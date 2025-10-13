ETV Bharat / state

சென்னையில் திமுக பிரமுகர் ஓட ஓட வெட்டிக்கொலை; பழிக்கு பழியா என போலீஸ் விசாரணை

கொலை சம்பவம் நடந்த இடத்தில் போலீசார் ஆய்வு
கொலை சம்பவம் நடந்த இடத்தில் போலீசார் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 13, 2025 at 10:41 PM IST

சென்னை: சென்னை அடையாறில் திமுக பிரமுகர் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏர்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை திருவான்மியூர் அவ்வை நகரைச் சேர்ந்தவர் வழக்கறிஞர் கவுதம். இவர் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 11 ஆம் தேதி இரவு திருவான்மியூர் திருவள்ளுவர் சாலையில் 6 பேர் கொண்ட கும்பலால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் கொட்டிவாக்கம் பகுதியை சேர்ந்த ரியல் எஸ்டேட் அதிபரும், திமுக பிரமுகருமான குணசேகரன், கமலேஷ், நித்தியானந்த், பார்த்திபன், சதீஷ் ராஜ் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் சிறையில் இருந்து வெளிவந்த திமுக பிரமுகர் குணசேகரன், இன்று மாலை அடையாறு இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்க் அருகே தனது நண்பருடன் சென்று கொண்டு இருந்தார். அப்போது குணசேகரனை இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 6 பேர் கொண்ட கும்பல் திடீரென மடக்கியுள்ளது. இதை பார்த்து சுதாரித்துக்கொண்ட குணசேகரன், அவர்களிடம் சிக்காமல் இருப்பதற்காக அடையார் பிரதான சாலையில் ஓடியுள்ளார். ஆனாலும் அந்த கும்பல் குணசேகரனை விடாமல் துரத்தி சென்று அரிவாளால் கொடூரமாக வெட்டி சாய்த்தது.

இதில் முகம் முழுவதும் சிதைந்த நிலையில் குணசேகரன் சம்பவ இடத்திலே துடிதுடித்து உயிரிழந்துள்ளார். உடனிருந்த கொட்டிவாக்கம் குணா தப்பி ஓடியதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து தகவலறிந்து அடையாறு போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து உயிரிழந்த குணசேகரனின் சடலத்தை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

வழக்கறிஞர் கவுதம் மரணத்துக்கு பழிக்குப்பழியாக இந்த கொலை சம்பவம் நடந்ததா? என்ற கோணத்தில் அடையாறு போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். உயிரிழந்த குணசேகரன் அந்த பகுதியில் கட்டப்பஞ்சாயத்து, அடிதடி மற்றும் மிரட்டல் சம்பவங்களில் அடிக்கடி ஈடுபட்டவர் என்றும், அவர் மீது கொலை உட்பட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: போலீஸ் ஸ்டேஷன் மீது பெட்ரோல் குண்டு வீசிய மேலும் இருவர் கைது! மற்ற இருவரை பிடிக்க காவல்துறை தீவிரம்!

இது தொடர்பாக, கொலை சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தில் பொருத்தப்பட்டு இருக்கும் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்து கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர்கள் யார்? என போலீசார் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர். மக்கள் நெரிசல் மிகுந்த சாலையில் திமுக பிரமுகர் ஒருவர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

