேணுகாதேவி, உடல் நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார்.
திமுகவின் பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலுவின் மனைவியும், தமிழ்நாடு தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி ராஜாவின் தாயாருமான ரேணுகா தேவி உடல் நலக்குறைவால் காலமானார். அவருக்கு வயது 79.
நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த 8 மாதங்களாக சென்னை தனியார் மருத்துவமனையில் தொடர் சிகிச்சை பெற்று வந்த ரேணுகா தேவி, சிகிச்சை பலன் இன்றி இன்று காலை உயிரிழந்தார்.
இறுதிச் சடங்கு இன்று மாலை சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டி.ஆர்.பாலுவின் மனைவி ரேணுகா தேவியின் மறைவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் பலர் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
டி.ஆர்.பாலுவின் மனைவி ரேணுகாதேவி உயிரிழந்ததை அறிந்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின், சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள டி.ஆர் பாலுவின் இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ரேணுகா தேவியின் உடலுக்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.