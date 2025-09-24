ETV Bharat / state

"அதிமுக என்ற கட்சியின் அதிகாரம் டெல்லிக்கு கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது" - திமுக எம்.பி. கனிமொழி விமர்சனம்

அதிமுகவின் அலுவலகம் தான் ராயப்பேட்டையில் உள்ளது. ஆனால் அந்தக் கட்சியின் அதிகாரம் டெல்லிக்கு கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி விமர்சித்துள்ளார்.

விழாவில் பேசும் கனிமொழி எம்.பி
விழாவில் பேசும் கனிமொழி எம்.பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
September 24, 2025

சென்னை: எதிர்க்கட்சியில் இருக்ககூடியவர்கள் திடீரென்று நாங்கள் பாஜகவோடு ஒட்டும் இல்லை உறவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு தேர்தல் வந்தவுடன் மறுபடியும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக் கொண்டார்கள் என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னேற்றப் பாதையில் முப்பெரும் விழா என்பதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை எழும்பூரில் நேற்றிரவு நடைபெற்றது.

திமுகவின் துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழி கருணாநிதி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகிறார்.

அவருடன் அமைச்சர் சேகர்பாபு, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

விழா மேடையில் கனிமொழி பேசும்போது," இந்தியாவில் 42 சதவீதம் பெண்கள் உழைக்கக்கூடிய மாநிலம் பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தந்திருக்கும் மாநிலம் என்ற பெருமை தமிழ்நாட்டிற்கு உண்டு.

பெண்கள் வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து வெளியூருக்கு சென்றால், அங்கு அவர்களுக்கு தங்குமிட வசதியை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் தமிழக அரசு 'தோழி' விடுதிகளை உருவாக்கி தந்திருக்கிறது.

எந்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றினீர்கள்? வெள்ளை அறிக்கை கொடுங்கள்; பச்சை அறிக்கை கொடுங்கள் என்று திமுக அரசை சிலர் கேள்வி கேட்கிறார்கள். கொடுத்த வாக்குறுதிகளை முக்கால்வாசி நிறைவேற்றிவிட்டோம். கொடுக்காத வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்க கூடிய ஆட்சி தான் திமுக.

காலை உணவு திட்டம் தேர்தல் வாக்குறுதியில் இல்லை. ஆனால், பள்ளி மாணவர்கள் பசியோடு இருக்கக்கூடாது என்ற உயர்ந்த நோக்கத்துடன் இந்தத் திட்டத்தை தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் செயல்படுத்தி வருகிறார்," என்றார்.

மேலும் அவர் பேசும்போது, "எதிர்க்கட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் திடீரென்று நாங்கள் பாஜகவோடு ஒட்டும் இல்லை; உறவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு தேர்தல் வந்தவுடன் மறுபடியும் ஒட்டிக் கொண்டார்கள்.

எடப்பாடி பழனிச்சாமியை நான்கு ஆண்டுகளாக காணோம். 'எங்களுடைய கட்சி அலுவலகம் ராயப்பேட்டையில் தான் இருக்கிறது' என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருக்கிறார். கட்டடம் இங்கு தான் உள்ளது. ஆனால் அலுவலகம் செயல்படுவது, கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்படுவது என எல்லாம் டெல்லியில் இருந்துதான் என்பதை அவர் மறுக்க முடியாது. இதனை நாங்களும் பார்த்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறோம்.

நீங்கள் (இபிஎஸ்) கர்சிப்பை வைத்து முகத்தை மறைத்துக் கொண்டு வந்தாலும், உங்களுக்கே அவமானமாக இருக்கிறது. உண்மையில் கட்சியின் கட்டிடம் இங்கு இருக்கிறது; அதிகாரம் டெல்லிக்கு கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது.

அறிவாலயத்தை (திமுக தலைமையகம்) காப்பாற்ற யாரும் வர வேண்டியதில்லை. கழகத்தின் உடன்பிறப்புகள் இருக்கிறார்கள்.‌ ஒரு கட்சியை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று திமுகவிடமிருந்து கற்றுக் கொள்ளுங்கள்" என்று கனிமொழி பேசினார்.

AIADMK BJP ALLIANCE AMIT SHAH EDAPPADI PALANISWAMY திமுக எம்பி கனிமொழி KANIMOZHI CRITICISE EPS

