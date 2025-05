ETV Bharat / state

'காதல்' விவகாரத்தில் திமுக நிர்வாகியின் மகன் கடத்தல்...! 15 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு! - DMK EXECUTIVE SON KIDNAPPED

தாக்கப்பட்ட மாணவர் பஹீம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

கோவை: பொள்ளாச்சி திமுக நிர்வாகியின் மகன், காரில் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் அங்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் எதற்காக கடத்தப்பட்டார் என்பது பற்றி போலீசார் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், தற்போது பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஆனைமலை பேரூராட்சி துணைத் தலைவராக பதவி வகிப்பவர் ஜாபர் அலி. திமுகவைச் சேர்ந்தவர் ஆவார். இவரது மகன் பஹீம், பொள்ளாச்சி - பாலக்காடு சாலையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில், முதலாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். இந்நிலையில், நேற்று காலை அவர் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற போது, கல்லூரி மாணவர்கள் 2 பேர் அவரை திடீரென தாக்க முற்பட்டுள்ளனர். உடனடியாக சுதாரித்துக் கொண்ட அவர், அங்கிருந்து தப்பித்து வேகமாக சென்றுள்ளார். ஆனால், அவரை விடாமல் ஒரு கும்பல் அவரை காரில் துரத்தியது. அப்போது நஞ்சே கவுண்டன் புதூர் பகுதி அருகே, அவரை காரில் வழிமறித்த அந்த கும்பல், பஹீமை காருக்குள் இழுத்து போட்டு சரமாரியாக தாக்கினர். பின்னர், அவரை காரில் கடத்தியும் சென்றனர். இந்த விஷயத்தை தனது சகோதரரிடம் பஹீன் கூற, அவரது தந்தை ஜாபர் அலி, உடனடியாக ஆனைமலை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதன் பேரில் விரைந்து களத்தில் இறங்கிய போலீசார், கடத்தல்காரர்களை பல்வேறு இடங்களில் தேடினர். பின்னர், பஹீமின் செல்போன் லொக்கேஷனை வைத்து, போலீசார் அவரை மீட்டனர். சம்பவம் நடந்த இடம், மேற்கு காவல் நிலைய எல்லைக்குள் வருவதால், இந்த வழக்கை மேற்கு காவல் நிலையத்தில் ஆனைமலை போலீசார் ஒப்படைத்தனர்.

