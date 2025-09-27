டெட் தேர்வு விவகாரம்: தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு குறித்து எம்.பி பி.வில்சன் பேட்டி
திமுக ஆட்சியானது கல்விக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்பட்டு வருவதாக திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 27, 2025 at 7:28 PM IST
சென்னை: பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் டெட் தேர்வு எழுதினால் 4 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பணி இழக்கும் நிலை ஏற்படும் என மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
பள்ளி, கல்வி நிலையங்கள் மற்றும் தொகுதிகளை மேம்படுத்த மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் சார்பில் நிதி ஒதுக்கப்படும். அந்த வகையில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பி. வில்சனின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூ.1 கோடியே 51 லட்சம் செலவில் மணலி பாடசாலை பகுதியில் அமைந்துள்ள தொடக்கப் பள்ளியில் புதிய கட்டடம் கட்டப்படவுள்ளது. இந்த கட்டடத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டும் நிகழ்ச்சியானது இன்று மணலியில் நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி தலைமை தாங்கினார். அவருடன் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பி.வில்சன், திருவொற்றியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.பி.சங்கர், மண்டல குழு தலைவர் ஏ.வி.ஆறுமுகம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டினர்.
|இதையும் படிங்க: ''தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு திமுக துரோகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது'' - அன்புமணி விமர்சனம்!
அடிக்கல் நாட்டு விழாவிற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பி.வில்சன், டெட் தேர்வு குறித்தும் ஏற்கனவே பணியில் இருக்கிற ஆசிரியர்களுக்கு உள்ள சிக்கல் குறித்தும் எடுத்துரைத்தார். அவர் பேசியபோது, “திமுக ஆட்சியானது கல்விக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்பட்டு வருகிறது. மணலியில் உள்ள பள்ளிக்கு கட்டடம் கட்ட நிதி வேண்டும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி என்னிடம் கூறினார். உடனே என்னுடைய தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூ.1 கோடியே 51 லட்சத்தை மணலி பாடசாலையில் உள்ள பள்ளிக்கு கட்டடம் கட்ட வழங்கியுள்ளேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து டெட் தேர்வு குறித்து பேசிய அவர், “ஏற்கனவே பணியில் இருக்கிற பள்ளி ஆசிரியர்களும் டெட் தேர்வு எழுத வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசு வலியுறுத்தி வருகிறது. அப்படி அவர்கள் இந்த தேர்வை எழுதும் பட்சத்தில் சுமார் 4 லட்சம் ஆசிரியர்கள் வேலையை இழக்கும் சூழ்நிலை இருக்கிறது. எனவே தமிழக முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் ஏற்கனவே பணியில் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் டெட் தேர்வு எழுத வேண்டாம் என்ற வாதத்தை முன்வைத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து இருக்கிறோம்” என்று அவர் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் இதுகுறித்து கூறுகையில், டெட் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக தமிழக அரசு மறு சீராய்வு மனுவை தாக்கல் செய்திருப்பதாகவும், இந்த வழக்கில் வாதாட வழக்கறிஞரும் எம்.பியுமான பி. வில்சனை நியமித்திருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். மேலும் அனைத்து ஆசிரியர்களையும் பாதுகாப்பது தமிழக அரசின் பொறுப்பு எனவும் அவர் கூறியிருந்தார்.