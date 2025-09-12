''சாலை குறித்து கலெக்டரிடம் புகார்'' - முதியவரை கார் ஏற்றி கொன்றதாக திமுக பேரூராட்சி தலைவர் கைது!
மது போதையில் விபத்து ஏற்படுத்தியதாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். மங்கலம் போலீசாரின் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையில் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியானது.
Published : September 12, 2025 at 8:50 PM IST
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம், சாமளாபுரத்தில் தனியார் இடத்தில் பேரூராட்சி செலவில் சாலை அமைக்கப்பட்டது தொடர்பாக கலெக்டரிடம் புகார் அளித்த முதியவர் கார் ஏற்றிக் கொலை செய்யப்பட்டார்.
திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடத்தை அடுத்த சாமளாபுரம் பேரூராட்சி மன்றத் தலைவராக இருப்பவர் விநாயகா பழனிசாமி. திமுகவை சேர்ந்த இவர் இன்று பிற்பகல் தனது சொகுசு காரில் காரணம்பேட்டையில் இருந்து வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தார். கருகம்பாளையம் பள்ளி அருகே சென்ற போது முதியவர் ஒருவர் இரு சக்கர வாகனத்தில் சாலையை கடக்க முயன்றுள்ளார்.
அப்போது அதி வேகமாக வந்த பேரூராட்சி மன்ற தலைவரின் கார், அந்த இருசக்கர வாகனம் மோதியது. இதில் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த முதியவர் தூக்கி வீசப்பட்டு படுகாயம் அடைந்தார். ஆனால் விபத்தை ஏற்படுத்திய பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் விநாயகா பழனிசாமி வாகனத்தை நிறுத்தாமல் சென்று விட்டார். இந்த விபத்தை பார்த்து அந்த பகுதி பொதுமக்கள் உடனடியாக 108 ஆம்புலன்சுக்கு தகவல் அளித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மருத்துவ ஊழியர்கள் பரிசோதனை செய்த போது அந்த முதியவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்தது தெரிய வந்தது. இது பற்றி தகவலறிந்து மங்கலம் போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்தனர். இதன் பிறகு போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், உயிரிழந்தவர் அதே பகுதியை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் பழனிசாமி என்பது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து அவரது உடலை போலீசார் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இது குறித்து மது போதையில் விபத்து ஏற்படுத்தி விட்டு நிற்காமல் சென்றதாக பேரூராட்சி மன்றத் தலைவர் விநாயகா பழனிசாமியை மங்கலம் போலீசார் கைது செய்து அவரை மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
அப்போது விநாயகா பழனிசாமியிடம் மங்கலம் போலீசார் தொடர் விசாரணையில் ஈடுபட்ட போது அதிர்ச்சி தகவல் வெளியானது.
அதாவது உயிரிழந்த பழனிசாமி, தனியார் இடத்தில் பேரூராட்சியின் செலவில் போடப்பட்ட சாலை தொடர்பாக மாவட்ட கலெக்டரிடம் புகார் மனு கொடுத்திருந்தார். இதனால் பேரூராட்சி மன்றத் தலைவர் விநாயகா பழனிசாமிக்கும், உயிரிழந்த பழனிசாமிக்கும் முன்விரோதம் இருந்துள்ளது.
இதன் காரணமாகவே மது போதையில் இருந்த பேரூராட்சி மன்றத் தலைவர் விநாயகா பழனிசாமி காரை ஏற்றி சமூக ஆர்வலர் பழனிசாமியை கொலை செய்தது தெரிய வந்தது. இதை உறுதி செய்த மங்கலம் போலீசார் பேரூராட்சி மன்றத் தலைவர் விநாயகா பழனிசாமி மீதான வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்றினர்.