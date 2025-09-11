எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான வழக்கு! ஆர்.எஸ். பாரதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்!
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான வழக்கில், சாட்சி விசாரணைக்காக திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்.
Published : September 11, 2025 at 1:04 PM IST
சென்னை: போதைப் பொருள் கடத்தல் விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான அவதூறு வழக்கில், சாட்சி விசாரணைக்காக திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி சென்னை மாஸ்டர் நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜரானார்.
போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் திரைப்படத் தயாரிபாளரான ஜாபர் சாதிக்கை டெல்லி காவல் துறை கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் கைது செய்தது. தொடர்ந்து, சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்றத்தில் ஈட்டுபட்டதாக கூறி அவரை அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த சம்பவத்தில், திமுகவுடன் ஜாபர் சாதிக்கை தொடர்புபடுத்தி அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டார். இதற்கு திமுக சார்பில் கடும் ஆட்சேபம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், திமுகவின் அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்தார். சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், ‘திமுகவுக்கு மக்கள் மத்தியில் அவப்பெயரை ஏற்படுத்தும் வகையில், எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்துக்களை பதிவிட்டுள்ளார். இதற்காக அவர் ரூ. 1 கோடி இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்’ என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஜெயச்சந்திரன், சாட்சி விசாரணையை பதிவு செய்வதற்காக வழக்கை மாஸ்டர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி உத்தரவிட்டிருந்தார்.
அதன்படி, சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள கூடுதல் மாஸ்டர் நீதிமன்றத்தில், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக திமுக சார்பில் ஆர்.எஸ்.பாரதி தாக்கல் செய்த அவதூறு வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி நேரில் ஆஜராகி சாட்சியம் அளிக்க ஆவணங்களை தாக்கல் செய்தார்.
அப்போது, எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் வழக்கறிஞர் கௌதம் ஆஜரானார். அவர், இது தொடர்பாக தங்கள் தரப்பு வாதங்களை தெரிவிக்க கால அவகாசம் கோரினார். இதனையடுத்து, மாஸ்டர் நீதிமன்ற நீதிபதி வழக்கின் சாட்சி விசாரணையை அக்டோபர் 8 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டார்.