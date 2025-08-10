Essay Contest 2025

காலியாகுது அதிமுக கூடாரம்; இடம் கொடுக்க முடியாமல் முழிக்கிறோம் - ஆர்.எஸ்.பாரதி தாக்கு! - DMK RS BHARATHI

பிரதமர் பத்து முறை தமிழகம் வந்தாலும், திமுக 234 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் என ஆர்.எஸ். பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

Published : August 10, 2025 at 11:58 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 6:25 AM IST

திருநெல்வேலி: அ.தி.மு.க-வில் இருந்து ஒவ்வொருவராக வெளியேறி திமுகவிற்கு வருவதாகவும், அப்படி வருவோருக்கு இடம் கொடுக்க முடியாமல், செய்வதறியாது திகைத்து நிற்கிறோம் என்றும் தி.மு.க அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி திமுக மத்திய மாவட்டம் சார்பில் எதிர்வரும் 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள வார் ரூமை திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “எடப்பாடி பழனிச்சாமி சறுக்கி விழுந்து பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. அவர் இனிமேல் மேலெழும்ப முடியாது. அவர் சறுக்கு மரம் ஏறிவிட்டார். இறங்குவது எப்படி என்று தெரியாமல் முழித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

தி.மு.க கூட்டணி உடைந்து விடும் என 2019-இல் இருந்தே சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அ.தி.மு.க கூட்டணியிலிருந்து ஒவ்வொருவராக வெளியேறி கொண்டிருக்கிறார்கள். அ.தி.மு.க-வின் முக்கிய நிர்வாகிகள் ஒவ்வொருவராக தி.மு.க-விற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். திமுக கூட்டணி மிகவும் பலமாக உள்ளது.

தி.மு.க-வின் பலம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி இந்த சுற்றுப்பயணம் முடித்த உடன், மேலும் சிலர் தி.மு.க-வுக்கு வந்து விடுவார்கள்.

எங்கள் கட்சிக்கு வருவோருக்கு இடம் கொடுக்க முடியவில்லை. எங்கள் கட்சிக்கு வந்தவரை என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் முழிக்கிறோம். நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது எட்டு முறை பிரதமர் வந்தார். நாங்கள் 40-க்கும் 40 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றோம்.

அதேபோல அவர் பத்து முறை தமிழ்நாடு வந்தால், சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் நாங்களே வெற்றி பெறுவோம்” என தெரிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து நெல்லை தச்சநல்லூர் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் தி.மு.க பொதுக்கூட்டத்தில் ஆர்.எஸ்.பாரதி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

