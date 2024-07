"நீட் தீர்மானத்தை ஆதரித்த விஜய்க்கு நன்றி..He is on the line" - ஆர்.எஸ்.பாரதி புகழாரம்! - Neet Exam cancellation Protest

நீட் குறித்து ஒரு காலத்தில் திமுக மட்டும் பேசிக் கொண்டிருந்தது. இன்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளும் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக பேசி வருகின்றன. இன்று காலையில் தாமாக முன்வந்து நடிகர் விஜய், நீட் விலக்கு கோரும் தமிழ்நாடு அரசின் தீர்மானத்தை ஆதரிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற விஜயின் கருத்து வரவேற்கத்தக்கது.அவருக்கு நன்றி. இந்த விவகாரத்தில் அவரது முடிவு நல்ல முடிவு. He is on the line.

அகில இந்திய அளவில் இந்த பிரச்னை பரவலாகி உள்ளது. ஒரு அரசாங்கமே நீட்டுக்கு எதிராக போராடி வருகிறது. நல்ல முடிவு வரும் என எதிர்பார்க்கிறோம். ஏனெனில், நாடாளுமன்றம் தற்போது வேறு மாதிரி உள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் போலி சாமியாரை பார்ப்பதற்காக போய் 200க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இறந்துள்ளனர்" என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி கூறினார்.

இதையும் படிங்க : நீட் விலக்கு; திமுக அரசின் தீர்மானத்துக்கு த.வெ.க. தலைவர் விஜய் வரவேற்பு! - vijay on neet ban