விருதுநகர்: பெண்கள் காது மற்றும் கழுத்தில் நகைகள் அணிந்து வந்தால் மகளிர் உரிமைத் தொகை எப்படி கிடைக்கும் என்று அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திமுக அரசின் முக்கிய திட்டங்களில் ஒன்று கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம். தேர்தல் வாக்குறுதியில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 உரிமை தொகை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்து. அதன்படி ஆட்சி அமைத்த பின்னர் தகுதி வாய்ந்த மகளிருக்கு மட்டும் இந்த திட்டம் பொருந்தும் என அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கான கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. தற்போது இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
திமுக மற்றும் அரசு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் மகளிர் உரிமைத் தொகை மற்றும் மகளிர் இலவச பேருந்து பயண திட்டங்களை குறித்து அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து பேசி வருகின்றனர். இது அவ்வப்போது சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் குறித்து பேசிய வருவாய்த் துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன், ''காது, கழுத்தில் இப்படி நகை போட்டு வந்தால் எப்படி மகளிர் உரிமை தொகை குடுப்பாங்க'' என்று பெண்களை பார்த்து கேள்வி எழுப்பினார்.
விருதுநகர் மாவட்டம், சாத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளில் பல்வேறு நலத்திட்ட பணிகளை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு தொடங்கி வைக்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இதில், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் கலந்து கொண்டார்.
தொடர்ந்து சாத்தூர் அருகே முள்ளிச்சேவல் பகுதியில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட அங்கன்வாடி மையத்தை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அவர் திறந்து வைத்தார். அப்போது அங்கிருந்த பெண்கள் சிலர் தங்களுக்கு இன்னும் மகளிர் உரிமைத் தொகை வரவில்லை என்று குற்றம்சாட்டினர். அப்போது அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், அவர்களிடம் உரிய மனு அளிக்குமாறும், விரைவில் அனைவருக்கும் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்க உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தார்.
அப்போது அங்கிருந்த பெண் ஒருவரிடம், ''இவ்வாறு காது மற்றும் கழுத்தில் நகைகள் அணிந்து வந்தால் மகளிர் உரிமைத் தொகை எப்படி கிடைக்கும்''? என கிண்டல் செய்தார். மேலும், நீங்கள் அணிந்திருக்கும் நகைகள் கணக்கில் வந்தால் மகளிர் உரிமைத் தொகையானது தரப்பட மாட்டாது எனவும் அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் அவர்களிடம் தெரிவித்தார்.
அதனை தொடர்ந்து ஊமத்தம்பட்டி கிராமத்தில் அங்கன்வாடி மையத்தை திறப்பதற்கு சென்ற அமைச்சரை அப்பகுதி பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டு தங்கள் பகுதிக்கு முறையான சாலை வசதி, மயான வசதி மற்றும் குடிநீர் வசதி இல்லை என்று அடுக்கடுக்காக குற்றம் சாட்டினர். மேலும், மகளிர் உரிமைத் தொகையும் கிடைக்கப் பெறவில்லை என தெரிவித்தனர். இதற்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன், உடனடியாக அனைத்திற்கும் தீர்வு காணப்படும் என பொதுமக்களிடம் உறுதி அளித்துவிட்டு சென்றார்.