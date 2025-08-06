சென்னை: சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, ஆர்.எஸ். பாரதி கூறும்போது, ''முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆட்சி ஏற்பட்ட நாள் முதல் பல்வேறு திட்டங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அவரால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் அகில இந்திய அளவில் மட்டும் இல்லாமல் உலக அளவில் பாராட்டு, வரவேற்பு இருப்பதை தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல் இந்த ஆட்சி மீதும், கொண்டு வரப்பட்டுள்ள திட்டங்களை ஆக்கப்பூர்வமாக விமர்சிக்க முடியாததாலும், அதிமுக உள்ளது.
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் அனைத்து தேர்தலிலும் திமுக வெற்றி பெற்று வருகிறது. இதனை தாங்கிக்கொள்ள முடியாமல் எடப்பாடி பழனிசாமி காழ்ப்புணர்ச்சியில் இப்படி செய்து வருகிறார். ''உங்களுடன் ஸ்டாலின்'' திட்டத்தை அறிமுகம் செய்ததும் இவர் புதிதாக ஏதோ கண்டுபிடித்ததுபோலவும், புதிதாக ஞானோதயம் வந்தது போலவும் சி.வி சண்முகம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெயரில் திட்டம் வைக்கக் கூடாது என்று வழக்கு போட செய்துள்ளார்.
ஆனால் உண்மையை யாரும் மறுத்துவிட முடியாது. அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் 25 திட்டங்களுக்கு ''அம்மா'' என்று பெயர் வைத்தனர். இதை எல்லாம் நீதிமன்றம் சென்று திமுக தடுக்கவில்லை. இன்னும் சொல்ல போனால் அம்மா உணவகத்தை பெயர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் விருகம்பாக்கத்தில் அம்மா உணவகம் என்ற பெயர் பலகையை எடுத்த திமுக நபர் மீது வழக்கு தொடர்ந்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். ஜெயலலிதாவிற்கு வைத்த சிலையை கூட அதிமுகவினர் அனுமதி இல்லாமல் வைத்து இருந்தனர். ஆனால் இந்த ஆட்சியில் அந்த சிலைக்கு எந்த பிரச்சினையும் இல்லாமல் ஜெயலலிதா பிறந்தநாள் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
ஆனால் அதிமுக சார்பில் தற்போது இப்படி ஒரு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர். இது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கு அல்ல. பெரியார், அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, கலைஞர் என்று அனைவர் பெயரிலும் உள்ள திட்டங்களை நீக்க வேண்டிய நிலை உருவாகி இருந்தது. இவ்வளவு பெரிய துரோகத்தை அதிமுக செய்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: ஓடும் ரயிலில் 'ரூட்டு தல' மாணவர்கள் அட்டகாசம்; பயணிகளை குலைநடுங்க செய்த வீடியோ வைரல்!
தற்போது திமுக சார்பில் வழக்கு தொடர்ந்து இருந்தோம். அதற்கு கேவலமான அரசியல் செய்யக்கூடாது என்று சம்மட்டி அடியை கொடுத்துள்ளது உச்ச நீதிமன்றம். லட்சக்கணக்கான மக்களை அரசு அதிகாரிகள் சந்திப்பது எந்த ஆட்சியிலும் நடைபெறவில்லை. தற்போது அது நடைபெறுகிறது இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் அதிமுக செய்துள்ளது. அவர்கள் எண்ணத்தில் மண் விழுந்துள்ளது.
ஜெயலலிதாவிற்கு அனைத்தையும் செய்தது திமுக தான். ஜெயலலிதா பெயரில் கொண்டு வரப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. அதையும் நீதிமன்றம் சென்று ஒப்புதல் பெற்றது திமுக தான். எடப்பாடி பழனிசாமி இனியாவது திருத்திக்கொள்ள வேண்டும். பாஜகவிடம் அதிமுகவை அடமானம் வைத்துள்ளனர்." என்று ஆர்.எஸ்.பாரதி கூறினார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின்தொடருங்கள்.