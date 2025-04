ETV Bharat / state

தருமபுரி - மொரப்பூர் ரயில் திட்டம் என்னாச்சு? உடைத்துப் பேசிய எம்பி ஆ.மணி! - DHARMAPURI MORAPPUR RAIL PROJECT

தமிழ்நாட்டுப் பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர்களாக ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக கொள்கை கொண்டவர்களை நியமித்து, தமிழ்நாட்டு கல்வியை ஆளுநர் ரவியின் மூலம் காவிமயமாக்க துடித்த ஒன்றிய அரசிற்கு, உச்ச நீதிமன்றம் பெரும் இடியை இறக்கியுள்ளது. 10 மசோதாக்களும் நடைமுறைக்கு வருவதால் மாநில முதலமைச்சரே வேந்தராகியுள்ளார்.

இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் ஆளுநர் அல்லது குடியரசு தலைவரின் ஒப்புதல் இல்லாமலேயே 10 மசோதாக்களை சட்டப்பூர்வமாக செல்லுபடியாக்கிய சரித்திரத்தை திமுக அரசு படைத்துள்ளது. சட்டப் பேரவையில் நிறைவேற்றி அனுப்பி வைக்கப்படும் மசோதாக்கள் மீது ஒரு ஆளுநர் விரைந்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அரசியல் சாசன சட்டப்பிரிவு 200ல் ''AS SOON AS POSSIBLE'' என்கிற வார்த்தையையே உருவாக்கினார்கள். ''AS SOON AS POSSIBLE'' வேண்டும் என்பது, சட்டப்போராட்டம் மூலம் முதல்வர் பெற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்'' என எம்பி மணி தெரிவித்தார்.

தருமபுரி - மொரப்பூர் ரயில் திட்டம்

அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் மொரப்பூர் ரயில் திட்டம் குறித்து கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளித்த அவர், '' தருமபுரி மொரப்பூர் ரயில் திட்ட பணிகளுக்கு உண்டான பணிகளை எனக்கு முன்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த மருத்துவர் செந்தில்குமார் தொடங்கி வைத்தார். அந்த திட்டத்திற்கு தற்பொழுது செயல் வடிவம் கொடுக்கும் வகையில் என்னுடைய பணிகள் இருக்கும் என்பதை மட்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் மத்திய அரசு அதற்கு இன்றைக்கு ஒரு பைசாவை கூட நிதி வழங்காமல் கிடப்பில் போட்டுள்ளது. அந்த திட்டம் செயல்படுத்தாமல் இருப்பதற்கு மத்திய அரசு காரணம்'' என்றார்.

