குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் ஒரு தத்துவ போர் - திருச்சி சிவா உருக்கம்!

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணி நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்று திமுக எம்பி திருச்சி சிவா கூறியுள்ளார்.

திமுக எம்பி திருச்சி சிவா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 4:32 PM IST

1 Min Read

சென்னை: குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் யாருக்கு வெற்றி? யாருக்கு தோல்வி? என்பது முக்கியமல்ல. இது ஒரு தத்துவ போர் என திமுக எம்பி திருச்சி சிவா தெரிவித்தார்.

குடியரசு துணைச் தலைவராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர் ஜூலை 21ஆம் தேதி திடீரென ராஜினா செய்தார். இதையடுத்து, இந்தப் பதவியை நிரப்ப, செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வ தேர்தலை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

நாளை நடக்கவுள்ள இந்த தேர்தலில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் வேட்பாளராக மகாராஷ்டிரா ஆளுநராக உள்ள சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனும், இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளராக முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டியும் போட்டியிடுகின்றனர்.

இந்நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக எம்.பி திருச்சி சிவா, "குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் நாளை (செப்.9ஃ நடைபெற உள்ளது. ஆளும் பாஜக கூட்டணி சார்பில், சி.பி ராதாகிருஷ்ணனும், எங்கள் கூட்டணி (இந்தியா கூட்டணி) சார்பில் சுதர்சன் ரெட்டியும் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

திருச்சி சிவா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த தேர்தல் வெற்றி, தோல்வி என்பது குறித்து கிடையாது. இது ஒரு தத்துவ போர். ஏனென்றால் இந்திய நாட்டில் இறையாண்மை, அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மாண்புகள், கூட்டாட்சி தத்துவம், மதச்சார்பற்ற தன்மை இவற்றுக்கெல்லாம் பாஜக ஊர்விளைத்து கொண்டிருக்கிறது.

இந்தியாவின் சிறப்பே பன்முகத்தன்மை தான். இங்கு வேற்றுமையில் ஒற்றுமையைக் காண்கிறோம். குறிப்பாக, பல மொழிகள், பல்வேறு பண்பாடுகள், கலாச்சாரங்கள் இருக்கின்றது. மாநிலங்கள் வலிமையாக இருந்தால் தான் நாடு வலிமையாக இருக்கும் என்ற கோட்பாட்டை மறந்துவிட்டு, ஒன்றிய அரசு மாநிலங்களை பலவீனப்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றது.

இதையும் படிங்க: திடீர் ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ளும் செங்கோட்டையன்! மன நிம்மதியை தேடுவதாக பேட்டி

ஆகையால், அரசியல் சட்ட அமைப்பின் மாண்புகளை உயர்த்தி பிடிக்கும் அளவிற்கு, ஒரு வேட்பாளரை இந்தியா கூட்டணி சார்பில் நிறுத்தியுள்ளோம். தேர்தலில் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது,” எனக் கூறினார்.

சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக 210 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும் என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியதற்கு பதிலளித்த திருச்சி சிவா, “பேசுவது மற்ற நபர்களின் உரிமை. நடப்பது என்ன என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது. திமுகவின் சாதனைகளும், மக்களின் ஆதரவும் எங்களுக்கு உள்ளது,” என்று தெரிவித்தார்.

