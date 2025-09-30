ஆறுதல் கூட சொல்லாமல் புறப்பட்ட தலைவரை இதுவரை பார்த்ததில்லை - கனிமொழி எம்.பி. ஆவேசம்

ஆறுதல் கூட சொல்லாமல் புறப்பட்ட தலைவரை இதுவரை பார்த்ததில்லை - கனிமொழி எம்.பி. ஆவேசம்
பாதிக்கப்பட்ட மக்களோடு உடனடியாக நின்றது திமுகவும், தமிழக அரசாங்கமும் தான் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது என கனிமொழி கூறினார்.
சென்னை: கரூரில் அத்தனை பெரிய உயிரிழப்புகள் நடந்தும் கூட, ஒரு கட்சியின் தலைவர் (விஜய்) ஆறுதல் கூட சொல்லாமல் புறப்படுவதோ, தன்னுடைய பாதுகாப்பை மட்டும் நினைப்பதோ இதுவரை நான் பார்த்திராத ஒன்று என திமுக எம்.பி. கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக துணை பொதுச்செயலாளரும், நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவருமான கனிமொழி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவரிடம் கரூர் சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த கனிமொழி, "கரூரில் நடந்த கோர சம்பவத்தில் 41 பேர் இறந்ததோடு, பலர் தற்போதும் கூட உயிருக்கு போராடி வருகின்றனர். எத்தனையோ குடும்பங்கள் தாய், தந்தை, குழந்தைகள் என நெருங்கிய உறவுகளை இழந்து தவித்து வருகின்றன.
சின்ன சின்ன குழந்தைகள் பலியாகிவிட்டனர். அந்த குடும்பங்களின் கண்ணீரையும், கதறலையும் இன்னும் மறக்க முடியவில்லை. 10 நிமிடம் வெளியில் சென்று விட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி விட்டு சென்றவர்கள் இன்னும் திரும்பி வரவில்லை" என கனிமொழி கூறினார்.
மேலும் பேசிய அவர், " சம்பவம் நடந்த அன்றைய தினம் இரவே, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அங்கு சென்றுவிட்டார். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரையும், பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையத்தையும் நியமித்திருக்கிறார். அதுமட்டுமல்லாமல், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடியாக நிவாரணத் தொகையை அறிவித்து, அதை கொடுக்கவும் செய்தார்.
இது யார் மீதும் குற்றம்சாட்டுவதற்கோ, பழிபோடுவதற்கோ நேரம் அல்ல என்றும், சமூக வலைதளங்கள் பொறுப்போடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பெருந்தன்மையுடன் தெரிவித்துள்ளார். அதை அனைவரும் கருத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த குடும்பங்களின் ரணமும், காயமும் இன்னும் ஆறாத நிலையில், தவறான தகவல்களை சொல்லி மேலும் வலிகளை உருவாக்கக் கூடாது.
பாதிக்கப்பட்ட மக்களோடு உடனடியாக நின்றது திமுகவும், தமிழக அரசும் தான் என்பதை இங்கு பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். இந்த சம்பவத்தில் யார் மீது தவறு இருக்கிறது என்பது விசாரணையில் நிச்சயம் தெரியவரும்.
ஆனால், ஒரு விஷயம் மட்டும் எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது. கரூரில் இத்தனை பிரச்சினை நடந்ததற்கு பிறகும், ஒரு கட்சியின் தலைவர்ஆறுதல் கூட சொல்லாமல் அந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டதும், தன்னுடைய பாதுகாப்பை மட்டும் நினைத்ததும் இதுவரை நான் பார்த்திராத ஒன்று.
தலைவர் மட்டும் அப்படியா என்றால், கட்சியின் அடுத்தக்கட்ட தலைவர்கள் கூட மக்களுக்கு உதவி செய்யாத சூழலை பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு மனிதாபிமானம் இல்லை என்றே நினைக்க தோன்றுகிறது. மற்ற கட்சி தலைவர்கள் அனைவரையும் அந்த இடத்தில் பார்க்க முடிந்தது. மக்களைப் பற்றியும், அவர்களின் பாதுகாப்பை பற்றியும் தான் நினைக்க வேண்டுமே தவிர, வன்முறையை தூண்டுவது போல் பேசுவது நிச்சயமாக உச்சகட்ட பொறுப்பின்மை.
ஒரு பிரச்சினையை அமைதியாக்குவதுதான் எந்த அரசியல் கட்சிக்கும் அழகு. வன்முறையை தூண்டும் பேச்சுகளை தவிர்க்க வேண்டும். அப்படி செய்பவர்களாக இருந்தால், அவர்கள் அரசியல் ஆதாயம் தேடுகிறார்கள் என்று தான் நினைக்க முடியும்" என கனிமொழி கூறினார்.