தாமரைக்கும், இரட்டை இலைக்கும் வாக்களிக்க நான் தயார்: ஆவேசமாக பேசிய ஆ. ராசா - A RASA SLAMS EPS

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 6, 2025 at 12:17 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 12:22 PM IST 2 Min Read

தஞ்சாவூர்: தமிழ்நாடு விடியும் என்றால் தாமரைக்கும், இரட்டை இலைக்கும் தான் ஓட்டுப் போட தயாராக உள்ளதாக திமுக எம்.பி ஆ.ராசா பேசியுள்ளது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே திமுக தொழிற்சங்கம் சார்பில் மே தின பொதுக்கூட்டம் நேற்று இரவு (மே 5) நடைபெற்றது. தொமுச பொதுச் செயலாளர் சண்முகம் எம்.பி, உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி செழியன் முன்னிலையில் நடந்த இக்கூட்டத்தில் நீலகிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும், கழக துணைப் பொதுச்செயலாளருமான ஆ.ராசா பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினார். அவர் மேடையில் பேசியதாவது: திமுக, ஒருகாலத்தில் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்தது உண்மைதான். ஆனால், நாங்கள் ஒருபோதும் எங்கள் கொள்கையை தளர்த்திக் கொள்ளவில்லை. 3 குறைந்தபட்ச செயல் திட்டத்தை முன் வைத்து தான் கருணாநிதி கூட்டணி வைத்தார். அதனால், எவ்வளவோ நன்மை நடந்தது. நாங்கள் கூட்டணியிலிருந்த வரை அயோத்தி ராமர் கோயில் கட்டவில்லை, காஷ்மீர் பாதுகாப்பாக இருந்தது, பொது சிவில் சட்டம் வரவில்லை. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா மேடைப்பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu) தற்போது கூட்டணியில் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் நான் கேட்கிறேன்.. தமிழக உரிமைக்காக அமித்ஷாவின் சட்டையைப் பிடித்து உலுக்கும் தைரியமும், துணிச்சலும் உங்களுக்கு உள்ளதா?

