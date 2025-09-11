ETV Bharat / state

நாட்டிற்கும், மக்களுக்கும் ஆர்.எஸ்.எஸ் மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தல்! ஆ.ராசா எம்.பி விமர்சனம்!

சுயமரியாதை இயக்க நூற்றாண்டு விழாவில் பேசிய ஆ.ராசா எம்பி, ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் அதன் கொள்கைகள் குறித்து கடுமையாக சாடினார்.

கருத்தரங்கில் பேசிய ஆ. ராசா எம்பி
கருத்தரங்கில் பேசிய ஆ. ராசா எம்பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நாட்டிற்கும், மக்களுக்கும் ஆர்எஸ்எஸ் மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாக திமுக எம்.பி ஆ.ராசா காட்டமாக விமர்சித்தார்.

சென்னை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் அண்ணா பொது வாழ்வியல் மையம் மற்றும் திராவிட வரலாற்று ஆய்வு மையம் இணைந்து நடத்தும் 'நூற்றாண்டு சுயமரியாதை பெரியார் மற்றும் திராவிட இயக்கத்தின் மரபு' என்ற தலைப்பிலான 2 நாட்கள் கருத்தரங்கம் இன்று தொடங்கியது. முதல் நாளான இன்று கருத்தரங்கின் துவக்க அமர்வில் திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி, நாடாளுமன்ற திமுக உறுப்பினரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ஆ.ராசா ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பேசினர்.

நாடாளுமன்ற திமுக உறுப்பினர் ஆ.ராசா பேசும் போது, “பெரியாரும் அம்பேத்கரும் ஒரே நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள். சுய மரியாதை இயக்கத்தின் சாதனை என்பது இது தான். சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நூற்றாண்டையும் அதன் சாதனைகளையும் நாம் கொண்டாடி வரும் நிலையில் மற்றொரு இயக்கமான ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸும் நூற்றாண்டை கொண்டாடி வருவது வெளிப்படையாகவே அச்சத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

இந்தியாவில் 1920-களில் மூன்று இயக்கங்கள் தோன்றின. ஒன்று மனிதர்களுக்கு மரியாதை தர வேண்டும், மனிதர்களிடையே வேறுபாடில்லை, சாதி மத பேதம் கிடையாது மற்றும் பெண்களின் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றை போதித்த சுயமரியாதை இயக்கம். இதற்கு நேர் எதிர் கருத்துகளை கொண்ட ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கம் மற்றொன்று. அதே நேரத்தில் 3-வது இயக்கம் கம்யூனிசம்.

3 கொள்கைகளும் நாட்டில் வளர்ச்சியடைந்திருக்கும் நிலையில், பெரியாரை கொண்டாடுவதாக மட்டும் இந்த கருத்தரங்கம் இல்லாமல், சுயமரியாதை மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கங்களை ஒப்பிட்டு எது நாட்டிற்கு உகந்தது? எது அரசியலமைப்பை பாதுகாக்கிறது? என்பதை மக்களுக்கு எடுத்துக் கூற வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: 13 மாவட்டங்களில் அடித்து வெளுக்கப் போகும் மழை - வானிலை மையம் எச்சரிக்கை

அரசியலமைப்பு உருவாக்கம் என்பதே இரண்டு சித்தாந்தங்களுக்கு இடையிலான போராகவே நடந்தது. அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பாரத் என்ற சொல்லே வலிந்து திணிக்கப்பட்டது தான். ஆனால் இன்று பாரத் பாரத் என்று கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

அப்போதே ஒவ்வொரு சட்ட விதிகளையும் பகுத்தறிவு சிந்தனையுடன் உருவாக்க வேண்டும் என்பதை அரசியலமைப்பை உருவாக்கும் பணியில் இருந்தவர்கள் ஏற்க மறுத்தனர். தற்போது இருக்கக் கூடிய தேசியக் கொடியை காந்தி மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் இயக்கத்தினர் ஏற்றுக் கொள்ளவே இல்லை. காந்தி காங்கிரஸ் கொடி போன்று மூவர்ணங்களுக்கு நடுவே கைராட்டை வேண்டும் என்றார். ஆர்.எஸ்.எஸ். காவி கொடி வேண்டும் எனக் கேட்டது.

ஆனால் நேரு, அம்பேத்கரை அழைத்து கேட்ட போது, மதச்சார்பற்ற அரசியலமைப்பு வேண்டும் என்றால் அதனை குறிப்பிடும் வகையில் தேசியக் கொடி இருக்க வேண்டும். எனவே, தேசியக் கொடியின் நடுவே அசோக சக்கரத்தை சின்னமாக வைக்கலாம் என அம்பேத்கர் தான் முன்மொழிந்தார். சாதி மதத்தின் பெயரால் சமூகம் தேங்கி நிற்க கூடாது, முன்னேற்றத்தை நோக்கி சுழன்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் அசோக சக்கரம் உணர்த்துகிறது.

தமிழர்களால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத சமத்துவமின்மை, கல்வி மறுப்பு, பெண் அடிமைத்தனம் போன்ற இந்துத்துவ கொள்கைகளில் இருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள பயன்படுவது அரசியலமைப்பு சட்டம் தான். அரசியலமைப்பின் படி சுதந்திரம், சமத்துவம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் எதிர்கொள்கை முற்றிலும் அழிக்கப்பட வேண்டும்” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

DMK MP A RAJARSS THREATதிமுக எம்பி ராசாஆர்எஸ்எஸ் அச்சுறுத்தல்DMK MP A RAJA SPEECH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

"வேலை என்பதை விட இது சேவை" - பட்டமேற்படிப்பு முடித்த கையோடு ஆம்புலன்ஸ் பைலட்டான விசுவாசமேரி!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.